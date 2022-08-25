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Никто не забыт...

ПАМЯТЬ О НИХ БУДЕТ ВЕЧНОЙ…

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В день 20-й годовщины личный состав отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по г. Ельцу чтит память погибших сотрудников.

25 августа 2002 года в ходе проведения контртеррористической операции на территории Чеченской Республики в с. Новые Атаги три милиционера ОМВД России по г. Ельцу подорвались на заложенном на обочине радиоуправляемом взрывном устройстве. Лейтенант Владимир Бабенко, старшие сержанты Юрий Дорохин и Алексей Ерохин служили в строевом подразделении роты патрульно-постовой службы милиции.

Владимир Бабенко и Юрий Дорохин погибли на месте, а Алексей Ерохин скончался от полученных травм 26 августа. Для Алексея это была шестая командировка на Северный Кавказ. Он считал, что как мужчина обязан быть там, где трудней.

Вместе с этими сотрудниками ОМВД захоронен и их товарищ, милиционер строевого подразделения роты патрульно-постовой службы прапорщик милиции Андрей Байрамов, погибший 6 августа 2004 года в ходе проведения контртеррористической операции на территории Чеченской Республики в г. Грозном в результате обстрела поста КПП.

Погибшие сотрудники награждены орденами Мужества посмертно и захоронены в общей могиле на центральной аллее елецкого кладбища. Все эти годы личный состав отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по г. Ельцу чтит память сослуживцев и ухаживает за их могилами. Светлая память о них навсегда сохранится в сердцах сотрудников органов внутренних дел.

Старший лейтенант полиции Максим Бабенко и лейтенант полиции Дмитрий Дорохин пошли по стопам своих отцов — они служат в ОМВД России по г. Ельцу в подразделении ППСп.

ОР ППСп ОМВД России по г. Ельцу.

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