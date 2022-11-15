Подростковый алкоголизм: причины и профилактика

Подростковый возраст – довольно сложный период, как для ребенка, так и для родителей. Некоторые дети проживают этот этап довольно спокойно, а некоторые бунтуют, ссорятся с родителями и начинают употреблять спиртное. Очень часто взрослые видят проблему в плохой компании или недостаточной строгости и пытаются решить ее с помощью запретов, нравоучений, наказаний. Но детское пьянство невозможно прекратить такими способами.

Следует указать, что при злоупотреблении алкоголем раньше или позже, в зависимости от индивидуальных особенностей и выносливости организма, нарушается также и половая потенция, что связано со снижением условных и безусловных рефлексов, вследствие тормозного действия на подкорковые центры.

У женщин через пару лет после начала пития пропорционально выпитому пиву растет вероятность заболеванием раком грудной железы. Опасно пить пиво матери, вскармливающей грудного ребенка. У малыша вероятно возникновение эпилептических судорог, а со временем может возникнуть и эпилепсия.

Из-за токсического действия на надпочечники, алкоголь ингибирует выработку в них андрогенов, обуславливающих половое влечение, расплата за злоупотребление — снижение либидо (полового влечения), а в далеко зашедших случаях возможно развития вторичной фригидности (полового равнодушия). При приеме спиртных напитков во время беременности обнаруживаются тератогенные свойства (то есть склонность вызывать уродства у плода), возможно формирование у будущего ребенка генетически детерминированной (запрограммированной) наследственной склонности к алкоголизму.

Фармакологическое действие пива таково, что оно действительно способствует отдыху, успокоению. В 20-е годы прошлого века его рекомендовали как седативное (т.е. успокоительное) средство. Таким образом, с пивом человек приучает себя не только к обычному опьяняющему действию, но и к седативному средству. Проходит какое-то время, и оно становится уже необходимым элементом отдыха, успокоения. Нарастают дозы пива, появляются алкогольные эксцессы, возникают провалы в памяти. Первая за день выпивка переносится на все более ранний срок — на ранний вечер, на поздний день, на полдень, и, наконец, на утро. Формируется алкоголизм, пиво входит в привычку и в биохимию мозга.

Пивная алкоголизация создает ложное впечатление благополучия. Пиво в общественном мнении — почти не алкоголь. Пивной алкоголизации долгое время не характерны алкогольные эксцессы с драками и вытрезвителем. Потребность пива не вызывает такую тревогу у человека, как потребность в водке. В наркологии существует термин «постинтоксикационная расплата», означающий в случае водки, например, плохое самочувствие после употребления крепкого алкогольного напитка, последствия хулиганского поведения в опьянении, угрожающие жизни формы опьянения (кома, судороги, психозы). При употреблении пива эта расплата выражена меньше, что облегчает развитие зависимости. Пивной алкоголизм развивается более вкрадчиво, коварно, чем водочный. Но уж когда развивается, то это очень тяжелый алкоголизм.

В последнее время участились сообщения о том, какие вредные привычки позволяют уберечься от рака кишечника и по ним получается, что нужно пить вино, да еще и курить. Однако это напоминает рассуждения о болезни Альцгеймера (это вариант старческого слабоумия) у курильщиков, что, якобы, среди курящих эта патология почти не встречается. Но, на самом деле, все проще: большинство курильщиков до этого просто не доживают, так как умирают раньше от других вызванных табачным дымом заболеваний, чаще всего от сердечно-сосудистых болезней и рака.

Какие же вещества в хмеле являются канцерогенными? Технологи пивоварения пишут о так называемых горьких веществах хмеля, классифицируемых на общие, мягкие и твердые смолы. Если снова вспомнить о табаке, то именно смолы в нем способствуют развитию рака у курильщиков. К сожалению, какие бы целебные свойства ни приписывались хмелю, его смолы неминуемо делают свое пагубное дело. В материалах ВОЗ указано, что потребление именно пива достоверно повышает риск развития рака толстой кишки.

Бороться с влечением к пиву сложнее, чем с влечением к водке. Это влечение бывает очень назойливым и с трудом отпускает. Очень долго хочется больному еще разок ощутить это глубокое седативно-релаксирующие действие, этот покой, вдохнуть этот аромат, почувствовать этот вкус. В итоге пивной алкоголизм — это тяжелый, трудно поддающийся лечению вариант алкоголизма.

Наркологи отметили закономерность: чем быстрее определенный алкогольный продукт вызывает у человека состояние опьянения и эйфории, тем больше и чаще он будет его употреблять. А пиво содержит не только алкоголь, но и углекислый газ, который заметно ускоряет опьянение. По этой же причине, кстати, многие люди разбавляют водку газированным лимонадом. И хотя количество алкоголя в пиве относительно не велико по сравнению с другими спиртными напитками, именно из-за его «быстроопьяняющей» природы человек начинает употреблять пиво во всех возрастающих дозах.

Большинство людей припоминают, что вначале им не нравился вкус пива, они скорее находили его противным. Однако питие воспринималось как символ взрослости. Если новичок имел смелость заявить об отсутствии приятного вкуса у символа, ему говорили: «Ничего, вскоре он тебе понравится». Но до тех пор, пока человек не заставить себя влить несколько раз пиво в глотку, он не научится оценивать его вкус.

Многие любители пива отказываются пить безалкогольное пиво под тем предлогом, что у него хуже вкус. Группа из университета штата Вирджиния решила проверить это утверждение. Как альтернатива безалкогольному пиву было использовано популярное пиво, содержащее 5,7% алкоголя. Тест выявил, что участники не смогли определить, какое пиво содержит алкоголь с большей вероятностью, чем случайность. Ряд других исследований подтвердил, что регулярные потребители пива не смогли точно определить по вкусу, является пиво крепким, средним или очень слабым по содержанию алкоголя. Таким образом, как бы ни пытались скрыть это пивоманы, они пьют пиво не ради вкуса, а ради алкоголя.

Являясь дешевым спиртным напитком, пиво часто используется подростками на начальных этапах алкоголизации, в этих случаях пивная интоксикация является своеобразным полигоном для усвоения молодым человеком алкогольных форм поведения и реагирования, переносимых затем на винно-водочную основу. Таким образом, с социально-психологических позиций пивная интоксикация выполняет роль своеобразного буфера между трезвой культурой и умеренным потреблением между массивным запойным пьянством и регулярной ежедневной интоксикацией в начальных и конечных стадиях заболевания.

Женщина с бутылкой пива на улице — зрелище на редкость некрасивое. И потом, пиво изменяет внешность человека не в лучшую сторону. А ведь для женщины внешность и фигура — фактор немаловажный. Кроме того, человек, регулярно употребляющий пиво, постепенно становится излишне непритязательным в быту и в общении. Со временем его удовлетворяют уже и такие формы общения, которые раньше казались вульгарными и бескультурными.

Если соотношение мужчин и женщин, страдающих водочным алкоголизмом, составляет 5 к 1, то среди пивных алкоголиков меньше чем 2 к 1. А значит, спивается все больше женщин, страдает генофонд нации, ухудшается качество воспитания детей. Отсюда безнадзорность и беспризорность — матери пьют литрами пиво, а не воспитывают детей. Вывод: большее потребление пива среди молодых женщин — большая детская безнадзорность и преступность. И это уже свершившийся факт.

В последнее время наркологи все чаще говорят о новой проблеме — повальном подростковом алкоголизме. В пылу борьбы с наркоманией все как-то забыли о «зеленом змие», между тем в алкогольную зависимость, по словам врачей, попадает все больше представителей молодого поколения.

Хотя рекламные компании алкогольных напитков уже не идут, продажи чрезвычайно растут и, как выясняется, во многом благодаря молодежи. Средний возраст приобщения к алкоголю – десять-двенадцать лет. На благо ликероводочным производителям число поводов выпить в России не уменьшается, а только растет вместе с количеством праздников. Прибавляется и работы у наркологов, которые в антиалкогольной пропаганде остались одни. Все занялись разоблачением наркомании, забыв, что алкоголизм, а тем более детский, — явление не менее страшное.

Правда ли, что пиво полезно, потому что там много витаминов, минеральных и органических веществ?

Минеральные соединения поступают в пиво из солода, других исходных материалов и с водой. В биологически значимых количествах в пиве присутствуют ионы калия, натрия, кальция, магния, фосфора, серы и хлора. Пиво отличается от вина высоким содержанием калия. Необходимо отметить, что при массивном употреблении пива избыточное поступление калия и воды резко увеличивает образование мочи и усиливает выделение почками натрия и хлора, приводя в итоге в деминерализации организма. По содержанию кальция (около 80 мг\л), магния (около 80 мг\л), фосфора (около 140 мг\л), а также железа, меди, цинка и других, содержанием которых н е превышает 1 мг\л, пиво не отличается особыми преимуществами.

Витамины поступают в пиво в основном из солода, богатого витаминами группы В. Однако в процессе приготовления пива концентрация витаминов неизбежно снижается, и в результате содержание витамина В1, или тиамина, составляет 0,005 — 0,15 мг\л, а витамина В2, или рибофлавина — 0,3 — 1,3 мг\л. Таким образом, употребление пива с максимальной концентрацией витамина В1 в количестве 10 литров в день способна обеспечить 100% суточной потребности в этом витамине.

В пиве есть и иные витамины. Высокое содержание витамина С, или аскорбиновой кислоты (20-50 мг\л) часто обусловлено тем, что её добавляют в пиво в процессе производства для предотвращения процессов спонтанного окисления других компонентов. В пиве также наблюдаются высокие концентрации никотиновой (5-20 мг\л) и фолиевой кислоты (около 110 мкг\л). В пиве присутствуют в малых количествах витамин В6, пантотеновая кислота и биотин.

Выявлено, что среди потребляющих спиртные напитки подростков в нашей стране 75 процентов предпочитают слабоалкогольные напитки. При этом если водку подростки пьют в среднем 1 раз в день в дозе около 150 мл абсолютного спирта в сутки, то пьющие пиво подростки употребляют его, как правило, 4-5 раз в день в дозе 220 мл 100% спирта в сутки. Некоторые юноши в состоянии запоя способны употребить до 20 литров пива в сутки. В целом, доза у пьющих пиво подростков больше в 1,5 раза, а ведь именно это главный показатель скорости развития и тяжести последствий алкоголизма.

Из этих 75 процентов предпочитающей пиво молодежи в свою очередь 75 процентов регулярно употребляют другие токсические психоактивные вещества. В первую очередь анашу, на втором месте транквилизаторы, на третьем месте психостимуляторы. Возникает риск зависимости сразу от нескольких веществ. Это особенность потребления характерна именно для пивной молодежи и именно для нашего времени. Все начинается с пива.

По статистике в настоящее время пиво достаточно регулярно употребляет 50% школьников, что означает резкое снижение возраста первичного приобщения к алкоголю. Меняется генофонд нации, растет число детей с врожденным слабоумием и другой патологией нервной системы. Как говорится «от плохого семени не жди хорошего племени».

Коварство пива заключается и в том, что, как выяснили российские наркологи, если в 80-е годы жертвами водочного алкоголизма становились, как правило, так называемые «неустойчивые» подростки (бездельники, ищущие быстрых развлечений), то пивной алкоголизм в наше время часто поражает способных подростков с лидерскими качествами характера, которые не могут найти в себе достойного полезного занятия. И в силу своего лидерства в подростковых группах они «заражают» пивной жизнью множество своих сверстников.

Для молодых пивных алкоголиков особенно характерно непризнание своей болезни. Но что особенно прискорбно, это непризнание вреда пива для детей среди их родителей. Многие отцы считают, что если ребенок не лежит лицом в салате, то нет ничего страшного в том, что он приходит домой в опьянении. А некоторые родители пьют пиво на праздники вместе с детьми. И если пьяного от пива подростка задерживает милиция, то его родственники активно «защищают» свое чадо, оправдывают его поведение.

В связи со сложившейся ситуацией представляются целесообразными меры:

— 3акрепление в законодательстве отчисления части прибыли от продажи алкоголя на антиалкогольную рекламу и просветительские проекты, на оказание лечения и реабилитации больных алкоголизмом, особенно детей и подростков;

— Выделение бюджетных денег на антипивную рекламу, в том числе

на социальную рекламу здорового образа жизни, как альтернативы

«пивному»;

— Повышение наказание за продажу алкоголя лицам до 18 лет;

— Повышение наказания для взрослых за вовлечение в пьянство

несовершеннолетних.