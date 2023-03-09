Липецкие школьники узнают о правилах безопасности в интернете на «Цифровом ликбезе»

Школьники региона могут присоединиться к проекту в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности «Цифровой ликбез», сообщает управление цифрового развития Липецкой области.

Организаторами выступают Минцифры России совместно с Минпросвещения РФ, АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ключевыми российскими компаниями сферы информационных технологий. На сайте доступны просветительские видеоматериалы от партнера проекта АО «Лаборатория Касперского» по теме безопасного поведения в интернете. Контент посвящен вопросам мобильной и финансовой безопасности, приватности в Сети. «Вопросы безопасного использования гаджетов и посещения интернет-ресурсов сейчас касаются практически всех – и взрослых, и детей. Цифровые технологии являются неотъемлемой частью жизни, а значит, и кибергигиене нужно уделять должное внимание. Ее методики необходимо сделать общедоступными и распространять среди всех категорий граждан», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.