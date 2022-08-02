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Горожане

В предстоящую пятницу (5 августа) завершается третья смена в загородном детском оздоровительном центре «Белая березка», которая проходит тут с 16 июля.

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За это время отдыхающие в лагере девчонки и мальчишки поучаствовали в самых разных творческих и спортивных мероприятиях. Например, узнали о правилах поведения на берегу водоемов, а также о пожарной безопасности во время засушливого периода.

В гости к ребятам приезжали начальник отдельного поста пожарной части № 10 Владимир Сергеевич Бирюков, зам. начальника елецкого межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической противопожарной работы Артем Валерьевич Клейменов, зам. начальника межрайонной поисково-спасательной службы на водных объектах № 3 г. Ельца Ю. М. Гридчина, инспектор елецкой госинспекции маломерных судов И. И. Рожков и начальник МПСС на ВО № 3 Олег Юрьевич Толкачев другие представители служб спасения.

Спасатели провели для ребят показательные занятия о правилах безопасности и оказании первой помощи. Все прошло динамично, интересно и, главное, надолго запомнится детям.

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