Уход за новорожденным ребенком

Чтобы у ребенка было хорошее настроение, мы должны обеспечить ему комфортное существование. Важную роль в этом играют правильная гигиена и уход за малышом.

Пуповина

При рождении ребенка на пуповину накладывается металлическая или пластмассовая скобка, а на 3-5 сутки после рождения у здорового малыша происходит отпадение остатка пуповины. Обычно к моменту выписки из роддома (4-6 сутки) пупочная ранка покрыта кровянистой корочкой. Обрабатывать пупочную ранку следует 2 раза в день (утром и вечером после купания) 2% раствором бриллиантовой зелени. Если появляются выделения из пупочной ранки, то следует обратиться к врачу.

Корочки на голове

Корочки на голове малыша являются минимальным проявлением пищевой аллергии. Как только ребенку будут подобраны правильный гигиенический режим и питание, корочки пройдут сами. Можно намазать голову малыша стерильным растительным маслом и, когда корочки размягчатся, осторожно удалить их ватным тампоном или мягкой губкой во время мытья головы.

Общение с малышом

С первых недель жизни малыш отлично понимает вашу интонацию – громкая, резкая речь возбуждает и пугает его, а ласковая, мягкая действует успокаивающе. Не допускайте в присутствии ребенка резких выкриков, разговоров в повышенных тонах. Не следует громко включать радио, магнитофон, телевизор.

Уход за кожей и слизистыми оболочками малыша

Правильная гигиена кожи и слизистых оболочек чрезвычайно важна, так как кожа новорожденного очень ранима и может служить входными воротами для ряда болезнетворных микробов. Желательно, чтобы все процедуры доставляли малышу удовольствие.

Уже с первых месяцев жизни ребенку ежедневно утром следует мыть лицо и руки сначала теплой кипяченой водой (32-340), затем водой комнатной температуры. Обязательно проводить туалет глаз, носа и ушей. Каждый глазик промывают отдельной влажной стерильной салфеточкой от виска к носу. Ватными жгутиками, смоченными стерильным растительным или вазелиновым маслом, чистят носовые ходы и уши.

Интимная гигиена

Ребенка первого года жизни подмывают после каждого опорожнения кишечника. Подмывание производится спереди назад, от половых органов к заднему проходу, чтобы не занести микробов в половые органы. После подмывания ребенка кладут на чистую пеленку и осторожно промокательными движениями обсушивают кожу. Затем складки кожи смазывают растительным или вазелиновым, или косметическим детским маслом или кремом.

Купание

Важной гигиенической процедурой, которая также оказывает закаливающее действие, является ежедневное купание малыша. Новорожденного ребенка следует купать в теплой кипяченой воде (370). Если пупочная ранка еще не совсем зажила, то в воду надо добавить немного 5% раствора перманганата калия до слабого розового цвета. Продолжительность ванны для детей первого года жизни составляет 5-7 минут. Не реже 2 раз в неделю ребенка следует мыть детским мылом или специальной детской пеной для купания. После купания необходимо аккуратно обсушить кожу малыша и смазать кожные складки детским кремом. Купать малыша надо не позже 21:00, чтобы не нарушать его ночной сон.

Прогулки и закаливание

Большое значение для здоровья детей имеют прогулки на свежем воздухе. Независимо от возраста ребенка гулять нужно в любое время года. Если ребенок родился летом, начинать прогулки можно с первых дней после выписки из родильного дома. Зимой прогулки можно начинать с двух- или трехнедельного возраста при температуре воздуха на улице не менее -100. продолжительность первой прогулки – 10 минут, постепенно время прогулки увеличивается до 1-1,5 часов. Хорошо гулять с ребенком 2-3 раза в день. Одевают ребенка для прогулки в зависимости от времени года и температуры. Зимой поверх одежды, в которой ребенок находится в помещении, одевают одну теплую кофточку и поверх обычных пеленок добавляют байковое одеяло. Затем заворачивают ребенка в шерстяное одеяло. Весной и осенью ребенка одевают менее тепло. Ребенка необходимо прикрывать от ветра. Во время прогулку лицо оставлять открытым.

Не стоит пропускать прогулки во время дождя. Летом желательно, чтобы ребенок максимально долго находился на свежем воздухе. Нельзя гулять под прямыми солнечными лучами и в самые жаркие часы.

Температура воздуха в комнате, где находится новорожденный, должна быть 20-220С. В комнату должно проникать много света, днем не нужно завешивать окна шторами. Для проветривания комнаты в холодное время суток форточку открывают на 10-15 минут каждые 2-3 часа, снижая температуру в комнате не более чем на 2 градуса. Летом можно держать окна открытыми целый день.

Смена пеленок, переодевание малыша, раздевание его перед купанием – первые воздушные ванны, первые закаливающие процедуры. Продолжительность воздушных ванн вначале не должна превышать 2*3 минуты. Постепенно время увеличивают, и для детей 6-месячного возраста доводят до 15 минут, а для детей 6-12 мес.- до 20 мин. процедуру можно проводить 2 раза в день. В летнее время воздушные ванны лучше проводить на открытом воздухе. Очень полезно закаливание водой. Его начинают с 3-месячног возраста, заключается оно во влажном обтирании.

Применение пеленок иногда способно осложнить жизнь малыша. Мокрая пеленка контактирует с кожей ребенка, что делает кожу влажной. Повышенная влажность кожи и механическое воздействие пеленки на кожу приводит к повреждению ее поверхностных слоев. Все выше перечисленное может привести к появлению пеленочного дерматита.

Современные подгузники состоят из нескольких слоев: верхний слой представлен специальной салфеткой, которая пропускает мочу внутрь и служит барьером для выступления ее обратно; впитывающий слой, который впитывает мочу внутрь. Подгузники с высокой влагопоглощающей способностью помогают сохранить кожу малыша более сухой, уменьшая частоту пеленочного дерматита, имеют анатомическую форму и комфортны для ребенка, практичны в применении.

Важно помнить, что подгузник – это средство детской гигиены, поэтому менять его необходимо как можно чаще.

Главный специалист неонатолог

УЗО Липецкой области

Лукинова Галина Петровна