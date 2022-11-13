Как Елец Орел обошел в образовании

В газете «Красное знамя» за 20 октября была опубликована корреспонденция «Новая жизнь для старого дома», в которой рассказывалось о перспективах преображения здания бывшей школы № 6, расположенного на улице Мира. Эта история получила неожиданное продолжение благодаря нашей постоянной подписчице Е. И. Дубининой.

А. Н. Сафонова (в центре) со своими коллегами и воспитанницами.

В корреспонденции «Новая жизнь для старого дома», в частности, высказывалось пожелание увековечить память об одном из самых почетных педагогов Ельца А. Н. Сафоновой, установив на фасаде здания мемориальную доску с фото Антонины Николаевны.

Елена Ильинична Дубинина — ветеран елецкого образования, проработала в школе № 6 более четверти века. Она принесла в редакцию материалы о здании, где располагалось это образовательное учреждение, собранные в свое время местным краеведом В. А. Заусайловым. И оригинал фотографии с изображением А. Н. Сафоновой! Она групповая, Антонина Николаевна сидит в центре со своей коллегой (та справа), учительниц окружают гимназистки в униформе. К сожалению, теперь уже вряд ли удастся выяснить, где и когда снимок сделан. По словам Елены Ильиничны, у старой, явно дореволюционной, фотокарточки удивительная судьба — этот пожелтевший от времени документ истории один из местных энтузиастов подобрал на мусорке среди выброшенного хлама.

По архивным материалам, собранным Владимиром Александровичем Заусайловым, 1-е мужское приходское училище было открыто в Ельце в 1822 году и располагалось в доме Полежаевых (ул. Мира, 135). Финансировалось за счет пожертвований елецких купцов Н. Н. Криворотова, М. И. Маркова, Н. Д. Черникина и Н. А. Ростовцева, они делились на почетных блюстителей и просто попечителей. А. Н. Сафонова трудилась здесь учительницей с 1890 по 1907 годы, с 1908 года заведовала училищем. Как уже сообщалось в материале «Новая жизнь для старого дома», Антонина Николаевна продолжила преподавать и после Октябрьской революции 1917 года.

В. А. Заусайлов в свое время публикуя эти данные, писал о том, что в 2022 году Елец должен отпраздновать 200-летний юбилей местного народного образования. Однако другие документы свидетельствуют о том, что наш город начал широко и активно образовываться гораздо раньше — еще в XVIII веке!

Например, в «Материалах для истории и статистики Орловской губернии», собранных секретарем Орловского губернского статистического комитета А. Г. Пупаревым и напечатанных в орловской типографии губернского правления в 1877 году, сказано, что «Елец не мог пожаловаться, чтобы в нем некому было учить грамоте; мастеров этого дела здесь было всегда довольно». Аркадий Гаврилович писал, что еще до екатерининского Устава 1786 года, в 1780 году «были училища в Ельце и Севске (город в Брянской области — ред.), …в училищах этих находилось по учителю с помощником из священно-церковнослужителей». Примечательно, что в нашем городе народные училища появились даже раньше, чем в губернском Орле.

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Императрица Екатерина II 5 августа 1786 года своим высочайшим указом утвердила основной образовательный документ — Устав народным училищам в Российской империи. В истории России впервые вводился единый государственный стандарт образования — теперь к нему должны были подтягиваться все остальные учебные заведения и частные учителя. Более того, Уставом утверждались базовые принципы. Образование должно было стать бесплатным и доступным для всех сословий.