В 1892 году (130 лет назад) в селе Никольском Елецкого уезда Орловской губернии родился известный елецкий краевед и педагог, о котором с полным правом можно сказать: человек необычной судьбы, Федор Федорович Руднев.

Из студентов в офицеры

и обратно

После окончания орловского реального училища Федор Руднев поступил на экономфак Петербургского политехнического института (1912 год). Однако уже весной 1915 года его зачисляют в ряды юнкеров Владимирского военного училища, а спустя несколько месяцев, после небольшой подготовки, унтер-офицер Ф. Ф. Руднев отправлен на фронт. Здесь он стал командиром «охотничьей команды». Так называли в русской армии разведчиков. За личную храбрость награждался орденами Святой Анны II и III степени, Святого Станислава II и III степени и Владимира III степени c мечами и бантом.

В 1917 году в звании поручика командовал батальоном. Получил два ранения: навылет в грудь и в колено. Всю последующую жизнь спутницами Федора Федоровича оставались хромота и палочка, на которую он опирался при ходьбе. Залечивать раны офицера отправили в Омск. Там в начале Гражданской войны Руднева мобилизовали в армию Колчака, где наш земляк какое-то время служил в штабе руководителя Белого движения.

В 1918 году Федор продолжил образование в Омском политехническом институте, а затем в Иркутском университете. Закончив вуз, вернулся (1923 год) в Орел, где преподавал в педтехникуме, работал учителем в школе.

Елецкий краевед Ф. Ф. Руднев.

Прапорщик Ф. Ф. Руднев. Западный фронт, 1915 год.



Краеведение

и репрессии

В середине 20-х годов прошлого века Федор Федорович начинает активно занимался краеведением. Участвует в экспедициях по Орловской области, собирая материалы о ее флоре, фауне и истории. Он сотрудничал с видными профессорами-историками, а также коллегами из Ельца, Задонска, Липецка и Воронежа.

В конце 20-х резко меняется отношение властей к старой русской интеллигенции. Начинаются «чистки» в столичных вузах и Академии наук. Осенью 1929 года в Воронеже созвали съезд Центрально-Черноземных историков, где публично «разоблачили лжекраеведов», после чего возникло дело Воронежской областной контрреволюционной монархической организации «Краеведы». По нему арестовали 92 человек, из них пятерых расстреляли, а остальных отправили по тюрьмам и лагерям (лишь в 1978 году все фигуранты этого дела реабилитированы).



Арест и лагеря

В феврале 1931 года по «делу краеведов» арестовали и Федора Федоровича Руднева. Причиной стали его связи с коллегами, в том числе переписка с известными учеными из Воронежского университета. Припомнили бывшему офицеру и участие в Белом движении. В итоге наш земляк «загудел» на 10 лет ссылки на Крайний Север, в город Ухту.

Ф. Ф. Руднев выжил потому, что был молод и имел крепкое здоровье. Но и оказавшись в чудовищных условиях, Федор Федорович не терял интереса к жизни. Работал над собой, занимался самообразованием, преподавал географию в Ухтинской средней школе НКВД. Даже участвовал в геологических экспедициях. В 1935 году он окончил высшие геологические курсы при управлении Ухтпечлага НКВД, работал техником-геологом на нефтепромысле.

После истечения срока наказания, с февраля 1941 года по март 1943 года, преподавал географию и геологию на курсах, готовивших кадры для Ухтсельстроя.

Добиваясь отмены приговора, писал в 1956 году: «Я оговорил себя потому, что следователь, давя на меня, угрожал расстрелом моей семьи».



Возвращение

и работа

Через 10 лет лагерей Ф. Ф. Руднев вернулся на родину (1943 год) и поселился в Ельце. Жил бедно в маленькой комнатке вместе с больной женой. Работал преподавателем географии в елецком педучилище, читал разовые лекции в пединституте, трудился педагогом в художественном училище.

И по-прежнему все свое свободное время отдавал краеведению. Федор Федорович организовал в Ельце отделение географического общества, активно изучал заповедные уголки родного края: Паженьское городище, кичи у деревни Дерновки (Воргольские скалы), обнажения известняка на реке Ельчика у Ростовцевой дачи, Ходова леса, Шаталовского парка, устья Б. Сосны. Его материалы по местной истории публиковались в газете «Красное знамя», известных всесоюзных журналах «Подъем», «Наука и жизнь». Федор Федорович прорабатывал идею организации Воргольского национального парка. Вместе с крае­ведом и ботаником П. А. Новиковым Федор Федорович издал небольшую книжицу «Воргольские скалы» (Липецкое книжное издательство, 1962 г.).



Память

о Рудневе

В школьные годы я ходил на занятия краеведческого кружка при Доме учителя и краеведческом музее. Его вели директор музея и Федор Федорович. Руднев задавал кружковцам темы для докладов о старинных местных особняках. При подготовке к выступлению нужно было сходить в БТИ, ЗАГС, поговорить с жителями этих домов. Федор Федорович знал о елецких усадьбах очень много. Бывало во время доклада кого-нибудь из нас он вдруг сам вступал в разговор и так увлекался, что у него получалось целое выступление-лекция. Во время таких пламенных речей мы узнавали много нового о нашем городе, и это стимулировало к дальнейшим поискам интересных фактов.

Помню, уже будучи студентом, с большим удовольствием участвовал в заседаниях елецкого географического общества. На них Федор Федорович отстаивал идеи возникновения древнего Ельца на территории Знаменского монастыря либо Ходова леса. Также интересными были обсуждения, посвященные памятным домам. Например, в Детском переулке это был дом Покровских, где некоторое время жил М. М. Пришвин. На улице 9 Декабря — разрушенный сейчас дом Лопатиных, в котором проживали родственники М. Ю. Лермонтова и командир Нежинского полка Кисилев. Бывал я с Рудневым в походах к Паженьскому городищу, к скалам и Ливенскому городищу на Ростовцевой даче к Воргольским кичам. И все это несмотря на то, что у него уже сильно болели ноги и ходить ему приходилось со своей неизменной палочкой.

В 1969 году краеведа наградили почетным знаком «За охрану природы России». Но, мне кажется, он достоин большего. Возможно, городскому музею и ЕГУ им. И. А. Бунина стоит задуматься о проведении какого-либо мероприятия, посвященного нашему замечательному земляку. Мы помним М. Стаховича, Н. Ридингера, а вот о краеведах советского периода, к сожалению, подзабыли.

Федор Федорович умер в 90 лет (24 апреля 1982 года), похоронен в Ельце.

Адольф ШЕВЕЛЮК,

краевед г. Москва