С. Ю. Трофимова: «Подобрать ключик к сердцу каждого ребенка»

Через несколько дней, 19 февраля, отметит свое 70-летие известный елецкий педагог, учительница начальных классов Светлана Юрьевна Трофимова.

Она необычайно чуткий человек, это понимает каждый, кто когда-либо с ней общался, не важно — в качестве ученика или родителя. Лучше всех наград для нее то, что многие не только помнят свою первую учительницу, но и часто звонят, заходят в гости, зовут на встречи выпускников.

Временно

и навсегда

С. Ю. Трофимова по специальности учитель русского языка и литературы. Окончив литфак ЛГПУ, не думала, что свяжет жизнь именно с младшеклассниками. Однажды на улице встретила знакомую — Зинаиду Сергеевну Иванову, директора школы № 97, та пригласила Светлану Юрьевну поработать учителем начальных классов. Поначалу молодого педагога одолевали сомнения, ведь младшие школьники не ее профиль. Но в итоге все же согласилась, тогда (в 1980 году) казалось, что это временно.

Первый год был сложным, признается С. Ю. Трофимова. Однако ей очень помогла предшественница — учитель с многолетним стажем Ираида Михайловна Фомина. Она ушла на пенсию не закончив выпуск, поэтому Светлане Юрьевне достался 2-й класс. Часто после работы Ираида Михайловна виделась с молодым педагогом и спрашивала про детей в ее бывшем классе, давала советы, ведь про каждого ученика (а их было около 40) она знала буквально все: особенности характера, склонности, таланты…



Исполнена искренней любви

Самое главное — найти ключик к сердцу ребенка, отыскать даже в озорнике то, что у него обязательно получается хорошо и направить его энергию на пользу малышу.

Так получилось с одной из учениц С. Ю. Трофимовой. Активная девочка с обостренным чувством справедливости могла раздавать затрещины длинной линейкой даже задиристым мальчишкам. На перемене порой устраивала настоящие баталии, так что детей приходилось растаскивать по разным углам класса. Тогда Светлана Юрьевна решила найти применение этой энергии. Она назначила маленькую Аню ответственной и нередко доверяла отличнице проверку тетрадок. Девочка с интересом выполняла это задание вместе с педагогом, так что на шалости времени у нее не оставалось. Позже, на встрече выпускников, Анна Полухина узнала от своей первой учительницы, что эти задания ей давались, чтобы наладить атмосферу в классе и направить способности девочки в нужное русло.

— Только учитель, исполненный искренней любви к колючему ребенку, может сделать его в глазах одноклас­сников важной фигурой, своей «правой рукой». Таким простым материнско-педагогическим приемом Светлана Юрьевна помогла мне обрести чувство собственной значимости не в конфликтах с одноклассниками, а в важном и нужном деле, — сказала А. Полухина.

Ученики в независимости от года выпуска очень любят и уважают свою первую учительницу. Для большинства она добрая школьная мама, наставник по жизни и даже психолог. К ней приходят ребята после службы в армии просто так — на чай, звонят по телефону, чтобы пообщаться и спросить совета, причем на самые разные случаи жизни.



Вспоминают

с теплом и добром

Однажды к Светлане Юрьевне обратился бывший ученик Олег Егоров. Его сын Данила готовился идти в первый класс, и папа хотел настроить и напутствовать ребенка на учебу, но вот как это лучше сделать? Учительница пришла к мальчику и вручила ему сочинение, которое больше 20 лет назад написал его папа. А тема была непростая — «Хлеб всему голова», посвященная дню снятия блокады Ленинграда. Беседа с ребенком получилась по семейному теплой и душевной. Светлана Юрьевна до сих пор бережно хранит множество наград, поделок и сочинений своих подопечных.

Еще один ее бывший ученик Николай Малявин с теплотой вспоминает, как они всем классом с учительницей и родителями ездили в лес, на природу. Такие походы — еще один важный элемент в практике Светланы Юрьевны. Общение на природе, знания, полученные во время таких прогулок, запоминаются и остаются на всю жизнь.

С. Ю. Трофимова проработала почти 20 лет в гимназии № 97 и еще 12 лет — в лицее № 5. Она стала первой и любимой учительницей для многих ельчан. В предстоящее воскресенье (19 февраля) в ее доме наверняка будет шумно от звонков и визитов благодарных учеников.

Мария МЕРЕНКОВА