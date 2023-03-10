Муть «Жемчужины»

Николай СЫРОМЯТНИКОВ

Арбитражный суд Липецкой области 22 февраля вынес решение о привлечении елецкого ИП А. А. Кузнечикова, хозяина сауны «Жемчужина», к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.17.1 КоАП РФ, и назначении ему адмштрафа в 100 тысяч рублей. Соответствующее заявление в суд подавал прокурор Ельца С. Н. Пиляев.

На момент написания данной заметки судебное решение в законную силу пока не вступило.



Разъяснение по статьям

Для начала небольшое разъяснение: нарушение по ч. 2 ст. 14.17.1 КоАП РФ, если кратко, — это незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции индивидуальным предпринимателем (ИП), когда данные действия не подпадают под УК РФ. «Соточка» — минимальный размер штрафа, максимум — в два раза больше. Спиртное конфискуется, но для рассматриваемого случая сделано исключение (почему так — об этом ниже).

Для полноты картины необходимо дополнение: сам ИП А. А. Кузнечиков сейчас сидит в елецком сизо. Бизнесмену, некоторое время находившемуся после возбуждения в отношении него уголовного дела в федеральном розыске, предъявлено обвинение в организации занятия проституцией (ч. 2 п. «в» ст. 241 УК РФ). Еще раньше Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сына А. А. Кузнечикова, бывшего начальника ОЭБ и ПК ОМВД России по г. Ельцу, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ): «По версии следствия, сотрудник органов внутренних дел, осведомленный о том, что в сауне, принадлежащей его родственнику, реализуется алкогольная продукция без соответствующей лицензии, а также организовано содержание притона для занятий проституцией, не сообщил руководству о своей личной заинтересованности и конфликте интересов, не принял мер к пресечению данной противоправной деятельности, а оказывал содействие в целях увеличения прибыли» (цитата из официального комментария СУ СК России по Липецкой области). Сын тоже в сизо.

Поэтому и спиртное по решению Арбитражного суда не стали конфисковывать: оно вещественное доказательство по уголовному делу.



ОРМ в сауне

Впрочем, никаких «проституток», «притонов» и «злоупотребления должностными полномочиями» в фабуле административного дела, разрешенного Арбитражным судом Липецкой области, нет и быть не могло: там речь шла исключительно о правонарушении, связанном с незаконной продажей конкретным ИП алкоголя (спиртосодержащей пищевой продукции).

Исходя из материалов, представленных суду, прокурорская проверка в сауне «Жемчужина» проводилась в конце июня прошлого года при активном содействии УФСБ России по Липецкой области, чекисты работали в рамках оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ). В итоге документально зафиксирован факт реализации двум посетителям «Жемчужины» двух пол-литровых бутылок водки «Графф Ледофф» по 600 рублей каждая. Впоследствии в помещении сауны изъяли две бутылки водки вышеупомянутой марки, по столько же — сидра «Виналия Тропико» и шампанского («Российское» и «Lambrusco»).

Также в прокурорских материалах описан факт опроса сотрудником УФСБ ельчанина, за несколько дней до ОРМ забронировавшего сауну через соцсеть «ВКонтакте»: со слов горожанина, тот по приходе в «Жемчужину» в «вечер Х» возжелал выпить чего-нибудь покрепче, но администратор посетовала на то, что последние 2 бутылки водки она уже продала двум клиентам.

Посредством специального мобильного приложения «Антиконтрафакт Алко» (кстати, его на свой смартфон может закачать любой желающий) выяснили, «откуда дровишки» (происхождение изъятого спиртного). Все оно приобреталось в Ельце, оплата одной из покупок, согласно сведениям одного из сбербанковских отделений, произведена с карты, держатель которой ИП А. А. Кузнечиков.



Итого по бару…

Оперативники в «Жемчужине» осмотрели и изъятую с участием понятых документацию, которая велась в сауне: «Непосредственным объектом осмотра являлись рукописные записи в количестве 100 листов». Выдержка из материалов прокуратуры г. Ельца, представленных в Арбитражный суд Липецкой области: «Каждый лист бумаги разлинован в виде таблицы со следующими графами: «№ телефона, ФИО, количество человек, дата, время, товар, баланс». В графах таблиц отражаются сведения о реализованной продукции в сауне «Жемчужина», в том числе указаны количество и сумма выручки от проданной алкогольной продукции. Согласно записям, в сауне реализуется пиво, коньяк, водка, шампанское. Сумма от реализованной алкогольной продукции обозначена в тексте как «итого по бару», с перечислением алкогольной продукции, ее наименованием, объема и стоимости. Установлено, что за каждый день работы сауны «Жемчужина» составлялся учет реализованной продукции, в том числе велась фиксация времени отдыха в сауне. Такие рукописные тексты датированы начиная с 21.07.2021 по 28.06.2022 (выделено авт.) без календарной последовательности. В рукописных текстах содержатся сведения о работниках сауны «Жемчужина», которые производили оприходование выручки.

В ходе осмотра содержания рукописных записей произведен расчет количества и стоимости реализованной работниками сауны «Жемчужина» алкогольной продукции (водка, шампанское, коньяк), согласно которому за период с 21.07.2021 по 28.06.2022 посетителям сауны продано 46 бутылок водки, 56 бутылок коньяка, 35 бутылок шампанского на общую сумму 101600 рублей. В отдельных записях имеются сведения о передаче денежных средств, полученных в качестве выручки от алкогольной продукции, отдыха в сауне, в пользу лица с обозначением инициалов как А. А.».



То ли еще будет

Администратор сауны утверждала, что приобрела и хранила в «Жемчужине» две бутылки водки «для личного пользования». Однако суд отнесся к этим показаниям критически.

…Данный текст, основанный на сугубо документальной базе, — лишь более чем скромная попытка приоткрыть завесу тайны, которой пока окутана вся эта история: слишком мало в ней официально обнародованных деталей, доступных широкой общественности. Очевидно, что новостей после вынесения приговоров (то, что он будет не один, ясно уже сейчас) существенно прибавится.

Только вот чем глубже погружаешься в тему, тем отчетливее осознаешь: порой бывает, что термины «сауна» и «чистота» (во всех смыслах этого слова) — не всегда тождественные понятия…