Процесс признания/непризнания

— Прочла в газете «Красное знамя» материал «Переселять нельзя улучшать: где поставить запятую?». Хотелось бы знать, при каких условиях многоквартирный дом признается аварийным.

Мария САЗЫКИНА,

пенсионерка.

— Утвержденное Правительством РФ постановление № 47 от 28.01.2006 года (в ред. 28.02.2018 г.) «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» регламентирует условия и порядок признания/непризнания жилья аварийным. Действие положения распространяется на находящиеся в эксплуатации жилые помещения, расположенные на территории Российской Федерации, независимо от формы собственности (п. 2 положения).

Согласно п. 7, для того чтобы признать/не признать дом пригодным для проживания, необходимо для начала создать межведомственную комиссию. Этапы, предваряющие ее создание, в вышеназванном положении подробно прописаны. Что делает комиссия? Проверяет фактическое состояние дома: оценивает степень и категорию технического состояния строительных конструкций и жилого дома в целом, степени его огнестойкости, условия обеспечения эвакуации проживающих граждан в случае пожара, соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям и гигиеническим нормативам, проверяет содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, качество атмосферного воздуха, уровень радиационного фона и физические факторы источников шума, вибрации, наличие электромагнитных полей, исследует параметры микроклимата помещения, а также месторасположение жилого помещения (п. 43 положения).

Особо важно отметить: по результатам обследования комиссия выносит только одно из нижеперечисленных решений:

о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания;

о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с установленными в настоящем положении требованиями;

о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;

о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции;

о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;

об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (п. 47).

Допустим, есть несогласные со сделанными комиссией выводами. Какие действия предусмотрены законодательством в данном случае?

При несогласии с выводами, содержащимися в заключении комиссии, это заключение следует оспорить в судебном порядке в соответствии с ч. 1 ст. 219 Кодекса административного судопроизводства РФ, срок для оспаривания — три месяца с момента принятия заключения.

Для обоснования ошибочности выводов межведомственной комиссии необходимо ходатайствовать перед судом о проведении строительной экспертизы.

Для подтверждения непригодности жилого помещения и для подтверждения того, что жилье не подлежит ремонту (реконструкции) перед экспертом в ходатайстве необходимо сформулировать такие вопросы:

каково техническое состояние жилого помещения, расположенного по адресу (указать адрес);

возможно ли технически проведение капитального ремонта, а также реконструкции жилого помещения, расположенного по адресу (указать адрес);

целесообразно ли экономически проведение капитального ремонта, а также реконструкции жилого помещения, расположенного по адресу (указать адрес)?

Если экспертиза покажет, что жилое помещение непригодно для проживания и при этом ремонт (реконструкция) помещения (дома) нецелесообразны, то заключение межведомственной комиссии будет признано незаконным.