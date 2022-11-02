Елецкая Черная слобода: история, проблемы, перспективы

О прошлом и настоящем, о заботах и проблемах расширяющегося елецкого микрорайона на страницах нашей газеты размышляет житель Черной слободы с 2014 года, получивший здесь вместе с женой землю под застройку еще в 1993 году, журналист и писатель Алексей КОЛЯДОВ.

Когда слобода появилась и почему

ее назвали Черной?

К началу XVII века елецкие земли и сам город за крепостной стеной на Каменной горе после долгого периода нашествий инородцев-степняков снова застраивались.

Уже в 1615 году под Каменной горой вдоль Ельчика насчитывалось около 20, а через 10 лет — более 40 дворов. Это поселение, или слобода (потому что стояла за крепостной стеной), не имевшая точного территориального разграничения, как и все слободы вокруг Ельца (их было до полутора десятков), получила название Черной.

Долго думал, почему Черная. Неужели из-за того, что плохо выглядела? И только прочитав книгу «Елец веками строился» своих коллег-литераторов Виктора Горлова (ныне покойного) и Александра Новосельцева, до сих пор создающего новые краеведческие и художественные произведения, узнал, что «черными» поселения назывались из-за характера пользования государственной землей. За такую землю надо было платить налоги, что могли позволить себе только ремесленники и торговцы, которыми и были первые жители слободы.

К 1625 году чернослободцы имели в своих дворах 7 горнов для изготовления подков и других незатейливых, но необходимых металлических изделий, продававшихся в Ельце и ближних поселениях. За счет этого люди жили, выкраивая деньги на налог. Служивые же в своих беломестных слободах налогов не платили и на чернослободских поглядывали свысока, хотя, как показала история, шансов на материальный достаток и обеспеченное будущее у последних было больше.

Ремесленничество, процветавшее в Черной слободе в XVII веке, постепенно сошло на нет. Но привычка к трудовой жизни, а тем более к торговле, осталась у потомков. Недаром многие крепкие елецкие торговцы XVIII — XIX веков — выходцы из Черной слободы, они зачастую и жили там в красивых домах, в том числе двух- и даже трехэтажных.

От ремесленничества

и торговли —

к дачной жизни

К сожалению, в годы Советской власти Черная слобода ничем особенным себя не проявила. Сферу торговли монополизировало государство, и несколько чернослободских магазинчиков обеспечивали поредевшее население всем необходимым. Люди стремились переехать отсюда в город, мощно развивавший промстройиндустрию: в Ельце выросли такие крупные заводы, как «Эльта», элементный, «Гидпропривод», «Прожекторные угли», работали локомотивное и вагонное депо, ряд строительных трестов. Всего в них трудились тогда до 40 тысяч человек.

В Черной слободе к началу 90-х годов ХХ века существовало лишь сравнительно небольшое предприятие — картонная фабрика, где и работали в основном не местные, не чернослободские.

Поскольку из Черной слободы переезжали семьями, местные учреждения образования — неполная средняя школа и два детских сада закрылись. Чернослободцы, в основном люди пенсионного возраста, занимались огородничеством, садоводством, грибной охотой и рыболовством. Иными словами, от Черной слободы, переставшей быть истинно «черной» и ставшей типично дачной, сохранилось лишь историческое название.

Дома здесь ветшали, большинство выглядели непритязательно. В 1993 году нам с женой представилась возможность бесплатно получить тут землю под застройку. Не стали от этого отказываться. Хотелось не ездить на природу, куда меня, родившегося в рязанской Лесной Слободе, неудержимо тянуло, как и Татьяну, а жить постоянно в своей городской «деревне», каковой считали Черную слободу.

Увы, деревней в начале 90-х она была не городской, а типично сельской: с непроезжими проселочными дорогами на многих улицах, отсутствием тротуаров. Так что спешить с застройкой не стали и даже подумывали отказаться от участка. И лишь после того, как во время руководства городом В. А. Соковых на Черную слободу наконец-таки обратили больше внимания, мы начали строиться.

А перемены были существенными: капитально отремонтировали Валуйский мост через Ельчик, после чего по нему пошли автобусы, прежде сюда не заглядывавшие, активнее стали асфальтироваться улицы, здесь затеяли строительство лыжной базы, в итоге оживившей спортивную и культурную жизнь слободы.

Постепенно, без всяких кредитных займов, за 10 лет мы возвели удобный, вместительный дом с необходимой коммунальной инфраструктурой. В основном по такому же принципу строили и десятки других ельчан, создав на северной окраине Черной слободы своеобразный микрорайон из улиц Пасечной, Пальна-Михайловской, Каминского, Стаховича.

Новые времена

Новые, хорошо отделанные (особенно по фасадам) дома на них привлекли внимание живущих здесь издавна. Они начали «подтягиваться», улучшать внешний вид своих домовладений — стыдно ведь отставать от соседей!

Не осталась в стороне от кап­ремонта и благоустройства и администрация Ельца, с 2011 года возглавляемая бывшим председателем городского Совета С. А. Пановым, а последние три года — Е. В. Боровских. Благодаря хорошему административному опыту Евгений Вячеславович вполне успешно проявил себя в Ельце.

Расскажу лишь о том, что вижу в Черной слободе, там, где живу. Жилые дома, в том числе многоквартирные, и здания различных учреждений хорошо отремонтированы, это заметно. Асфальт без выбоин и других уродств лежит теперь не только на улице Маяковского (центральной для Черной слободы), но и на дорогах, ведущих к женскому монастырю и лыжной базе. Мы, местные жители, не привыкшие к тротуарам, теперь ходим по ним, не рискуя попасть в ДТП.

В здании лыжной базы выделено помещение для проведения концертов, встреч с интересными людьми. Такие мероприятия здесь стали регулярными. На территории базы вдобавок к волейбольным и баскетбольным площадкам создана весьма протяженная и разветвленная лыжероллерная трасса, привлекшая многих любителей лыж, самокатов, коньков — как взрослых, так и детей.

Наконец-то через много лет после строительства большой асфальтированной площадки для стоянки автотранспорта для приезжающих на базу отдыхать, она, прежде затемненная, теперь прекрасно освещается, что привлекает сюда молодежь. Иметь дом в таком месте с чудесной природой, грибным и ягодным лесом, спортивным и культурным комплексом стало престижно.

Такое впечатление, что, выделяя многодетным семьям бесплатные земельные участки именно в Черной слободе, власти предугадали перспективы развития этого района.

Артамонов откликнулся

В свете всего вышеперечисленного понятен интерес губернатора Игоря Георгиевича Артамонова к застройке Черной слободы. Впервые руководитель региона заинтересовался этой темой еще в конце апреля 2019 года, откликнувшись на электронное послание нескольких ельчан, начавших строиться на месте бывшего военного аэродрома (потом там было совхозное поле).

Стройка шла медленно, чему мы с женой свидетели: возводили свой дом с конца 90-х на улице Пасечной, участок как раз граничил с тем самым полем, зарастающим мелким леском из берез, диких яблонь и груш.

— Страшновато здесь как-то, — говорила жена, окидывая взором эту неказистую лесостепь. — Быстрее бы строились многодетные.

Точно выполняя ее пожелание, первый дом здесь вырос году в 2013. За ним еще один, метрах в трехстах от первого. Потом, начиная с 2016 года, завиднелись между ними несколько фундаментов.

— Слава Богу, дело стронулось с мертвой точки! — сказала Татьяна и тут же поправилась. — Зато нам стало неудобно: целый день грузовики со стройматериалами мимо прут. Даже на площадку у лыжной базы погулять не выйдешь — через нее ведь все и едут. Так и разбить ее недолго.

Как-то остановил мужчину, часто проезжавшего мимо нас на легковушке. Им оказался Роман Куршев, строитель, возводивший в Черной слободе вместе с женой (она работает в сфере торговли) большой дом. Спросил его, почему они ездят через площадку у базы.

— Что поделать — нужда заставила! — ответил он. — По плану, отъезжая от нашего дома, сначала надо выходить на трассу до Рогатово и других елецких сел и двигаться по ней до улицы Маяковского, а оттуда уже — в центр города. Мы бы, может, так и делали, но полевая дорога до трассы абсолютно разбита. Самим защебенить ее дороговато, да и не получится без спецтехники.

В общем, езда через площадку у базы продолжалась на протяжении нескольких лет. И лишь после первого визита И. Г. Артамонова в 2019 году в Черную слободу я услышал от нескольких застройщиков с новых улиц (Спортивной, Исторической, Бориса Сидельникова), что ситуация со здешними дорогами пошла на поправку.

Проблемы есть

Но не все проблемы (с теми же дорогами) в Черной слободе решены до конца. Особенно плохо обстоит дело с водоснабжением, которым даже мы, жители сравнительно новых улиц, не очень-то довольны. Воды не хватает. Особенно летом, когда она необходима для полива приусадебных участков. Иногда коммуникации водоснабжения и канализации изготавливают сами застройщики, как в свое время поступила и наша семья.

А на участке для многодетных семей воды и вовсе не было. Каждому, кто здесь строился, приходилось возить ее со стороны. Замучившись с доставкой, несколько семей решили пробурить у своих домов артезианские скважины.

Остальные (а к 2022 году на участке застройки обозначилось более тридцати домов разной степени готовности) по-прежнему немалую часть рабочего дня тратили на привоз воды. Стройка из-за этого замедлялась и дорожала, число застройщиков росло медленно.

Губернатор распорядился

Подобное положение дел, конечно же, не могло устроить И. Г. Артамонова, побывавшего здесь в начале июня текущего года вместе с Е. В. Боровских. В ходе визита в Елец губернатор поручил главе города решить проблему водоснабжения в данном районе. Как отметил губернатор, заниматься этим должен не «Елецводоканал», и так загруженный до предела, а специальное предприятие, выигравшее электронные торги. При необходимости для финансировании этого юрлица выделят средства из областного бюджета. К середине 2024 года все претензии к водоснабжению должны быть сняты, распорядился Игорь Георгиевич.

Такое же задание он дал Евгению Вячеславовичу Боровских и в сфере дорожного строительства.

Готовя статью, позвонил в «Елецводоканал», чтобы узнать, как обстоят дела с губернаторским поручением. Аукцион по выбору предприятия проведен, его выиграло липецкое ООО «Энергосеть». Фирма обязалась к апрелю 2024 года наладить водоснабжение в Черной слободе.

Елецкое муниципальное городское управление дорог, транспорта и благоустройства подрядчика на окончание дорожного строительства в этом районе пока на момент написания статьи не нашло. Причина веская: неизвестно, сколько еще на участках для многодетных семей появится новых застройщиков и где они будут строиться. Ответственный сотрудник управления, с которым я беседовал, заверил, что работа по подготовке проектно-сметной документации по этому вопросу ведется интенсивно, как только ее закончат, состоится аукцион для определения подрядчика. Покритиковать за медлительность управление можно было бы, если не знать, что темпы строительства в Черной слободе зависят не столько от тех, кто обеспечивает данный процесс, сколько от самих застройщиков.

Алексей КОЛЯДОВ