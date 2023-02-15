Газета, которая с заводом и о заводе

Галина КАВЕРИНА,

редактор газеты «Елецкий агрегатчик»

Третьего февраля исполнилось 40 лет со дня выхода в свет первого номера газеты агрегатного завода «Машиностроитель» (ныне «Елецкий агрегатчик»). В Липецкой области это единственное действующее заводское издание, выжившее в отличие от многих других подобных (многотиражных) СМИ.

Первый номер газеты.

Веление времени

В 80-е годы прошлого века производственная жизнь бурлила. Вся страна и Елец в том числе охвачены социалистическими соревнованиями. Коллективы принимали обязательства по досрочному выполнению планов, боролись за качество, делали «экономику экономной»… Так что появление собственного печатного органа на многотысячном агрегатном заводе — веление времени. Свою роль сыграл и тот факт, что тогдашний директор завода Владимир Николаевич Трубицын любил печатное слово, был активным членом литературной группы при редакции городской газеты «Красное знамя», где печатались его стихи под псевдонимом В. Русин.

В первом номере «Машиностроителя» свои поздравления и пожелания доброго и долгого творческого пути новоиспеченной газете адресуют коллеги из уже действующих редакций городских многотиражек — печатных изданий «Электрон» («Эльта»), «Елецкий строитель» (трест «Елецтяжстрой»), «Энергия» (элементный завод), областного «Ленинского знамени», редакций городского радиовещания и «Красного знамени».

Да, среди городских многотиражек «Машиностроитель» не был первопроходцем, но, как показало время, стал долгожителем благодаря сотрудникам — энтузиастам своего дела, на протяжении десятилетий бережно хранящим и продолжающим традиции заводской печати.



Первый редактор и первые победы

Возглавить газету в 1983 году руководство завода доверило профессионалу, члену Союза журналистов СССР Борису Леонидовичу Кириевскому, до этого времени много лет работавшему в «Красном знамени» заведующим промышленно-транспортным отделом. А уже через пару лет «Машиностроитель» заявил о себе на всю страну: во всесоюзном конкурсе «Ускорение — дело всенародное» газета заняла первое место! За подготовку серии тематических материалов и участие в освещении новшеств ВДНХ СССР редактор газеты награжден золотой медалью ВДНХ. А почетную «бронзу» получил фотокорреспондент газеты Иван Михайлович Стягов, хорошо известный многим горожанам и жителям Елецкого района по своей работе в газете «В краю родном».



Понимали значение печатного слова

В ту пору печатное слово имело значительный вес, и это отлично понимал Николай Сергеевич Гриднев — на момент открытия «Машиностроителя» первый секретарь горкома КПСС, чуть ранее — директор агрегатного завода. Напутствуя многотиражку, он напоминал: газета способствует созданию дружного, стабильного коллектива, способного выполнить любые задачи.

Позже, уже в период перестройки, Гриднев вернулся на родной завод и внимательно относился к нуждам и проблемам заводской газеты, в острых ситуациях порой выступая третейским судьей.

Так же бережно обращался с многотиражкой и Виктор Александрович Ситников, возглавлявший АО «Елецгидроагрегат» уже в двухтысячные годы. К чтению, к книгам и газетам у него было трепетное отношение. При определении вектора развития заводской многотиражки он поставил перед редакцией цель: стать современным корпоративным изданием, отражать на его страницах динамику жизни всей группы компаний «Строймашсервис».



У нее ответственная роль

В группу компаний входят предприятия разного масштаба и сферы деятельности: ЗАО «Строймашсервис» (г. Москва), ООО «Строймашсервис-Елец», АО «Елецгидроагрегат», ООО «Елецкая внешнеторговая компания», ООО «Бизнес Консалтинг», АОР НП «Квалитет», ООО «Материалист», ООО «Легенда». Каждое из них — звенья крупного машиностроительного узла. Сегодня все они, уже под руководством Антона и Максима Ситниковых, переживают ощутимые перемены, связанные с интенсивной модернизацией производства, расширением номенклатуры и ростом объемов продукции, преобразованиями в социальной политике. Пусть за прошедшие годы изменилась технология изготовления газеты, печатные машинки уступили место компьютерам, но многотиражка продолжает информировать заводчан о жизни и деятельности предприятия, выполняет свою ответственную и значимую роль посредника в диалоге «собственник — коллектив».



Руководство ценит!

Руководство акционерного общества понимает: заводская газета вовсе не пережиток прошлого. Сегодня с помощью печатного органа у сотрудников фирмы формируется корпоративная культура, лояльность к предприятию. Другой немаловажный момент — поддержание объективного, отражающего реалии информационного поля.

— Всем работникам завода нужна честная и выверенная информация о положении дел на предприятии и в отрасли, о стратегии развития, успехах и достижениях подразделений и отдельных заводчан, — отмечает генеральный директор АО «Елецгид­роагрегат» Светлана Николаевна Ефимова. — Коллектив получает официальные сведения из надежного источника, и это ценно. Через газету мы стараемся обеспечить сотрудников свежими и правдивыми новостями.

В наши дни заводская многотиражка, как и 40 лет назад, объединяет газетчиков и производственников. Трудятся они за разными «станками», но работают на общее благо. Расширение возможностей информирования людей способствует росту читающей аудитории. Помимо печатных черно-белых экземпляров, востребованных у ветеранов производства, газета в электронном цветном виде рассылается по корпоративной почте и находит своего читателя буквально на каждом рабочем месте у компьютера. Самые горячие новости отражаются в видеодайджесте «Елецкий агрегатчик» и воспроизводятся на экранах на заводской проходной и в столовой предприятия.



Писали летопись завода

Редактор Г. С. Астафьева.

Сегодняшние авторитет и значение газеты в жизни завода — заслуга всех, кто на протяжении четырех десятилетий вкладывал в нее свои знания и душу.

Одна из тех, кто стоял у руля «Машиностроителя», — ветеран предприятия Галина Сергеевна Астафьева. Активная и энергичная, она совмещала редакционную деятельность с лекторской и пропагандистской работой, умела говорить и писать емко и правдиво.

Еще одно имя в истории заводской многотиражки — инженер Николай Тимофеевич Караулов. По собственной инициативе он создавал летопись предприятия: аккуратно собирал все публикации об агрегатном заводе, готовил материалы для городской газеты «Красное знамя». Именно благодаря его энтузиазму и труду в музее предприятия до сих пор хранятся книги, в которых собраны и систематизированы все документы и материалы о жизни завода в конце 70-х — начале 80-х годов, рассказы о людях.

Редактор Е. А. Сушкова и фотокорр И. М. Стягов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ:

Елена Александровна СУШКОВА, редактор газеты (2007 — 2017 гг.)

— С работой редактором газеты на агрегатном заводе у меня связаны самые добрые и теплые воспоминания. Первое время поражали масштабы предприятия, а интервью с техническими специалистами вызывали затруднения: их термины типа проушины, бонки для меня, гуманитария, казались китайской грамотой. Приходилось вникать в тонкости производственных процессов, экономических показателей, учиться на равных общаться с профессионалами.

Тему и направление едва ли не каждого номера газеты задавал тогдашний председатель совета директоров Виктор Александрович Ситников. Многогранность его интересов, познаний, энергия, управленческий талант, активная жизненная позиция вызывали восхищение и уважение всех, кто его знал.

Помню, с особым чувством мы работали над номерами газеты с материалами о ярких городских праздниках для детей, инициатором проведения которых был В. А. Ситников. Он завел традицию ежегодно отмечать день детской книги на сцене «Бенефиса» с театрализованным представлением и награждением активных читателей, а также подведения итогов конкурса, посвященного художнику Н. Н. Жукову. Виктор Александрович искренне радовался, одаривая детей интересными книгами, а юных художников — наборами красок.

О чем писал «Машиностроитель»

1983 год:

«Коллектив завода выполнил годовой план по поставке запасных частей в районы Крайнего Севера и Дальнего Востока. Крупные партии гидроузлов с опережением графиков отправлены в Архангельск, Норильск, Магадан, Якутск, порт Ванино, Советскую гавань. Трактора, укомплектованные нашими гидроцилиндрами, используются на прокладке шоссейных дорог и газопроводов, угольных карьеров и золотых приисков, строительстве Байкало-Амурской магистрали, сельскохозяйственных работах. План поставок запчастей в районы Крайнего Севера и Дальнего Востока не только завершен досрочно, он выполнен на четыре месяца раньше, чем в прошлом году. Коллектив завода может гордиться тем, что вносит весомый вклад в освоение этих регионов».



2013 год:

«В заводской столовой впервые состоялся новогодний праздничный вечер для молодых работников предприятия — членов елецкой городской молодежной организации «Елец­гидроагрегат».

«Приятным сюрпризом для слесаря Виктора Анатольевича Сипягина стал подарок — его портрет, написанный членом Союза художников России Еленой Зацепиной и врученный ему Виктором Александровичем Ситниковым на новогоднем торжественном вечере».

«Совместными усилиями сотрудников предприятия был спроектирован и изготовлен гидроцилиндр для тяжелого экскаватора Libher R 964. Заказ на его изготовление поступил от ОАО «Угловский известковый карь­ер» (Новгородская область). Это экскаватор на гусеничном ходу весом порядка 70 тонн…».