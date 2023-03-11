ВНИМАНИЕ, ПАВОДОК!

В некоторых районах Липецкой области случился паводок, подтопивший жилые дома, как например в соседних с Ельцом Казаках (Елецкий район, ).

По словам начальника межрайонной поисково-спасательной службы на водных объектах № 3 Олега Юрьевича Толкачева не смотря на кажущееся малоснежие, земля напитана влагой, и даже небольшие осадки в это время могут привести к резкому подъему воды в реках и ручьях расположенных в черте города. Поэтому ельчанам (особенно проживающим в местах возможного подтопления) необходимо оставаться бдительными.

Как рассказал журналистам «Красного знамени» начальник Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) Ельца Дмитрий Викторович Малютин природная стихия коварна и горожанам, в случае угрозы затопления, нужно звонить по телефонам ЕДДС (112) 2-70-14, а также на горячую линию управления гражданской защиты Ельца 4-99-11.

О том, как действовать в условиях паводка, расскажет и специальная памятка, подготовленная елецкими спасателями (см. ниже).

ПАМЯТКА населению по действиям при наводнении

В случае угрозы затопления звоните по телефонам:

(112) 2-70-14

Телефон горячей линии МКУ «Управление гражданской защиты города Ельца» 4-99-11

Для защиты дома (квартиры) перед эвакуацией необходимо:

отключить воду, газ, электричество; затушить горящие печи отопления; перенести на верхние этажи здания (чердак) продукты, ценные предметы и вещи; забить окна и двери первых этажей досками или фанерой; предусмотреть вывод домашних животных в безопасное место.

При получении предупреждения о начале эвакуации взять вещи первой необходимости (теплые вещи, постельные принадлежности), ценные вещи, продукты питания на трое суток, документы, удостоверяющие личность, а также на право собственности жилья и прибыть на спасательный пункт для отправки к местам временного отселения. При прибытии в места размещения зарегистрироваться для временного проживания.

При внезапном наводнении необходимо как можно быстрее занять ближайшее безопасное возвышенное место и быть готовым к организованной эвакуации по воде с помощью различных плавсредств или пешим порядком по бродам. Не следует поддаваться панике, не терять самообладание и принять меры, позволяющие спасателям своевременно обнаружить людей, отрезанных водой и нуждающихся в помощи. В светлое время суток вывесить на высоком месте белое или цветное полотнище, в ночное время — подавать световые сигналы.

До прибытия помощи люди, оказавшиеся в зоне затопления, должны оставаться на верхних этажах и крышах зданий, деревьях и других возвышенных местах. Оказывать помощь и поддержку детям, женщинам, старикам, а также больным и немощным людям. Во время эвакуации из зон затопления соблюдать порядок и очерёдность погрузки в спасательные средства. В первую очередь эвакуируются дети, старики, женщины, больные и немощные люди.

Возвращаясь домой после наводнения, перед тем, как войти в здание, проверьте не угрожает ли оно обрушением, или падением какого-либо предмета; проветрите здание для удаления накопившегося газа; не включайте электроосвещение, не пользуйтесь открытыми источниками огня, не зажигайте спичек до полного проветривания помещений и проверки исправности системы газо- и электроснабжения; проверьте исправность электропроводки, трубопроводов газоснабжения, водопровода и канализации, не пользуйтесь ими до получения соответствующего разрешения специалистов; для просушки помещений откройте все окна и двери.

А вот и список елецких спасательных постов с их адресами и телефонами, предоставленный газете «Красное знамя» управлением гражданской защиты города Ельца:

Главный спасательный пост здание поисково- спасательной службы

пер. Мельничный, 1 2-70-14

1. ОАО «Гидропивод» ул. Ани Гайтеровой, 6 6-11-02

2. Елецкий техникум железнодорожного транспорта – филиал РГУПС ул. Вермишева, 12 7-99-24

3. ЕлПК ЛоЭТЗ филиала ОАО «Элтеза» ул. Рязано-Уральская, 9а 4-63-92

4. ООО «Горняк» ул. В. Затон 2-15-47

5. МБОУ «Средняя школа №1 им. М.М. Пришвина» ул. Советская, 121 2-73-46

6. АО «Энергия» пос. Электрик 1 7-41-75

7. МБУ ДО «Детская школа искусств №3 города Ельца» ул. Пушкина, 54 2-21-46

8. ОАО «Елецкой ДСУ-3» Помещение конторы АБЗ пос. ТЭЦ 4-98-21

9.

ОАО «Лавский карьер»

ул. 1 Речная, 34 9-45-22

10. ООО «Елецизвесть» Задонское шоссе 2 6-53-86