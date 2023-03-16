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«Театру для всех» — 5 лет

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В конце прошлого года СШ № 1 им. М. М. Пришвина победила в конкурсе «Лучшая инклюзивная школа России — 2022» в специальной номинации «За вариативность форм обучения». Тут открыт ресурсный класс, 5 лет работает театральная студия. В них наравне с обычными детьми учатся особенные школьники и все благодаря инклюзивным технологиям.

Л. В. Полосина читает сценарий нового спектакля для учеников.

Барьер стеснения юным ельчанам помогают преодолеть занятия с педагогом Лидией Витальевной Полосиной. Она работает учителем истории. В 2018 году при поддержке коллег создала театральную студию. Ребята с ограниченными возможностями сначала стали восторженными зрителями, а потом робко попросили роли. Так и родился «Театр для всех».
— Мы понимаем, ради кого и чего работаем. У нас все получилось. Мы справились с начальной неуверенностью и теперь развиваемся, радуясь успехам наших детей, — отметила руководитель студии Л. В. Полосина.
Передвигаться по сцене особым актерам помогают волонтеры и наставники. Волнение при выступлении мальчики и девочки преодолевают не сразу, но желание быть на сцене, играть роль побеждает.
Вот что рассказала коррес­понденту «Красного знамени» мама ученика Марина Новикова:
— Раньше было непросто выйти на улицу, сын сторонился сверстников, а сейчас чувствует себя свободно, легко общается с людьми. Это большой плюс.
Теперь Влад с удовольствием читает стихи перед публикой. Делает это задорно, артистично, творчески.
На занятиях внеурочной деятельности в роли помощников выступают сами дети. Ученики поддерживают своих особенных сверстников. Основной принцип работы здесь: «Делай, как я!». Ребята занимаются совместной деятельностью, обучением и творчеством. Главный результат таких уроков — социальная адаптация детей. Сейчас инклюзивные технологии помогают осваивать учебную программу 8 школьникам. Успешный опыт ельчан уже оценили их коллеги со всей России.

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