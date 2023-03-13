Депутат Госдумы РФ Т. И. Дьяконова: «Раннее профориентирование — дело государственной важности»

Николай СЫРОМЯТНИКОВ

В Ельце с очередным рабочим визитом побывала депутат Госдумы РФ от Липецкой области Т. И. Дьяконова (партия «Единая Россия»).

Решать,

не откладывая

В городском центре занятости состоялся деловой завтрак с работодателями, в нем, помимо Т. И. Дьяконовой, приняли участие зам. губернатора Липецкой области О. Н. Белоглазова, глава Ельца Е. В. Боровских. Обсуждали необходимость ранней профориентации подрастающего поколения, перспективы и аспекты работы, которую в условиях активизации развития отечественной экономики необходимо проводить, не откладывая дела в долгий ящик.

— В ходе встречи обсудили две основные проблемы: подготовку специалистов, устраивающих работодателей, и создание достойных условий труда для самих работников, — прокомментировал итоги делового завтрака Евгений Вячеславович. — Эта задача отмечена в послании Президента РФ Федеральному Собранию и на контроле губернатора Липецкой области. Со своей стороны, мы должны показать, как меняется город, условия труда на елецких предприятиях.









В помощь бойцам СВО

В Елецком колледже инновационных технологий Т. И. Дьяконова ознакомилась с работой учреждения по поддержке мобилизованных участников СВО: студенты рассказали депутату Госдумы о том, как они изготавливают печки-буржуйки и костровые треноги, плетут маскировочные сети, делают блиндажные свечи. Все это, а также теплые вещи, колледж передает в местное отделение штаба «Своих не бросаем». Еженедельно студенты и преподаватели ссуза пекут сотни пирожков для отправки в зону СВО, чтобы передать бойцам домашнее тепло и заботу. В том, каков уровень мастерства елецких кулинаров, сможет убедиться и сама Татьяна Ивановна — ей будущие кондитеры вручили пирог.

Депутат Госдумы пообщалась со студентами и преподавателями колледжа, ответила на вопросы учащихся и педагогов.



Ах, эти елецкие кружева….

В СШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов для Т. И. Дьяконовой подготовили яркую концертную программу, посвященную елецким кружевам, что не случайно: уже много лет в образовательном учреждении учат этому ремеслу. Как отметила Татьяна Ивановна, такие занятия не только помогают детям лучше узнать историю родного края, но и определиться с выбором будущей профессии.

Школьницы продемонстрировали свои умения в кружевоплетении, депутат Госдумы попробовала и сама попрактиковаться, взяв в руки коклюшки.

— Удивительная по красоте, кропотливая работа! — отметила Татьяна Ивановна. — Уверена, такие занятия детям очень нужны, что подтверждается самими ребятами, их родителями, учителями. Это как раз ответ на вопрос о том, как должна проходить профориентация школьников. Убеждена: чем раньше она начнется, тем лучше, необходимо предоставить ребенку как можно больше вариантов выбора. Главное — погружение в будущую профессию должно быть максимально ориентировано на практику. Раннее профориентирование — дело государственной важности.

Т. И. Дьяконова напомнила, что в прошлом году в Липецкой области был запущен проект по ранней профориентации школьников «В будущее с уверенностью», в котором участвуют уже порядка 100 школ, в числе которых и елецкие учебные заведения.

Во время встречи с педагогами Татьяна Ивановна поинтересовалась, ощутили ли они на себе снижение бюрократической нагрузки, изменилась ли работа с детьми с приходом советников по воспитательной работе.



Президент поручил, и мы уже исполняем

Также депутат Госдумы в ЦЗН г. Ельца пообщалась с группой социальных координаторов, оказывающих поддержку семьям мобилизованных, и поздравила этих женщин с прошедшим 8 Марта.

— Отрадно, что задача создания фонда помощи семьям участников СВО, которую Президент РФ В. В. Путин поставил в послании Федеральному Собранию, в Липецкой области уже выполняется: работает институт социальных кураторов, это прекрасные специалисты, и их вопросы, предложения будут учтены как региональной, так и федеральной властью, — отметила Т. И. Дьяконова.

С ее участием в ЦЗН был открыт центр психологической поддержки. Татьяна Ивановна пообщалась с группой родственников участников СВО, с которыми в тот день в рамках тренинга занимался психолог.

В кабинете ЦЗН три зоны: для диагностики, консультирования и проведения сеансов релаксации. Специалисты ожидают поступление аудиовизуального комплекса с 50 релаксационными программами, направленными на снятие психоэмоционального напряжения.

Журналисты поговорили с одной из елецких родственниц участников СВО, женой мобилизованного Ириной Ч., участницей тренинга.

— Мужа мобилизовали в октябре, в центр психологической адаптации ЦЗН я обратилась, чтобы почувствовать себя спокойнее: когда звонит супруг, он должен быть уверен, что дома все хорошо, — говорит Ирина. — Трудно, его нам очень не хватает. В центре адаптации можно высказать свои переживания, выплеснуть эмоции, как в группе, так и индивидуально. На душе становится легче. И когда муж звонит в очередной раз, говоришь уже тверже, увереннее. Это большая психологическая поддержка для членов семей мобилизованных.

— Работу по оказанию психологической помощи семьям военнослужащих — участников СВО — мы начали недавно, сейчас проходим соответствующее обучение на онлайн-курсах, их ведут специалисты МГУ, — говорит психолог елецкого городского отдела центра занятости населения Е. В. Повстяная. — В частности, к нам обращался демобилизованный военнослужащий, безработный, ему оказана консультативная поддержка, провели тренинг, сеанс медитации.



Общее дело

Депутат Госдумы навестила елецкую многодетную семью, в которой муж и папа служит в зоне СВО (он зенитчик, получил благодарность от командования), в их квартире представители общественной организации установили звуковой извещатель.

— Подобные акции проводим уже не первый год, в прошлом году в Ельце установили 310 противопожарных звуковых извещателей, — отмечает председатель совета Липецкой региональной общественной организации поддержки многодетных семей А. В. Бец. — В текущем году пока 24, но работа продолжается, в Липецкой области в 2023 году планируем смонтировать 600 — 800 таких детекторов. Может показаться, что это мелочь, но если на кону сохранение здоровья и жизни людей, установка подобных извещателей просто необходима.

— Помочь семьям мобилизованных — наша общая задача, не только органов власти, — убеждена Т. И. Дьяконова. — Особо отмечу роль в этом процессе общественных организаций. Для наших бойцов важно знать, что их родственники в безопасности, о них заботятся.

В завершение своего визита в Елец депутат Госдумы РФ Т. И. Дьяконова провела прием граждан.