Женщины Ельца организовали помощь беженцам Донбасса

Елецкой городской организации Союза женщин России хватило одного дня, чтобы собрать гуманитарную помощь для беженцев, прибывших в Липецкую область из Донецкой и Луганской народных республик.

Члены Елецкой городской организации СЖР (слева направо): Л. В. Алтухова, Г. Н. Кузнецова, Т. Н. Левыкина, Т.Ф. Ромашина (председатель), С. В. Федорова, Т. И. Болгова, Н.В. Терновая.

Собрание, на котором оперативно решили все организационные вопросы, провели, не теряя времени, в режиме онлайн. Правление местного СЖР обратилось ко всем своим «первичкам» с просьбой не остаться равнодушными к проблемам женщин, детей, стариков, покинувших свой дом и кров из-за агрессивных действий украинских националистов.

Впрочем, объяснять ситуацию и уговаривать никого не пришлось: как сообщила председатель Елецкой организации Союза женщин России Т. Ф. Ромашина, из 90 человек, ее составляющих, в сборе гуманитарной помощи приняли участие более 80.

Наиболее активно и быстро включились в акцию члены женсоветов детского сада № 34, городских больниц № 1 им. Н. А. Семашко, № 2, а также детской, театра «Бенефис», большинства школ, предприятий и учреждений Ельца. Не осталась в стороне от доброго дела и предприниматель Н. А. Федорова, внесшая значительную сумму в общий котел сбора. В него же редакция газеты «Красное знамя» передала и средства (10 тысяч рублей), которые буквально в первые дни обострения конфликта на Донбассе принес в городское издание известный елецкий коллекционер и меценат Е. П. Крикунов, выступивший с инициативой создания фонда помощи беженцам Донбаса.

Чтобы узнать потребности прибывших из Луганской и Донецкой народных республик, ельчанки связались с их представителями. Список самых необходимых вещей и товаров, пришедший от беженцев, и стал основой для закупок.

В их числе бумажные полотенца, гели для душа, шампуни, мыло, в том числе и детское, мочалки, зубные щетки и паста, стиральные порошки, тетради, ручки, цветные карандаши, фломастеры, акварельные краски, а также наборы кубиков и пластилина. Есть острая потребность в спортивной обуви — дети луганчан и дончан намерены на липецкой земле заниматься в спортивных секциях, и специально для них елецкие активистки женсовета закупили кроссовки.

После того как все товары аккуратно упаковали, на каждом коробе написали «От женсовета Ельца». Затем на транспорте елецкого центра социальной зашиты населения гуманитарный груз отвезли в реабилитационно-оздоровительный центр «Лесная сказка», где расположен один из пунктов временного размещения беженцев из ЛНР и ДНР.

Такая действенная и оперативная помощь стала возможной благодаря тому, что в елецком женсовете собрались яркие, неординарные и неравнодушные личности. Вместе они одними из первых в регионе организовали и провели столь масштабную акцию, показавшую, что Елец — сердце России, чутко откликающееся на беду, случившуюся с нашими братьями.

В ТЕМУ:

Всего в Липецкую область из Луганской и Донецкой народных республик прибыло более 600 человек. Их разместили в региональном реабилитационно-восстановительном центре «Лесная сказка» (Грязинский район), центре реабилитации инвалидов и пожилых людей «Сосновый бор» (Грязинский район) и оздоровительно-реабилитационном центре «Клен» (Задонский район), а также в пунктах временного размещения в Липецке и Тербунах.

В их числе свыше 80 человек — пенсионеры и инвалиды, более 250 — женщины, почти 100 малышей и около 180 подростков от 7 до 18 лет. Всем прибывшим, как и в других регионах России, приютивших беженцев, выданы сим-карты сотовой связи с родными и близкими, оставшимся в эпицентре военных действий, а также пластиковые карты одной из кредитных организаций РФ.

ВАЖНО

Сегодня сбором гуманитарной помощи для беженцев из ДНР И ЛНР ведет центр социальной защиты населения по г. Ельцу.

Он расположен по адресу: ул. Горького, 80.

Время работы — с 8 до 17 часов.

Важно, чтобы все предметы гуманитарной помощи были новыми, в цельной упаковке, с этикетками.

Телефон для справок +7 (47-467) 4-02-41.