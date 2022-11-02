Как проверить полис ОСАГО?

— Чуть не пропустил оформление очередной страховки ОСАГО и в спешке сделал это на первом попавшемся сайте. Потом засомневался: точно ли полис настоящий, не нарвался ли я на мошенников. Как это можно проверить?

Виктор ПАВЛОВ,

ул. Кротевича.



На вопрос читателя «Красного знамени» отвечает эксперт липецкого отделения Банка России Оксана Александровна ЩЕГЛОВА:

— Проверить подлинность полиса ОСАГО можно легко и бесплатно при помощи сайта Российского союза автостраховщиков. Для это здесь имеется специальный сервис. Нужно ввести серию и номер, указанные на бланке полиса. После чего появится таблица, в которой есть графа «Статус полиса». Если вы купили страховку заранее, но она еще не начала действовать, в статусе должно быть написано «Находится у страховой организации». Вы можете позвонить страховщику и уточнить, на вас ли оформлен полис и верны ли данные авто. У действующего полиса появится статус «Выдан страхователю». А в таблице будут указаны имя, отчество и первая буква фамилии владельца, его регион и данные машины.

Если у страховки статус «Аннулирован» или она выдана другому человеку, значит, полис украли или подделали мошенники. В этом случае нужно подать заявление в полицию и срочно заключить новый договор ОСАГО, иначе в случае ДТП по вашей вине вам придется самостоятельно оплачивать ремонт чужого автомобиля.