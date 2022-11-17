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Горожане

«Мои песни исполнены сердцем…»

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Дарья ЛЕДЕНЕВА,

студентка ЕГУ им. И. А. Бунина

Ельчанин, автор и исполнитель в жанре шансон Руслан Кузнецов почти ежевечерне выступает в кафе «Чайхана Восточная Сказка». Здесь он исполняет не только известные и полюбившиеся всем хиты, но и собственные песни. А начиналось его увлечение сценой и творчеством еще в раннем детстве.

От расчески до гитары

— Близкие вспоминают, что когда я был совсем маленьким, примерно двухлетним пацаненком, то брал в руки массажную расческу и, воображая, что это микрофон, пел в нее, словно знаменитый артист на сцене, — с улыбкой рассказывает Руслан Викторович. — Став постарше, приобщался к музыкальной культуре на семейных вечерах и праздниках, где нередко исполняли застольные и русские народные песни. Мне это очень нравилось, и я с удовольствием подпевал взрослым.

Став постарше Руслан Кузнецов выучился играть на гитаре и, как творческая натура начал сочинять собственные композиции. Помнит, как впервые под аккомпанемент «шестиструнки» исполнил свою песенку в подъезде дома, где собиралась компания молодых единомышленников.

— Мы тогда были юны, открывали себя и свои таланты, делали первые шаги в музыке и поэзии… Помнится, пели в основном о любви, дружбе, в общем о вечных ценностях. Поначалу я исполнял свои куплеты только в кругу товарищей, а вот первое выступление на публике случилось, когда учился в техникуме в день первокурсника. Никогда не забуду, как волновался тогда перед выходом на сцену, но в итоге все прошло на ура!

Творчество во взрослой жизни

Творческая жилка проявилась у моего героя и во время армейской службы на Кавказе. В то время Руслан написал проникновенную песню о войне и парнях, отдавших свою жизнь за Родину. Эта композиция впоследствии заняла первое место на областном конкурсе.

Музыкальное увлечение Руслана постепенно стало работой. Он с удовольствием выступает в кафе «Чайхана Восточная Сказка». Ельчанам нравится слушать его сильный голос, а сам исполнитель внимательно относится к своей аудитории.

— Нередко, получается так, что глядя на отдыхающих в зале людей, сердцем чувствую, что они хотят услышать. Если пришли молодые дамы, то, как правило, им нравится свой репертуар, а для зрелых мужчин пою то, что приходится им по душе. В общем же исполняю как популярные шлягеры, так и шансон, все, что пожелает почтенная публика.

В свободное от работы время Руслан Кузнецов активно ведет собственные социальные сети, выкладывает авторские видеоролики с пением под гитару. Позитивный отклик зрителей и слушателей дает ему хороший заряд для дальнейшего творчества и выступлений на сцене.

Про любимое дело

В числе любимых поэтов Руслана — Сергей Есенин.

— Восхищаюсь его творчеством и мне кажется он близкий мне по духу человек. Очень люблю песни на его стихи. Они отлично ложатся на музыку и по-прежнему актуальны и злободневны.

Из современных исполнителей ельчанин предпочитает Сергея Трофимова, Гарика Кричевского, песни SHAMAN (Шаман), Андрея Романова и молодой исполнительницы Таис Логвиненко. Последняя, хоть не выходит на большую сцену, как названные выше артисты, зато снискала немалую популярность в Интернете, собирая многочисленные просмотры своих треков. У нее целая армия поклонников и подписчиков.

— Считаю, что если взялся за любимое дело, то не стоит тормозить и, несмотря на трудности, продолжать совершенствоваться. Профессионал не должен пасовать перед трудностями и неудачами, не имеет права обольщаться успехом. Важно четко знать свою цель и идти к ней. Для меня главное —это песни, все они исполнены моим сердцем, от души, для благодарных слушателей!

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