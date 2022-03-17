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Стажировка педагогов

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До 24 марта последний можно подать заявку на программу стажировки для педагогов «Литературное творчество» от образовательного центра «Сириус». Подготовка там пройдет с 7 по 23 апреля.
Принять участие в обучении смогут преподаватели русского языка и литературы, педагоги и методисты региональных центров выявления, поддержки и развития способностей у детей и молодежи в гуманитарной сфере образования (искусство, филология, журналистика, литература).
Для этого необходимо подать заявку на сайте образовательного центра «Сириус» в разделе «Педагогам/Образовательные программы».

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