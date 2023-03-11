Диагностику сердца на новый уровень!

В отделении функциональной диагностики Липецкой областной клинической больницы ВПЕРВЫЕ в регионе выполнено НОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ — стресс-эхокардиография То есть изучение сердца с помощью ультрозвука в сочетании с провоцирующим агентом. Ранее для этого по традиции использовалась физическая нагрузка (велотренажёр , беговая дорожка) или методики провоцирующие сердце сокращаться чаще с помощью фармакологических препаратов.

Однако, при таких рутинных подходах , всегда есть ограничения. Например, пациенты с больными суставами не могут адекватно выполнить физическую нагрузку. Им как раз и подойдёт новый рецепт функциональной диагностики

В ведущей клинике региона накоплен обширный опыт использования как общеизвестных практик, так и внедрения инновационных способов лечения. И это здорово. Ежегодно через руки врачей-специалистов того же отделения функциональной диагностики проходят 65-70 тысяч пациентов с различной патологией (сердца, сосудов, лёгких).Для установления диагнозов применяется 30 различных методик, более половины, из которых, для распознавания заболеваний сердца и сосудов. А 11 приемов практикуются в регионе только врачами ЛОКБ.

Разумеется , вышеотмеченное достижение невозможны без наличия САМОГО ПЕРЕДОВОГО оборудования , постоянного ОБУЧЕНИЯ И специалистов . Данному аспекту в областной больнице уделяется первостепенное внимание .