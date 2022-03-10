Вехи большого пути

В мае 1922 года в СССР была образована пионерская организация, ставшая самым массовым детским объединением. Через нее прошли миллионы советских людей, получая основы нравственности и патриотического воспитания. Столетию пионерии посвящен цикл материалов, первый из которых мы сегодня предлагаем вниманию читателей.

Московское начало

После Октябрьской революции 1917 года в России произошли глобальные перемены, складывалось новое государство. В 1918 году был создан Российский коммунистический союз молодежи для юношества, а 19 мая 1922 года II съезд РКСМ принял решение об основании Всесоюзной детской организации. Всех желающих быть в ней назвали пионерами (т. е. первыми), а саму организацию пионерской.

Ее активисты сразу же определили для себя отличительный знак и символ — красный галстук — как частицу Красного знамени. Разработали и приняли законы и торжественное обещание (клятву). Появилась и первая пионерская песня «Взвейтесь кострами, синие ночи», текст которой написал комсомолец Александр Жаров, а мелодия марш солдат взята из оперы Гуно «Фауст».

С мая 1922 года формирование пионерских отрядов активно шло по всей стране. Всесоюзная пионерская организация приняла статус детской коммунистической организации. Вначале ей было присвоено имя предводителя восстания рабов в Древнем Риме Спартака, а с 1924 года, после смерти В. И. Ленина, она стала носить его имя. Тогда же появился девиз: «К борьбе за дело Ленина будьте готовы!». Ответ звучал: «Всегда готовы!». Были узаконены атрибуты организации — барабан и горн. А приветствием стал пионерский салют.



Так было в Ельце

В 1923 году пионеры стали появляться и в нашем городе. 15 сентября их разрозненные группы и отряды собрались на свой первый сбор. Он проходил в доме, расположенном на перекрестке улиц Коммунаров и Советской (в 1973 году в честь 50-летия пионерии Ельца на нем установили памятную мемориальную доску).

Отряды носили имена немецких коммунистов Розы Люксембург, Карла Либкнехта, а также Коминтерна. В них состояли юные ельчане Надежда Кузнецова, Михаил и Мария Гинсбург, Надежда Архипова и еще около 70 мальчишек и девчонок. Первыми их вожатыми стали комсомольцы Вера Шацкая, Михаил Кудрин, Александр Филиппов, Михаил Метелица. Вот что о тех далеких временах рассказала мне бывшая пионерка отряда имени Коминтерна Надежда Кузнецова: «Я многие годы храню листок со стихо­творением, переписанным детским почерком. Это память о моих первых настоящих друзьях — пионервожатых.

Нам Красное знамя вручили

отцы,

Рабочие люди, седые бойцы.

И знамя мы взяли, и клятву

мы дали

Его никогда не склонять,

никогда!

Пускай не окрепла в работе

рука

И пройдено нами немного пока.

Но Красное знамя несем

над рядами.

Его никогда не склоним,

никогда!

Эти строки написали Миша Метелица и Саша Филиппов. Мы часто декламировали их. В нашем отряде были хорошие чтецы, музыканты, танцоры. На сцене Дома культуры ставили спектакли. Режиссером и, как правило, исполнителем главной роли был Миша Метелица, а я суфлером. Спектакли были платными, а на собранные деньги организовали первый летний пионерский лагерь в районе села Пальна-Михайловка.

Пешком с вещевыми мешками мы отправились туда. Устраивали два привала в этом пятнадцатикилометровом походе. Вожатые Миша и Саша заранее заботились о разно­образном питании для нас.

В том лагере очень часто проводились пионерские слеты, спортивные выступления, концерты шумового оркестра, когда инструментами служили деревянные ложки, бубен, губные гармошки и просто гребешки с бумагой. Такие номера пользовались успехом. Почти каждый вечер к нам приходили взрослые и дети из ближайших деревень.

А днем мы работали. Косили сено, благоустраивали лагерь. И в труде брали пример с вожатых.



Об участниках первых отрядов

Много лет проработал Михаил Метелица с детьми. В начале Великой Отечественной войны он ушел на фронт. В родной Елец ему не суждено было вернуться. В 1942 году он геройски погиб в боях за Ленинград.

Александр Филиппов прошел дорогами войны, ему посчастливилось дожить до Победы. Много лет проработал на заводе «Прожекторные угли». Часто встречался с молодежью, много и интересно рассказывал о первых отрядах и их делах, был частым гостем в Доме пионеров.

Надежда Николаевна Кузнецова до начала Великой Отечественной войны успела окончить медицинский институт. Стала военным врачом. После войны работала в системе здравоохранения Ельца. До конца своей жизни встречалась с пионерским активом, вела воспитательную работу среди молодежи.



В гуще жизни

Первые пионеры занимались обу­чением грамоте взрослых. Особенно успешно работали ребята первого пионер-дома, который открыли на ул. Рязано-Уральской. Тут учили читать и писать рабочих паровозного депо. Среди лучших была пионерка Наталья Соломенцева. Ребята вместе с комсомольцами помогали колхозам в уборке урожая, вели активную борьбу с грызунами, например, уничтожали сусликов, посещали детские дома, ухаживали за ослабленными детьми, страдавшими от недоедания «куриной слепотой».



На первом слете

в столице

В 1929 году в Москве состоялся первый Всесоюзный пионерский слет. Делегатами от нашего города стали Александр Блохин и Василий Невокшенов.

Александр Георгиевич Блохин в годы войны сражался с фашистами, после нее с семьей жил в городе Бердянске. В 1972 году приезжал в родной Елец на встречу с пионерами по случаю 50-летия детской организации. В 1982 году прислал последнюю весточку с поздравлением пионеров города с 60-летием.



В годы войны

и сразу после нее

В годы Великой Отечественной войны пионеры вместе с комсомольцами встали на защиту нашей Родины. Геройски сражались и погибли юные ельчане Витя Орлов, Вилли Огнев, Леня Камзолов, Аня Гайтерова, Володя Быков, Надя Гусева, Клава Шаталова, Вася Краюшкин, Алеша Оборотов, Миша Бекетов, Алеша Сотников. Все они прошли школу пионерии. Их именами названы улицы города.

После Великой Отечественной войны стали создаваться загородные пионерские лагеря. Например, «Белая березка» открылась первоначально в районе Ростовцевой дачи. Ребята жили тут в больших военных палатках, которые в дождь протекали. Вся еда в то время — вареная картошка, чай и кусочек хлеба. Но жизнь ребят была насыщенной и интересной. Устраивались различные конкурсы, викторины, концерты. Ребята любили свой лагерь и своих старших товарищей — начальника Александра Карнауха и старшего пионервожатого Геннадия Филиппова.