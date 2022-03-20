Наука и жизнь студентки Поповой

Студентка третьего курса института филологии Александра Попова — победитель самых разных (в том числе и международных) конкурсов, олимпиад и других состязаний интеллектуалов. Не так давно она, например, стала лучшей со своей работой на международной конференции молодых ученых «Научные исследования современных проблем развития России…».

Внештатный корреспондент «Красного знамени» поинтересовался у Александры, почему девушка всерьез увлекается научной деятельностью и что ей это дает.

Студентка Александра Попова — человек, увлеченный наукой.

— Александра, расскажи, на чем основан твой интерес к науке?

— Если одной фразой, то подойдет известное выражение древнеримского оратора Цицерона: «Жить — значит мыслить». Думаю, в ней заключено мое отношение к жизни и науке. Сколько себя помню, не было ни одного дня, который я провела бы не строя планов или не размышляя над проблемами: от того, в каком платье пойти в школу до как бы увильнуть от уборки дома (смеется). Если серьезно, то люблю искать ответы на вопросы и докапываться до сути вещей. Наверное, поэтому мне интересно заниматься научной деятельностью.

— С какими трудностями приходилось столкнуться?

— Единственная трудность, с которой сталкиваюсь, — чрезмерное обдумывание. Иногда действительно зацикливаешься в поисках ответа на интересующий вопрос. Бывает, дня не хватает, чтобы решить задачу. Тогда откладываю ее до поры и жду вдохновения или озарения.

Впрочем, мне нравится, что вокруг множество неизведанного, непознанного и даже непрочитанного. Люблю режим многозадачности. Важно только правильно расставить приоритеты при планировании их разрешения, тогда можно успеть сделать немало.

— Сложно ли совмещать участие в олимпиадах и конкурсах с учебой в ЕГУ?

— А что дается в жизни легко?! Когда мы поступаем в университет, приходит осознание, что детство закончилось… Однако любой конец — это еще и начало. Трудностей во взрослой жизни избежать невозможно. Зато их можно научиться использовать как трамплин для своего развития.

Уверена, будущее каждого человека — в его собственных руках. И, чтобы добиться успеха, нужно уметь жертвовать чем-то, например, личным временем. Как говорил один великий дипломат, «больше читай, меньше гуляй». Это мой девиз.

— Какие темы тебя интересуют, чему посвящены твои научные публикации?

— Темы моих статей в основном связаны с лингвистикой, переводоведением, историей и политологией. Ведь учусь на переводчика, а профессиональный переводчик обязан быть подкован во многих вопросах. Кроме того, по натуре я человек любознательный, что помогает развиваться и открывать для себя что-то новое каждый день. Познавая окружающий мир, любой из нас отчасти познает и себя. Так, изучая иностранные языки, открываю новые грани родного великорусского языка. Анализируя историю зарубежных стран и развитие институтов международных отношений, стремлюсь внести свой, пусть и скромный, вклад в прогнозы по развитию нашей страны. На мой взгляд, это очень интересно!

— Есть ли у тебя достижения, которыми особенно гордишься?

— Самым главным из них считаю поступление в ЕГУ имени И. А. Бунина. Университет предоставляет студентам отличные возможности для всестороннего развития. Знания, которые мы получаем в вузе, закладывают фундамент для дальнейшего личностного и карьерного роста. Что касается моей научной деятельности, то, участвуя, например, в конкурсах, не стремлюсь к призовыми местам. Мне нравится процесс, а результаты выходят сами собой и порой неплохие. Это значит, я действовала не зря (улыбается)! Конечно, приятно, когда твоя работа получает признание. Но куда важнее возможность обмениваться мнениями и общаться с умными людьми.

— Кем видишь себя после окончания ЕГУ, о чем мечтаешь?

— Надеюсь, буду человеком, который знает, чего он хочет, куда ему идти и что делать. Как потенциальный переводчик мечтаю внести свой вклад в развитие отношений между представителями различных культур и народов. А что?! Не зря же говорят: чем выше планка, тем выше прыгнешь! Конечно, если ставить эту планку с умом…

Яна ЗЫЗИНА,

студентка ЕГУ им. И. А. Бунина