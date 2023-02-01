Как Елец был партизанской столицей

Адольф ШЕВЕЛЮК

В годы Великой Отечественной войны Елец долго оставался прифронтовым городом. Тут квартировал штаб Центрального фронта, которым командовал генерал армии К. К. Рокоссовский. Важную роль играл Елец в развертывании партизанского движения. Здесь размещался Орловский обком ВКП(б), руководивший партизанским движением в оккупированных районах области.

Библиотека им. А. С. Пушкина, где в годы Великой Отечественной войны располагался Орловский областной штаб партизан.

Штаб при Ставке Главнокомандующего

С 1942 года из Ельца шла помощь брянским народным мстителям. В этом же году в леса Брянской области были отправлены командиры и радисты, получившие образование в специальной школе. На самолетах в брянские леса переправляли диверсантов, рации, боеприпасы и продовольствие.

По решению Государственного Комитета обороны в июне 1942 года образован Центральный штаб партизанского движения при Ставке Верховного Главнокомандования (ЦШПБ), а вскоре и Брянский штаб партизанского движения (БШПД) при Военном совете Брянского фронта в г. Ельце. Начальником его назначили первого секретаря Орловского обкома ВКП(б) А. П. Матвеева, заместителем — майора А. П. Горшкова. Основные функции БШПД — руководство партизанским движением на временно оккупированной территории.

Штаб находился в здании на улице Мира, 108, а Орловский областной штаб партизан — в здании детской библиотеки им. А. С. Пушкина на улице М. Горького, 107 с февраля 1942 г. по август 1943 г.

Первая в СССР

С сентября 1941 г. в Ельце работала первая в стране школа по подготовке командного состава партизанских соединений. Руководители — начальник И. Н. Ларичев и завуч Г. М. Брянцев. Георгий Михайлович в послевоенные годы напечатал и издал книги «Конец осиного гнезда» и «По тонкому льду». А в годы работы в Ельце был просто отменным чекистом, старшим лейтенантом госбезопасности. В марте 1942 года Брянцев со своим другим Беляком высадился в Дятьковском районе Орловской области для выполнения ответственного задания по организации взаимодействия партизанских отрядов Брянщины.

Вначале партизанская школа, имевшая конспиративное название «Школа пожарных», помещалась под Орлом на даче известного русского писателя-орловца Н. С. Лескова. Когда Орел был оставлен советскими войсками, школу перевели в Елец, а позднее под Задонск, но в самые отчаянные для нашей страны дни школа работала в Ельце.

Ее окончили 2339 человек. Это были командиры отрядов, радисты, разведчики. Здесь училось много ельчан: Анна Миргородская, Анна Павлова, Михаил и Иван Завгородневы, Сергей Бобров. Многие комсомольцы города засылались в тыл фашистам. Руководство елецкими и орловскими партизанами обком партии возложил на секретаря обкома И. А. Хрипунова, первого секретаря Елецкого горкома Ф. В. Маркова и офицера К. Ф. Фирсова.

Аня Миргородская была направлена в школу елецким горкомом ВЛКСМ в октябре 1941 года. После обучения тут стала бойцом разведывательно-диверсионной группы. Длительное время находилась на территории, занятой врагом, а после выхода Советской Армии на государственную границу служила уже в рядах действующей армии.

Страницы памяти, написанные кровью

В советское время в газете «Социалистический труд» появилась статья «Клятва на могиле партизана». В братской могиле в селе Воронце похоронены партизаны А. Фалин, В. Камынин, А. Фомичев и В. Калганов. Партизанскую группу окружили фашисты. Из оружия у партизан имелись только винтовки да гранаты. Немцы попытались захватить их с налета, но не тут-то было, врага встретил град гранат. Пятеро немцев нашли свой последний приют в елецкой земле. Но силы оказались неравными. Партизаны погибли, защищая родной край.

На берегу реки Сож в Белоруссии летом 1942 года каратели напали на партизанский отряд в результате измены. Немцы образовывали из предателей липовые партизанские отряды, и настоящие партизаны попадались на удочку. На сей раз псевдомстители вызвали с «материка» минеров для подрывов железных дорог. Те прыгнули с парашютами прямо в расставленные фашистами засады. Все десантники погибли. Жительница деревни Езеры узнала, что один из десантников был Владимир Лебедев из Ельца. При ней полицаи рассматривали документы нашего земляка. Раньше он не раз десантировался в тыл к фашистам, имел два ордена и три медали за хорошо проведенные операции за линией фронта.

Героям — слава!

Предателям — проклятье!

В феврале 1942 г. Георгий Лагуткин с подростком Женей Московским ушли в тыл к врагу, на станции Верховье обнаружили два эшелона с танками. Разведчики стали быстро уходить к линии фронта, чтобы сообщить нашим о надвигающейся опасности, и неожиданно наскочили на немецкую часть. Парни не растерялись и сумели захватить сумку с документами, так что вернулись с задания не с пустыми руками.

Газета «Правда» за 23 сентября 1968 г. опубликовала статью о подвиге советских разведчиков из Ельца комсомольцев Клавы Шаталовой, Вили Огнева, Семена Кондарева в г. Малоархангельске Орловской области. Ельчан захватили в плен и после мучительных пыток казнили. Понадобился многолетний труд елецких следопытов по поиску документов и очевидцев этой трагедии. Оказалось, группу выдал предатель. Увы, всегда во время войн имелись даже среди своих и герои, и предатели. Героям — слава, предателям — забвение и вечное проклятие.

Победа любой ценой

Из Ельца улетал в тыл врага наш земляк Виктор Александрович Карасев, Герой Советского Союза, руководитель большого партизанского соединения имени Александра Невского численностью до 20000 человек. Его знаменитый рейд со своим отрядом по тылам фашистов — по Украине, Польше, Чехословакии, Венгрии — составлял 12000 км.

Вместе с частями 148-й стрелковой дивизии в освобождении своего города приняли участие елецкие партизаны. Елецкие девушки, по­други А. Гайтерова и Л. Кириллова, переодевшись в старую, поношенную одежду, ходили в оккупированный Елец на разведку, помогали добытыми сведениями частям 148-й дивизии освобождать город. Юные герои В. Федоров и Н. Коржинов корректировали огонь подошедшего на помощь красноармейцам бронепоезда. Многие партизаны, используя отличное знание местности, становились проводниками наступавших советских частей. В борьбе против оккупантов отличились и совсем юные герои. 14-летний ученик 8-й железнодорожной школы Володя Макаревич, находясь в оккупированном Ельце, разведывал и запоминал, где находятся вражеские огневые точки и пулеметные гнезда. Выйдя из города и встретив наступавших советских воинов, сообщил им эти важные сведения. Участвовал сам в атаке наших солдат, получил смертельное ранение. Алеша Оборотов и Миша Бекетов во время оккупации Ельца перерезали провода немецкой телефонной связи, выявляли пулеметные и минометные гнезда. Все они погибли в бою…

Ельчане — партизанам…

Елец многое сделал для того, чтобы партизаны чувствовали плечо горожан, поддержку в трудные дни на территории врага. Крепилась связь народных мстителей и гражданского населения города. Вот выдержки из письма ельчан партизанам:

«Партизанам и партизанкам Орловской области. Бейте проклятую фашистскую немчуру, встречайте смертоносным огнем каждый отряд немецких бандитов, уничтожайте живую силу и технику врага, наносите постоянный урон гитлеровским разбойникам. Ярче разжигайте пламя всенародной партизанской борьбы. Пусть наша священная земля поглотит всю проклятую фашистскую нечисть, пусть огненные языки горящей почвы под ногами у фашистов уничтожат ненавистных поработителей! А мы здесь, в тылу, своим трудом еще больше поможем Красной Армии и вам, мужественные партизаны, приблизить день окончательного разгрома врага, день бесславной гибели гитлеровской Германии. Смерть немецким оккупантам! Да здравствуют народные мстители — отважные партизаны и партизанки! Елецкий ГК ВКП(б). Горисполком».