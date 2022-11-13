«Золотые руки» производства

В сложных экономических условиях, связанных с санкциями, ОАО «Гидропривод» благодаря умелым и добросовестным работникам успешно справляется с заданиями и осваивает новую продукцию.



Рабочий ритм

ОАО «Гидропривод» все прошедшие годы активно развивало производство, разрабатывало и осваивало новые виды продукции для машиностроительного комплекса страны. Сегодня в связи с санкционной политикой, проводимой в отношении России странами ЕС и США, реализация программы импортозамещения придала дополнительный импульс развитию предприятия. Необходимость замещения изделий, ранее закупаемых у ушедших с рынка России иностранцев, вызвала интерес крупных машиностроителей страны к продукции таких предприятий, как «Гидропривод».

Так, отечественный гигант по производству комбайнов и тракторной техники — компания ООО «КЗ «Ростсельмаш», которая длительное время сотрудничает с ельчанами, — продемонстрировала свою высокую заинтересованность в развитии дальнейших отношений тем, что присвоила ОАО «Гидропривод» статус стратегического партнера.

Елецкие специалисты обучаются новым методам управления процессами производства, учета движения и хранения продукции, контроля качества на всех этапах. Одновременно расширяется сегмент выпускаемых деталей и агрегатов. Так, недавно освоенный обратный клапан для новой линейки отечественных тракторов теперь полностью заменил аналог, ранее поставлявшийся из-за рубежа. Помимо значительного увеличения объемов ранее выпускавшихся изделий, гидроприводцы получили одобрение на освоение и производство еще нескольких видов продукции. В отдельную программу выделено освоение выпуска изделий из алюминиевого сплава. Он в три раза легче чугуна, применяемого сейчас в производстве всех корпусных деталей. Ранее эти изделия поставлялись только германскими производителями. Сегодня специалистами завода спроектированы, изготовлены и переданы ростовчанам на полевые испытания комплектующие, полностью замещающие импортные изделия.

Укрепление партнерских отношений, освоение новых видов продукции, стабильная работа завода — результат ежедневной работы коллектива. Вместе с председателем профсоюзной организации предприятия Г. А. Барановой мы прошли по цехам, чтобы полнее ощутить ритм производства завода и заряженность людей на высокие результаты работы. Познакомлю с некоторыми из машиностроителей.



Мушкетеры

на «Гидроприводе»

Владимир Владимирович Бубнов — слесарь механосборочных работ цеха № 3. В юные годы он получил диплом повара-кондитера. Но так сложилась судьба: вместо белой куртки и высокого накрахмаленного колпака — синий рабочий халат, а из-под его умелых рук выходят не сладкие пряники и кремовые пирожные, а комплектующие насосов гидроусилителя руля. Их заводчане поставляют партнерам на такие предприятия, как «КамАЗ», «Урал», «НЕФАЗ», «Ярославский моторный завод». Кстати сказать, Бубнов работает с личным клеймом, которое гарантирует высокую точность подгонки и качество сборки. И не было еще такого, чтобы его изделие возвратилось, не пройдя строгого технического контроля. При этом Владимир Владимирович объясняет: он и его товарищи трудятся по методу бригадного подряда, подразумевающего почти мушкетерский принцип «Один за всех, и все за одного!». В бригаде все, в том числе и Бубнов, владеют смежными специальностями, чтобы в случае необходимости заменить друг друга и справиться с заданием в установленные сроки.

В начале октября Владимир Владимирович отметил 21-ю годовщину с того дня, как начал работать на заводе. Тогда он сразу, как говорится, пришелся ко двору, причем не только на производстве. Десятилетиями здесь складывались сильные творческие коллективы. А Бубнов отлично играет на гитаре и поет, пробовал свои силы в КВН. Он и сегодня не отказывается порадовать друзей пением: ведь как музыка состоит из нот, так и изделия, которые собирает Бубнов, — из мелких деталей. И там, и там важна гармония…



Приручила станок

Производство гидравлики — процесс сложный и трудоемкий. В цехах — стойкий специ­фический запах смеси рабочих жидкостей и масел, гул моторов и искры от шлифовки.

Среди этого царства огня и металла — Роза. Роза Ивановна Кузьмина. Ее трудовой стаж — более 36 лет. Пришла сюда после окончания техникума железнодорожного транспорта — здесь в то время трудилось много знакомых и родственников. Была копировщиком, секретарем у руководителя одного из производственных подразделений. А в 90-е завод залихорадило, началось сокращение штатов. Перед Розой Ивановной встал выбор — или за ворота предприятия, или в цех. Она решила пойти за станок.

— Конечно, поначалу было не по себе, — вспоминает она те годы. — Когда подошла к огромному станку, растерялась, ведь не то что работать на нем, а и как подступиться понятия не имела. Тогда мне здорово помогла Александра Якушева, одна из старожилов предприятия: говорит, мол, не дрейфь, не волнуйся, научишься, еще в передовики выйдешь…

Роза Ивановна поначалу утешала себя тем, что она здесь временно: «Вот все утрясется, вернусь обратно в административный корпус», — рассуждала она. Но, как известно, проблемы 90-х плавно перетекли в заботы начала двухтысячных. А главное — самой Кузьминой стала нравиться новая работа, она ее поняла, многому научилась, разобралась в тонкостях и премудростях. И в ответ на дежурный журналистский вопрос о том, какое задание она сейчас выполняет, на меня обрушился мощный поток технических терминов: «Провожу черновую шлифовку пластины, которая в комплекте со статором и ротором образует качающийся узел насоса гидроусилителя руля «КамАЗа». Деталь изготавливается по шести типоразмерам, точность на финишных операциях измеряется в микронах».

В цехе ею гордятся: она отличный профессионал, аккуратна, собранна, ответственна, даже огромный сложный станок приручила.



Григорьев

не подведет

Оператор станков с ЧПУ Владимир Юрьевич Григорьев пришел на «Гидропривод» по банальной причине: живет неподалеку. В его трудовой биографии есть и другие места работы, но в 90-е годы они, как говорится, приказали долго жить. «Гидропривод» же ценой неимоверных усилий руководителей предприятия и всего коллектива сумел выстоять, сохранить производство. Это вызывало уважение и уверенность в том, что у старейшего в городе завода с богатым прошлым большое будущее. В общем, здесь не пропадешь, решил Владимир Юрьевич. И не прогадал.

В начале двухтысячных он пришел на завод, уже имея за плечами опыт производственника. Однако, оказалось, нужно переучиваться заново — здесь другие технологические процессы, иная продукция. Наставником стал Геннадий Сергеевич Ерохин, который помог новичку освоиться на месте, разобраться, что к чему. Владимир Юрьевич до сих пор благодарен учителю за помощь и поддержку. Впрочем, теперь уже он сам старается не оставлять без внимания молодых рабочих, понимает, насколько это важно и для них, и для предприятия: ведь без необходимых навыков и знаний с нынешними заданиями и современными требованиями высокого качества справиться трудно. А Григорьев уже давно отлично разбирается в своем станке, освоил управляющие программы и при необходимости может сам составить алгоритм изготовления продукции: к примеру, ныне он выполняет задания для «Ростсельмаша» и автопредприятий России. Руководство уверено: Григорьев не подведет!



Повелитель металла

Михаил Львович Липовецкий — человек на заводе известный и уважаемый. Трудовой стаж — без малого 40 лет, его портрет размещался на заводской Доске почета, среди наград — Почетные грамоты и благодарности.

В Елец Михаил Львович приехал по распределению после окончания Уральского политехнического института в Свердловске (ныне Екатеринбург), получив специальность литейщика. В далеком 1976 году работал на заводе медицинского оборудования.

Липовецкий те времена вспоминает как очень интересные и весьма продуктивные. Еще бы! Тогда он трудился технологом на участке твердых сплавов, где из них для нужд предприятия изготавливался рабочий инструмент. Увлеченные своим делом специалисты радовались, как дети, когда им удалось освоить весь цикл производства с нуля, то есть от металлического порошка до готового изделия.

Лихие 90-е сказались и на судьбе Липовецкого. После почти 20 лет работы на заводе Михаил Львович оказался не у дел из-за закрытия производства. Но вскоре выяснилось, что «Гидроприводу» требуется технолог в литейный цех. Им руководил тогда Владимир Алексеевич Мезинов, ставший позже директором предприятия. Вместе они осваивали продукцию, необходимую заводу.

Несколько лет назад литейный участок значительно модернизировали, повысив эффективность и качество литья. М. Л. Липовецкий как инженер-технолог и руководитель модельного участка — один из тех, благодаря кому литейный цех успешно выполняет задания, проявляя при этом творчество, техническую смекалку, высокий профессионализм. Здесь всегда горячо, причем как в прямом, так и переносном смысле: заливка расплавленного чугуна происходит при температуре 1400 градусов…



Мечте не изменила

На «Гидропривод» Людмила Викторовна Писарева пришла, не поступив в Орловский институт культуры. Она мечтала о сцене, творчестве, аплодисментах восторженной публики. Оба родителя неудавшейся артистки трудились в здешней «литейке», поэтому на семейном совете решили: пусть дочь поработает пока на заводе. В итоге это «пока» длится уже 43 года.

А как же мечты о сцене? Невероятно, но они сполна реализовались на «Гидроприводе». Я уже упоминала о том, что завод на протяжении долгих лет славился своей художественной самодеятельностью. Людмила Викторовна стала активной участницей всех смотров, концертов, организовывала и вела здешние праздники, вечера. При этом успевала ходить на репетиции и выступления — 15 лет пела в ансамбле «Черема» и в коллективе «Вечора». До сих пор ее приглашают на различные городские мероприятия, так что в аплодисментах зрителей недостатка не было и нет.

На заводе Писарева начинала контролером ОТК, отучилась в вечернем машиностроительном техникуме предприятия, трудилась в производственном отделе, а ныне Людмила Викторовна — инженер по планированию и подготовке производства. В ее ведении весь процесс, начинающийся в заготовительном цехе и заканчивающийся отправкой потребителю готовой продукции. Это немалая ответственность, ведь номенклатура выпускаемых «Гидроприводом» изделий велика, к тому же постоянно меняется. Но Людмила Викторовна отлично справляется, ведь она высококвалифицированный специалист.



… Пять заводчан, пять разных судеб, профессий, возрастов. Обычные труженики, ответственно и добросовестно выполняющие свою работу. Они основа производства, на которых оно и держится.