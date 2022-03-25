Если штаты сокращают, а работу приостанавливают…

— Подскажите, пожалуйста, если организация, в которой я работаю, собирается приостановить свою деятельность, можно ли рассчитывать на какие-либо выплаты или сразу искать новое место трудоустройства?

Как пояснили редакции «Красного знамени» специалисты Елецкого городского отдела «Липецкого областного ЦЗН», время простоя должно оплачиваться. Но в разных случаях по-разному. Так, если компания не может продолжать работу в полном объеме по объективным причинам, например, возникли проблемы с поставкой товаров, отсутствуют необходимые комплектующие изделия, то сотрудник получает две трети оклада.

Если же простой объявлен по воле и решению работодателя, то он обязан обеспечить своему коллективу две трети от средней зарплаты.

В случае прекращения работы и объявлении о сокращении штата руководитель обязан персонально письменно уведомить об этом каждого работника под роспись. А проводить эту процедуру необходимо не позднее чем за 2 месяца до часа «икс». При этом есть нюанс: если сотрудник согласен уволиться до истечения этого срока, то ему должны выплатить компенсацию среднего заработка за все те же два месяца.

Есть и исключения. Например, в связи с сокращением штата нельзя увольнять беременных женщин, мам с ребенком (детьми) в возрасте до 3 лет, одиноких матерей, воспитывающих детей-инвалидов в возрасте до 18 лет или малолетнего ребенка (до 14 лет). Останутся и те, кто воспитывает детей-инвалидов без матери, а также работники, являющиеся единственными кормильцами детей в возрасте до 3 лет и детей-инвалидов. Не уволят и маму или папу, воспитывающих трех и более малолетних детей, если другой родитель не работает.

В случае увольнения в связи с ликвидацией предприятия или сокращением штата нужно обратиться в службу занятости в течение двух недель от выдачи трудовой книжки: социальная гарантия и поддержка государства предусматривают выплату средней зарплаты по прошлому месту по истечении второго и третьего месяца поисков новой работы.