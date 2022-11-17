Командировка в ДНР

Евгений БОРОВСКИХ,

глава городского округа город Елец

Минувшие выходные (ноябрьские праздничные дни — ред.) вместе с неравнодушными ельчанами и начальником управления строительства и архитектуры Липецкой области Антоном Болговым провели на территории ДНР. Главной целью нашей поездки стала доставка гуманитарной помощи, чтобы, как говорится, не только словом, но и делом помочь тем, кто в этом сейчас больше всего нуждается.

Непростая получилась поездка. В первую очередь очень эмоциональная. Увиденное заставило переосмыслить некоторые вещи, поэтому потребовалось какое-то время, чтобы собраться с мыслями и рассказать об этом событии.

История первая

Наш путь в Володарский район (подшефный Липецкой области) лежал через Мариуполь. Каждого въезжающего в некогда прекрасный город еще издали встречают ужасающие профили разбомбленных и обгоревших многоквартирных домов. Далее картина дополняется разрушенными домами частного сектора, разгромленными и выгоревшими торговыми центрами и посеченными осколками заборами. Впечатления очень тягостные.

Еще хуже становится, когда осо­знаешь, что Мариуполь сильно похож на знакомый нам Липецк. Почти полумиллионное население (до боевых действий), крупный градообразующий металлургический комбинат и разделяющая город на два берега река — далеко не все сходства этих городов. И вот здесь вместе с осознанием приходит понимание того, что украинский конфликт касается каждого из нас. Если мы не хотим, чтобы фашистская чума пришла в родные нам города, расколов общество и посеяв вражду, мы должны быть как никогда едины. Должны сплотиться вокруг нашего национального лидера и сделать все возможное, чтобы уничтожить эту заразу и воздать по заслугам всем фашистским преступникам.

Сегодня Мариуполь — один из символов объединения нашего народа. В городе работает множество команд из разных регионов России, видно, что уже многое сделано. Липецкая область тоже вносит свой вклад в восстановление города: фонд капитального ремонта нашего региона восстанавливает в Мариуполе многоквартирные дома. Работы у наших ребят много, да и задача нелегкая.

История вторая

В Володарский район мы приехали в День народного единства. Также в этот день православные отмечают праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Каждый верующий человек в этот день делает добрые дела. Вот и мы от Липецкой области привезли учебники для школ района, а также спортивную одежду и инвентарь для детско-юношеской спортшколы.

Встретился с главой администрации Володарского района Сергеем Юзвинкевичем. В честь нашего знакомства вручил Сергею Вильевичу книгу об истории Ельца (она написана редактором «Красного знамени» Р. В. Деминым — ред.). Кроме того, по благословению епископа Елецкого и Лебедянского Максима передал икону Елецкой Божией Матери с пожеланиями, чтобы ее покров оберегал от бед и невзгод территорию Володарского района и его жителей.

Вместе с Антоном Болговым посетили некоторые площадки, на которых работает команда Липецкой области. Обсудили проблемные моменты, их немало, но с таким энергичным главой района и активной поддержкой нашего региона все обязательно получится!

Искренне хочу поблагодарить общественную палату Липецкой области, региональное управление физической культуры и спорта, а также все учреждения и организации Липецка и Ельца, участвовавшие в сборе гуманитарной помощи и в организации ее доставки. Ваша поддержка помогает юным жителям Володарского района развиваться и достигать своих вершин. Работаем дальше!

История третья

Почти три года назад, в канун празднования дня освобождения Ельца от немецко-фашистских захватчиков, наш город стал побратимом с Горловкой (ДНР), поэтому, находясь в республике, мы не могли не посетить братский город.

Горловка — город воинской славы Донецкой народной республики. С 2014 года линия соприкосновения сил ВСУ и народной милиции ДНР проходит прямо по жилым районам города, растянувшись на несколько десятков километров и окружая Горловку с нескольких сторон. Поэтому уже 8 лет она находится под постоянным огнем противника и отважно защищает свои рубежи.

До сих пор в Горловке неспокойно, обстрелы идут практически ежедневно. По данным городской администрации за сутки нашего пребывания случилось 39 прилетов. И, тем не менее, горловчане продолжают жить и работать, строят планы на будущее и стараются их воплощать.

В этот раз мы привезли в Горловку новый автомобиль УАЗ («буханка»), который накануне приобрело городское общественно-патриотическое движение «Мы из Ельца!» на средства, собранные елецкими предпринимателями, а также запас бутилированной питьевой воды, поскольку на данный момент в городе есть сложности с водоснабжением. Благодарим всех откликнувшихся предпринимателей и елецкие предприятия за вклад в развитие побратимских отношений с этим замечательным городом. Ваша помощь, как никогда, будет полезна и жителям, и защитникам Горловки.

Отдельного упоминания заслуживает глава администрации Горловки Иван Сергеевич Приходько. Уникальный человек с несгибаемой волей, который, начиная руководить городом в очень непростое время, сумел собрать вокруг себя сильную команду, она оперативно решает городские вопросы даже сейчас, в таком непростом положении. За проявленные при исполнении служебного долга стойкость, мужество и героизм, а также за вклад в укреп­ление отношений между городами воинской славы я вручил Ивану Сергеевичу наш орденский знак «Елец — город воинской славы».

Запомнилось!

В рамках рабочей поездки мы посетили в городской больнице № 2 раненых защитников республики, а также музейную комнату «Солнечный круг», школу № 31 «Созвездие», где учатся дети с нарушением зрения и которую методично обстреливает украинская артиллерия. Посмотрел и квартиру, куда прилетел и разорвался внутри 155-мм снаряд ВСУ, пообщался с семьей Пигоревых (она чудом уцелела, находясь в момент взрыва внутри квартиры).

Повсюду нам встречались ужасные свидетельства того, как военные украинские преступники осознанно убивают мирных жителей Горловки. Наверное, поэтому те горловчане, с которыми мне удалось пообщаться, ни на секунду не сомневаются в том, что этот затянувшийся конфликт необходимо однозначно заканчивать нашей победой.

Радостно было посетить Богоявленский кафедральный собор, строительство которого было начато в 2008 году, а завершилось, когда вокруг Горловки уже 2 года шли военные действия. Очень сильное по духу место. Сюда горловчане приходят и воды набрать, и помолиться, и просто побыть наедине с собой.

В рамках поездки мне посчастливилось познакомиться со многими удивительными людьми, профессионалами своего дела и настоящими патриотами. Желаю всем им здоровья и сил! И, конечно же, скорейшего возвращения к мирной жизни!

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Как сообщил в своем Telegram-канале глава Ельца Е. В. Боровских, на днях представители елецкого городского штаба общественной поддержки «Своих не бросаем» (он работает в Доме школьников, с 9 до 13 часов, с понедельника по пятницу) посетили воинские части в Коврове и Пакино (Владимирская область), где проходят боевое слаживание мобилизованные из Липецкой области.

«Привезли парням разгрузочные жилеты, тактические рюкзаки, теплые вещи, спальники, продукты питания, воду. За помощь в формировании и отправке гуманитарной помощи искренне благодарю предпринимателей, предприятия, организации, депутатов и всех неравнодушных ельчан. Наши ребята живут в казармах, питание и экипировка достойные. Все настроены бодро, постоянно на связи с близкими. Парни передавали приветы и благодарили за поддержку и помощь, за то, что не их забываем. Гордимся нашими ребятами и ждем их с победой, живыми и здоровыми», — написал Евгений Вячеславович.