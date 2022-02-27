Чистотел: сорняк, лекарство, надежда алхимиков, отрада огородников

Еще не сошел снег, на дворе февраль, а у подножья южной стены здания редакции «Красного знамени», которое уже почти по весеннему пригревает солнце, появились зеленые листья чистотела большого.

Этот известный сорняк имеет множество названий, как правило, связанных со свойствами растения — бородавник, желтушник, чистуха, гладишник, ласточкина трава, желтая трава, золотая трава, желтомолочник, чистоплот, ведьмина трава, чистящая трава, гречкопар, желтый молочай, чертово молоко и даже собачье мыло.

Латинское название чистотела Chelidonium majus берет свое начала от греческого слова «хилидон» — ласточка. Греки и римляне считали, что начало цветения растения совпадает с прилетом ласточек, а увядает чистотел по осени, после отлета этих птиц.

Считается, что на всей нашей планете есть всего один вид чистотела, а его ближайшими зелеными родственниками (с точки зрения ученых-ботаников) остается мак и другие травы-млечники этого семейства.

О лекарственных свойствах чистотела известно со времен Древнего Рима (растение собирали, сушили, делали на его основе различные настойки), правда старинные рецепты весьма спорны, так как эта трава, а точнее ее сок, чрезвычайно ядовит.

В русской народной медицине свежий сок чистотела испокон веку применялся для лечения папиллом, бородавок и других проблем с кожей, потому-то растение и носит у нас такое название.

Что касается современности, то в 1978 году украинский химик В. Я. Новицкий на основе экстракта корней чистотела изготовил препарат под названием «Украин». Производители заявили его, как средство против рака и других болезней. Однако, эффективность лечения не была подтверждена серьезными исследованиями и учеными-медиками. Более того, случился скандал, когда автор лекарства был арестован в Австрии в 2012 году за торговлю этим препаратом и по подозрению в мошенничестве.

Такие жесткие меры вполне понятны, ведь растении настолько ядовито, что если его случайно съедают коровы, или свиньи у них начинаются очень серьезные проблемы с пищеварением.

Раньше чистотел встречался только в Евразии, но в XVII веке колонисты-переселенцы завезли его в Америку, как лекарство от бородавок (сок чистотела от них действительно помогает).

Кстати сказать, сам сок этого растения на самом деле имеет белесый цвет, светлый и мутный. Однако при контакте с воздухом он мгновенно окисляется и становится оранжево-красным. Это происходит с такой скоростью, что увидеть процесс невооруженным глазом почти невозможно.

Во времена Средневековья алхимики пытались превратить неблагородные металлы в золото, используя корень чистотела. Не исключено, что делали они это, как раз по причине ярко-оранжевого цвета млечного сока растения, содержащегося в специальных клетках.

Благодаря ядовитости, чистотел считается у садоводов и огородников отличным средством для борьбы с тлей, медяницами, трипсами и щитовками. Для того чтобы победить этих вредителей необходимо приготовить настой: 1 кг измельченной травы чистотела на 12 л воды, наставать 36-48 часов. А затем опрыскать им страдающие от вредных насекомых растения.

Роман ДЕМИН