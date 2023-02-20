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Праздник!

Урок мужества

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В преддверии Дня защитника Отечества в Елецком ЛО МВД России на транспорте провели «Урок мужества»: в гости к полицейским, обеспечивающим сегодня правопорядок и безопасность граждан, пришел ветеран ЛОВД на станции Елец старший прапорщик милиции в отставке Владимир Бутов.

Владимир Михайлович проходил службу в линейном подразделении с 1993 по 2006 годы в должности старшины группы охраны обслуживания и обеспечения ЛОВД.

Почетный гость рассказал собравшимся об особенностях службы транспортной милиции в прежние годы, о героических поступках сотрудников органов внутренних дел при выполнении своих служебных обязанностей, привел примеры проявленного сослуживцами мужества при выполнении контртеррористических задач на Северном Кавказе.

В заключение встречи Владимир Бутов пожелал действующим сотрудникам: «Идти только вперед, реализовывать все намеченные цели и быть примером во всем будущему поколению транспортных полицейских».

Елецкий ЛО МВД России на транспорте.

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