Раскрыто спустя 17 лет

Николай СЫРОМЯТНИКОВ

По ходатайству следователя следственного отдела по г. Ельцу СУ СК России по Липецкой области заключен под стражу 45-летний ельчанин, которого подозревают в покушении на групповое убийство почти 18-летней давности.



Жестокое нападение с ножом

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области, речь идет о преступлении, совершенном в Ельце 25 апреля 2005 года. По версии следствия, в тот день подозреваемый, вооружившись ножом, пришел к дому на ул. Городской, где проживала семейная пара. Воспользовавшись тем, что хозяйка открыла дверь, чтобы выпустить кошку, злоумышленник внезапно напал на нее и стал бить ножом, нанеся не менее 10 ранений. Прибежавшего на крики женщины супруга нападавший тоже ударил несколько раз ножом.

Злодей с места происшествия скрылся. Сын потерпевших был дома, он и вызвал «скорую помощь». Прибывшая бригада медиков констатировала смерть 41-летней женщины, а ее 45-летнего мужа в тяжелом состоянии госпитализировали. Благодаря своевременно оказанной медпомощи мужчина выжил.



Временно недоступен

Тогда злоумышленнику удалось скрыться от следствия. Поскольку 17 лет назад личность причастного к совершению покушения на убийство установить не удалось, расследование уголовного дела приостановили. Но не прекратили: кропотливая работа следователей, следователей-криминалистов регионального СК России и оперативных сотрудников органов внутренних дел по раскрытию преступления не прекращалась. И спустя долгие годы его все же раскрыли.

Благодаря криминалистической технике и современным методам ДНК-анализа, позволяющим работать с различными биологическими следами, в том числе изъятыми ранее по преступлениям прошлых лет, криминалисты выделили генотип предполагаемого преступника. А обнаруженный на дверной ручке в доме потерпевших чужой отпечаток пальца подтвердил причастность подозреваемого к совершению особо тяжкого преступления.



Видно, что он

В декабре 2022 года его задержали и доставили в следственный отдел.

Вину в совершении преступления фигурант не признал, от дачи показаний отказался. Однако выводы психофизиологического исследования подтверждают: он точно в курсе деталей убийства — несведущий, непричастный к преступлению таких принципиально важных мелочей знать попросту не может.

По ходатайству следователя судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс следственных действий с целью сбора доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.



Наказание неотвратимо

В СУ СК России по Липецкой области отмечают, что раскрытию преступлений прошлых лет в общей массе работы следственного управления уделяется особое внимание: эта деятельность крайне важна для обеспечения принципа неотвратимости наказания и осознания того, что, как бы преступники ни старались уйти от законного возмездия, они все равно предстанут перед правосудием, сколько бы ни прошло времени с момента совершения преступления.