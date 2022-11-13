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Читатель спрашивает

Процесс признания/непризнания

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— Прочла в газете «Красное знамя» материал «Переселять нельзя улучшать: где поставить запятую?». Хотелось бы знать, при каких условиях многоквартирный дом признается аварийным.
Мария САЗЫКИНА,
пенсионерка.

— Утвержденное Правительством РФ постановление № 47 от 28.01.2006 года (в ред. 28.02.2018 г.) «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» регламентирует условия и порядок признания/непризнания жилья аварийным. Действие положения распространяется на находящиеся в эксплуатации жилые помещения, расположенные на территории Российской Федерации, независимо от формы собственности (п. 2 положения).
Согласно п. 7, для того чтобы признать/не признать дом пригодным для проживания, необходимо для начала создать межведомственную комиссию. Этапы, предваряющие ее создание, в вышеназванном положении подробно прописаны. Что делает комиссия? Проверяет фактическое состояние дома: оценивает степень и категорию технического состояния строительных конструкций и жилого дома в целом, степени его огнестойкости, условия обеспечения эвакуации проживающих граждан в случае пожара, соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям и гигиеническим нормативам, проверяет содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, качество атмосферного воздуха, уровень радиационного фона и физические факторы источников шума, вибрации, наличие электромагнитных полей, исследует параметры микроклимата помещения, а также месторасположение жилого помещения (п. 43 положения).
Особо важно отметить: по результатам обследования комиссия выносит только одно из нижеперечисленных решений:
о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания;
о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с установленными в настоящем положении требованиями;
о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;
о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции;
о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;
об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (п. 47).
Допустим, есть несогласные со сделанными комиссией выводами. Какие действия предусмотрены законодательством в данном случае?
При несогласии с выводами, содержащимися в заключении комиссии, это заключение следует оспорить в судебном порядке в соответствии с ч. 1 ст. 219 Кодекса административного судопроизводства РФ, срок для оспаривания — три месяца с момента принятия заключения.
Для обоснования ошибочности выводов межведомственной комиссии необходимо ходатайствовать перед судом о проведении строительной экспертизы.  
Для подтверждения непригодности жилого помещения и для подтверждения того, что жилье не подлежит ремонту (реконструкции) перед экспертом в ходатайстве необходимо сформулировать такие вопросы:
каково техническое состояние жилого помещения, расположенного по адресу (указать адрес);
возможно ли технически проведение капитального ремонта, а также реконструкции жилого помещения, расположенного по адресу (указать адрес);
целесообразно ли экономически проведение капитального ремонта, а также реконструкции жилого помещения, расположенного по адресу (указать адрес)?
Если экспертиза покажет, что жилое помещение непригодно для проживания и при этом ремонт (реконструкция) помещения (дома) нецелесообразны, то заключение межведомственной комиссии будет признано незаконным.

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