Речь лучше всякого паспорта…

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о защите русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов. Далее в сообщении ТАСС говорится: «Документ подразумевает контроль за соблюдением должностными лицами и гражданами норм русского литературного языка и недопустимость использования иностранных слов, за исключением тех, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке».

«Мокроступами»

по «топталищу»

Борцы за чистоту родного языка дождались, ведь дискуссия об этом в среде лингвистов, писателей, ученых идет постоянно, то затихая, то разгораясь с новой силой. Инициатива Правительства России, решившего вклиниться в споры профессионалов, вполне понятна и объяснима. Сегодня, когда США и весь западный мир прямо-таки заходится в порыве уничтожить, искоренить, стереть с лица земли все русское, частое использование в обиходе англицизмов по меньшей мере непатриотично.

Справедливости ради надо отметить, что заимствование из других языков — процесс постоянный. Еще Ленин предлагал «объявить войну употреблению иностранных слов без надобности», а хитросплетения отношений и взаимных обвинений славянофилов и западников вошли в учебники, как и ставшие хрестоматийным предложения заменить чужие «галоши» на свои «мокроступы», а «тротуары» — на «топталища». В 40-годы новая волна: борьба с космополитизмом подра­зумевала «за все русское против иностранного», в том числе и в языке.



Принтер — печатник?

Меж тем все — и сторонники, и противники — сходятся в том, что есть в родном языке понятия, которые пришли вслед за явлениями, реалиями, созданными в других странах, и потому слова, их обозначающие, ну никак не наши, однако без них не обойтись. Яркий пример — компьютер, IT-технологии и все, что с ними связано. Слово «принтер» нельзя заменить на русский перевод с английского, поскольку «печатник» означает не устройство для печати, а человека, занимающегося этим процессом.

Кстати сказать, это явление не новое: еще при Петре I, «прорубившем окно в Европу», в Россию хлынули десятки голландских и немецких слов, обозначающие технологии и механизмы. А в оперном искусстве многие термины заимствованы из итальянского и давно стали частью русского языка. И мы спокойно употребляем такие слова, как «федерация», «сфера», «национальный», «комиссия» и многие другие, пришедшие из иностранных языков, но прочно закрепившиеся в нашем.



Как быть

в одном луке

Между тем нельзя не согласиться с авторами законопроекта: в последнее время речь депутатов разного ранга, чиновников, политических и экономических экспертов, руководителей федеральных и региональных, а подчас и местных органов власти просто изобилует иностранными словами, имеющими простые и понятные аналоги в родном языке. И если с мерчендайзерами (товароведами по-нашему) мы уже почти смирились, то как вам выражение из мира моды «в одном луке»? Известный овощ тут ни при чем: по-английски look — смотреть, стало быть, по-русски это образ, внешний вид, взгляд и т. д. В текстах, касающихся бизнеса, то и дело мелькает «маркетплейс» (дословно с английского место торговли), а также «стартап» (стартовать, начинать, делать первые шаги) или «вебинар» (обучающая видеоконференция в прямом эфире). В сфере образования любят говорить о «профилактике буллинга»: это слово означает насмешки, издевательства над детьми в школе со стороны ровесников. Все чаще звучит «кампус», в то время как перевод с латинского — знакомый многим из нас студенческий городок, или «коуч» вместо привычного «тренер», «наставник».



«Абилимпикс»

с «Ворлдскиллсом»

Замахнусь и на любимый в последнее время «квест»: опять же с анг­лийского «игра, поиск». Не нравится мне и секвестированный бюджет, потому что он «урезанный», а вот транспарентный больше по душе, ведь он «открытый», «прозрачный». И кто мне докажет, чем «обмен практиками» лучше привычного «обмена опытом»?

Или вот днями на ТВ сообщали об участии россиян в чемпионате «Абилимпикс». Язык сломаешь, выговаривая, хотя это всего лишь состязания по профмастерству среди инвалидов, по-другому их еще называют «Олимпиада возможностей». Из этой же серии получивший широкое распространение «WorldSkills» (Ворлдскиллс) — тоже соревнования, но студентов, обучающихся той или иной профессии. У нас подобные состязания проходили еще во времена СССР, потом их благополучно забыли, и вот теперь снова вернулись, только уже на западный манер.

А вот еще показательный пример: всероссийский социальный проект «Агрофудшеринг». Разделяем абракадабру на части: агро — понятно, что-то связанное с сельским хозяйством. С английского food — еда, share — делиться. В итоге получаем движение производителей сельхозпродукции, которые хотят делиться с другими людьми излишками своего урожая. Идея, конечно же, хорошая, правильная, только зачем же язык ломать?

И напоследок из наболевшего: «решение кейсов». Блеск! В английском языке слово «case» имеет два значения: портфель, чемодан и второе — обстоятельства. Поэтому по-русски дословно «решение обстоятельств» или, как толкует всезнайка Интернет, «изучение ситуации и выбор подходящего решения».



Уйдут сами

по себе?

Скорее всего желание очистить язык путем введения закона на государственном уровне — попытка дистанцироваться от запада, его влияния, отгородиться от чужого и чуждого менталитета, образа и стиля жизни, сомнительных ценностей. Правда, не очень понятно, как это будет выглядеть на практике: появятся ли списки запрещенных слов и выражений или просто рекомендации, причем адресованные чиновникам высокого ранга и прочим «лицам в телевизоре» — ведь это с их подачи чаще всего уходят «в люди» всякие новомодные заимствования из иностранных языков.

Впрочем, еще несколько десятилетий назад наши преподаватели в елецком пединституте вдалбливали нам, студентам, что язык — это самоочищающаяся система, и все вредное, ненастоящее спустя время просто исчезнет. Так было всегда и, хочется верить, так и будет.

КСТАТИ:

Предполагаю, что все заимствования — от нашей спешки, вечной экономии времени даже на произношении и написании слов. Мы привычно пишем в sms короткое, равнодушное «ОК». В то время как в родном языке для этого чуть ли не десяток слов: «хорошо», «ладно», «согласен», «давай», «пусть», «добро» и т. д. Недаром есть крылатая фраза: «Речь лучше всякого паспорта»…

Татьяна ЩЕРБАТЫХ