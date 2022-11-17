СЕГОДНЯ — ДЕНЬ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ

Участковых уполномоченных чаще всего называют «народными» полицейскими, ведь именно они круглосуточно работают на закрепленной территории и ближе всех знакомы с проживающими на ней гражданами. Именно «народным» полицейским, которые защищают права граждан на вверенных им участках, оказывают помощь в решении проблем, способствуют укреплению правопорядка, и посвящен этот профессиональный праздник.

Одним из лучших «народных» полицейских (так порой называют участковых за их близость к населению) в ОМВД России по г. Ельцу считают старшего участкового уполномоченного полиции ОУУП и ПДН майора Дмитрия Александровича Саввина. Он служит в органах внутренних дел 10 лет. Начинал участковым, последние 4 года трудится на должности старшего участкового уполномоченного.

Работы хватает: на обслуживаемом Д. А. Саввиным участке проживает 2341 человек, 8 из них — на профилактическом учете, за ними надо присматривать особо. В уходящем году Дмитрием Александровичем рассмотрено почти 500 жалоб и заявлений граждан.

— Участковый — это мини-начальник полиции в границах вверенной ему территории, поэтому умений, знаний и навыков у такого сотрудника должно быть много, — отмечают сотрудники штаба ОМВД России по г. Ельцу. — Майор Д. А. Саввин с этими непростыми задачами справляется достойно, жители его участка Дмитрия Александровича знают и уважают.

Традиции и опыт работы молодым сотрудникам передают ветераны службы. Они активно участвуют в образовательных и воспитательных мероприятиях, ведут профилактическую работу со школьниками и студентами. Нередко даже после выхода на заслуженный отдых ветераны продолжают следить за ситуацией на участках, которым посвятили годы своей службы.

В этот праздничный день ОМВД России по городу Ельцу поздравляет весь личный состав участковых уполномоченных полиции отдела. Желаем каждому участковому дальнейших успехов в службе, личного счастья и благополучия! Профессионального роста, стойкости и терпения! Благодарим вас за смелость и мужество при исполнении служебных обязанностей. Также самые добрые пожелания ветеранам службы и всем членам семей участковых полицейских. С праздником!

Штаб ОМВД России по городу Ельцу.