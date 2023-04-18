Под защитой Флора и Лавра

15 апреля, ОГБУ «Елецкая городская станция по борьбе с болезнями животных» (СББЖ) отметила 65-летие создания первой в нашем городе ветеринарной лечебницы, открытой 15 апреля 1958 года.

Святые мученики Флор и Лавр — небесные заступники и охранители ветеринаров. Но, как говорится, на Бога надейся, а сам не плошай. Этого принципа в СББЖ придерживаются твердо.

Коллектив ОГБУ «Елецкая городская станция по борьбе с болезнями животных».

Беспокойное хозяйство

В СББЖ сегодня трудятся 37 сотрудников, 31 из них — на бюджетном финансировании и 6 получают зарплату за счет предпринимательской деятельности, оказываемой ОГБУ (ветврачи, ветфельдшеры, зав. хозяйством и водители). Почти все специалисты станции с высшим образованием, их средний возраст — 46 лет.

— Госзадание по обеспечению благополучия населения и здоровья животных выполняется нашим учреждением в полном объеме, — отмечает начальник ОГБУ «Елецкая городская станция по борьбе с болезнями животных» заслуженный ветеринарный врач РФ В. Л. Стебенев. — Следует отметить, что поголовье скота в Ельце по отдельным позициям даже больше, чем в некоторых районах Липецкой области: около 300 голов КРС (80 — дойное стадо), почти 1000 единиц мелкого рогатого скота (из них 300 — козы, более половины дойных), 40 лошадей. Кстати сказать, вместо коров сегодня частники все чаще разводят коз, их дешевле содержать.

К работе с этим МРС и реализации козьего молока ветслужба предъявляет строгие требования: оно диетическое, используется для детского питания, поэтому продукт обязательно должен исследоваться на бруцеллез, лептоспироз, животных обязаны провакцинировать от сибирской язвы, бешенства.

Владимир Леонидович в очередной раз напоминает о том, что любые продукты животноводства не следует приобретать вне установленных мест торговли, у случайных людей. К примеру, ветслужба неоднократно фиксировала факты реализации магазинного молока, которое ушлые торговцы разливали в бутыли и продавали под видом свойского. При этом тара у них такова, что в ней нередко находили кишечную палочку.

Поскольку по регионам России быстро распространялась африканская чума свиней, решением эпизоотического подразделения Минсельхоза РФ ужесточены требования к содержанию свинопоголовья. В итоге от 4,5 тысячи хрюшек в Ельце на сегодняшний день осталось всего 250. К примеру, в наших исправительных колониях их, как и остальную живность, полностью пустили под нож — ни свиней, ни птицы в ФКУ УФСИН региона больше нет.



На высшем уровне

Городская СББЖ специализируется и на обеспечении безопасности непродуктивных животных (домашних собак и кошек). При ОГБУ работает ветклиника, с началом сезона ее сотрудники трудятся без выходных и праздников: приток владельцев четвероногих очень большой. В ассортименте ветаптеки СББЖ имеется полный перечень необходимых препаратов и добавок.

Городская ветслужба обслуживает население по двум направлениям: 1) обеспечение выполнения государственного задания по бюджетному финансированию (исследование крови, вакцинация животных), 2) оказание возмездной лечебной помощи. На сегодняшний день ОГБУ — единственное ветеринарное предприятие в городе, которое может оказать населению исчерпывающие услуги по своему профилю.

Для выполнения поставленных задач у СББЖ есть все необходимые условия: современное оборудование, транспортные средства и т. д. Коллектив врачей ветклиники в состоянии оказать любому животному своевременную квалифицированную помощь, а его владельцу дадут грамотную консультацию по содержанию и кормлению питомца. Здесь работает рентген-кабинет, имеется аппарат УЗИ, проводятся дополнительные исследования (общий анализ крови и мочи). Прививаются братья наши меньшие отечественными и импортными поливалентными вакцинами, есть возможность чипирования. В хирургическом кабинете делают плановые операции по кастрации и стерилизации кошек и собак. Животных с травмами, опухолевыми заболеваниями также оперируют, применяются методики по остеосинтезу (сращивание костей при тяжелых переломах).

При исследованиях в отделе ветсанэкспертизы (ВСЭ) используются поверенные приборы, соблюдаются необходимые условия микроклимата помещений. Техническое оснащение ВСЭ впечатляет: микроскоп, трихинеллоскопы, люминоскоп, аппарат для выделения личинок трихинелл, ультразвуковые анализаторы жидкости для определения качества молока, рефрактометр, весы, водяная баня, приборы «Нитрат-тест», дозиметры-радиометры, спектрометрическая установка для определения в исследуемом продукте активности радионуклидов цезия-137, стронция-90…

Для оперативной работы службы задействованы 3 легковых автомобиля, а также спецтранспорт «Дук» для дезинфекции и дезинсекции. Есть оборудование для обработки авто- и ж/д транспорта, территорий и оборудования городских рынков, ярмарок и предприятий методом опрыскивания, а также аэрозолями «холодного» и «горячего» тумана.



О елецком птицеводстве

В Ельце активно развивается и птицеводство, этим сегодня занимаются как владельцы частных подворий, так и ИП — они разводят породистых пернатых (кур юрловской, ливенской пород). Ветслужба строго следит за соблюдением норм и правил в данной работе, за своевременной вакцинацией поголовья, поскольку такой подход значительно снижает его падеж. В городе зарегистрированы несколько предпринимателей, реализующих выращенную птицу. В. Л. Стебенев особо отметил ИП М. Г. Ильина. Это не перекупщик: мужчина приобретает суточный молодняк, подращивает, вакцинирует и продает. Условия содержания пернатых у него идеальные. И таких ответственных бизнесменов, по словам Владимира Леонидовича, в Ельце много.

А вот недобросовестные торговцы на рынок заходить не стремятся, продают птицу в неустановленных для этого местах: на узаконенной площади реализовать живой товар без соответствующих документов, подтверждающих его безопасность, не разрешат. Поэтому абы у кого и на «задворках» (а также по объявлениям в Интернете), конечно же, лучше ничего не брать.

Также во избежание разного рода обмана при заключении соцконтрактов соискатели возможности заработать с помощью господдержки обязаны заключать договоры с госветслужбой, контролирующей производство продукции на всех этапах.

— Сегодня на территории Липецкой области по инициативе регионального управления ветеринарии действуют такие правила: если человек продает живность на рынке, он должен обеспечить покупателя чеком или иным документом, подтверждающим факт покупки, чтобы потом в случае чего было с кого спросить, — отмечает В. Л. Стебенев. — У СББЖ налажено четкое взаимодействие с органами власти, предприятиями торговли.



Расширение зоны присутствия

Современная ветслужба расширяет свои функциональные обязанности в связи с новыми направлениями работы городских предприятий. К примеру, елецкий мясокомбинат начал выпускать корма для животных, и эта продукция идет не только во все регионы РФ, но и за пределы нашего государства. Действует маслоэкстракционный завод ООО «Черкизово-Масла», крупнейшее в стране предприятие по переработке сои — продукта не геномодифицированного, выращенного на полях Липецкой области. На заводе круг­лосуточно дежурят специалисты елецкой ветслужбы, контролирующие отгрузку продукции, выписку соответствующей документации, они ответственны за биологическую защиту перерабатывающего процесса.

На территории елецкой площадки ОЭЗ «ППТ Липецк» заработало производство мясокостной муки. Его курирует районная ветслужба, но представители городской СББЖ тоже не остаются в стороне, сотрудничают с коллегами.

…С 1 сентября в России Россельхознадзором внедряется «Хорриот» — система учета животных и продукции из них, которая позволит отследить полный цикл жизнедеятельности субъекта контроля. Под руководством губернатора И. Г. Артамонова в Липецкой области состоялось заседание с участием глав муниципалитетов, представителей учреждений ветслужбы, где обсуждались вопросы взаимодействия органов власти и профильных структур в плане обеспечения безопасности населения. Руководителям СББЖ, в частности, дано поручение об ужесточении условий выдачи документов на регистрацию личных подсобных хозяйств (ее порядок давно законодательно прописан).



Предупредить легче, чем лечить

Последние 5 лет на территории Ельца не регистрировались острые инфекционные заболевания. Ежегодно СББЖ проводит месячник по преду­преждению бешенства животных, в этом году привито около 500 особей домашних питомцев (в несколько раз больше, чем в минувшие годы). На территории Ельца 2 приюта, где энтузиасты на свои средства и благодаря спонсорам содержат около 300 животных. Городская СББЖ помогает этим общественникам.

…В ОГБУ растят новые кадры — свою смену. Четверо человек учатся по направлениям на ветспециалистов в вузах Санкт-Петербурга и Воронежа, получают высшее образование и работники СББЖ со средней специальной подготовкой. Не забывают здесь и ветеранов (их более десятка). К примеру, бывшему начальнику отдела ветеринарного и производственного контроля Василию Петровичу Бочарникову — за 90, но он всегда на связи с коллегами, его обязательно поздравляют со всеми праздниками, навещают.