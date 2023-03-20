Детскому туберкулезу – нет!

Туберкулез – одно из древнейших ин­фекционных заболеваний. Как показывают результаты раскопок древних цивилизаций, туберкулез так же стар, как и человечество. «Чахотка», «белая смерть» — так образно называли туберкулез в разные времена.

В отличие от многих других инфекций, туберкулез имеет хроническое и часто скрытое течение, что повышает вероятность распространения туберкулеза больным человеком многократно. Считается, что за год больной «открытой» формой туберкулеза заражает в среднем 10-15 человек. После заражения в течение жизни примерно 8-10 % заразившихся заболевают той или иной формой туберкулеза. Зараженность этой инфекцией достигает более 50% детского и 90% взрослого населения.

Источником туберкулеза чаще всего является больной человек, который иногда даже не знает о болезни, т. к. туберкулез может протекать под видом обычной простуды, длительно не вылечивающейся пневмонии, а зачастую без каких-либо проявлений. Наиболее значимые пути передачи инфекции являются воздушно-капельный, пищевой и контактно- бытовой.

После заражения заболевание, как правило, наступает не сразу: от заражения до проявления болезни может пройти от нескольких месяцев до нескольких лет. У детей самый высокий риск заболевания в первый год после инфицирования.

После первичного заражения может не наступить никаких заметных проявлений болезни и в большинстве случаев заболевание не разовьется, однако, туберкулезная микобактерия остается в организме в неактивном состоянии на длительное время (годы, десятилетия), сохраняя свои свойства возбудителя туберкулеза. Такое состояние относительного равновесия может нарушиться в пользу возбудителя при снижении защитных сил организма (ухудшение социальных условий жизни, недостаточное питание, стрессовые ситуации, сопутствующие заболевания и др.).

Поэтому у детей и лиц молодого возраста заболевание, как правило, наступает вследствие попавшей извне инфекции, а у большинства взрослых и пожилых – чаще в результате реактивации инфекции, дремавшей в организме в течение длительного времени.

Туберкулез — серьезное заболевание. Его гораздо легче предупредить, чем лечить, на это и направлена существующая сегодня в нашей стране система профилактики. Наиболее уязвимы для туберкулезной инфекции являются дети и подростки. Что же нужно делать, чтобы предупредить заболевание ребенка туберкулезом?

Современная медицина располагает мощными профилактическими возможностями, позволяющими предупредить заболевание. К ним относятся: вакцинопрофилактика, изоляция детей и подростков из очагов туберкулезной инфекции, лекарственная профилактика инфицированных возбудителем туберкулеза.

Самым важным и эффективным методом является противотуберкулезная иммунизация вакциной, которая получила название БЦЖ (по первым буквам фамилий французских ученых, впервые получивших вакцину). По данным Всемирной организации здравоохранения вакцинация БЦЖ проводится в 118 странах, при этом в 64 из них она является обязательной согласно законодательству. В нашей стране БЦЖ применяется с 1962 год, включена в национальный календарь профилактических прививок и является обязательной.

За годы практического применения вакцины БЦЖ доказана её высокая эффективность — до 80-90%. Она не защищает от заражения возбудителем туберкулеза, но она реально защищает детей от тяжелых форм туберкулеза, таких как туберкулезный менингит, туберкулез костей и суставов, генерализованный туберкулез.

Ребенок при рождении не имеет никакой защиты от туберкулеза, в то время как эта инфекция является одной из наиболее опасных. Поэтому очень важно защитить ребенка уже в родильном доме. Иммунная система новорожденного готова к противотуберкулезной вакцинации. Для вакцинации новорожденных детей используется щадящая вакцина БЦЖ-М, которая наиболее адаптирована к маленьким детям и способствует выработке достаточного иммунитета. Не вакцинированные дети раннего возраста в силу своих анатомо-физиологических особенностей при контакте с больным туберкулезом заболевают генерализованной формой, которая имеет, как правило, тяжелое течение и нередко смертельный исход.

Согласно календарю прививок вакцинация проводится всем новорождённым при отсутствии медицинских противопоказаний в родильных домах уже на 3-7-е сутки жизни, а при наличии противопоказаний дети получают вакцину БЦЖ перед выпиской из патологии новорожденных или на педиатрических участках по месту жительства.

Через 5 – 7 лет иммунитет ослабевает, поэтому необходимо проводить повторную прививку БЦЖ (ревакцинацию) клинически здоровым детям с отрицательным результатом реакции Манту, т.е. не инфицированным микобактериями туберкулёза. Ревакцинация проводится вакциной БЦЖ только один раз в 7 лет.

На месте введения вакцины постепенно (в течение 4-6 недель) возникает ограниченное воспалительное изменение в виде небольшой язвочки, которая заживает в течение 3-6 мес. с образованием постпрививочного рубчика.

Другим важным методом профилактики туберкулеза является проведение профилактических курсов лечения противотуберкулезными препаратами тем детям и подросткам, которые заражены микобактериями туберкулеза и находятся в состоянии высокого риска заболевания. К ним относятся лица, контактные с больными туберкулезом, впервые инфицированные туберкулезом, а также ранее инфицированные, но у которых произошло нарастание размера реакции Манту в сравнении с предыдущим годом на 6 и более мм. Для выявления таких детей ежегодно проводится постановка реакции Манту.

В настоящее время во фтизиатрических учреждениях области для повышения качества диагностики туберкулеза используется инновационный диагностический тест, который называется Диаскинтест.

Он подобен пробе Манту, однако имеет существенные отличия.

Положительная реакция Манту свидетельствует либо о поствакцинальной аллергии (прививочной реакции на БЦЖ, то есть об эффективности сделанной прививки), либо о попадании в организм возбудителя туберкулеза, то есть инфицировании. Диаскинтест несет информацию только о присутствии в организме активной туберкулезной инфекции, то есть о развитии туберкулеза или о его угрозе. Он не реагирует на поствакцинальную аллергию, что упрощает диагностику. Однако Диаскинтест нельзя использовать для отбора детей на ревакцинацию БЦЖ, а также для выявления первичного заражения (тубвиража). Таким образом, Диаскинтест не исключает и не заменяет постановку реакции Манту, а только дополняет ее.

Необходимо помнить, что детей и подростков нужно предохранять от контакта с больными туберкулезом, то есть исключить вероятность заражения. Для этого взрослые в окружении ребенка должны регулярно – не реже одного раза в год проходить профилактические флюорографические осмотры на туберкулез.

Ответственное отношение родителей к своему здоровью и к здоровью своих детей, выполнение всех рекомендаций врачей помогут избежать заболевания туберкулезом.

Будьте здоровы!

Главный детский фтизиатр управления

здравоохранения Липецкой области Хоружая Г.Н.