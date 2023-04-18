Самая юная победила в конкурсе про СССР

Редакция газеты «Красное знамя» подвела итоги конкурса среди пользователей наших социальных сетей под названием «Вещи из СССР», и победа в нем досталась одиннадцатикласснице лицея № 5 Екатерине Трофимовой.

В гостях у редакции «Красного знамени» — одиннадцатиклассница лицея № 5 Екатерина Трофимова, победившая в нашем конкурсе.



По условиям творческого состязания наши друзья и подписчики присылали фото самых разных предметов из советского прошлого, начиная от обычного консервного ножа или забавной вешалки в виде собачки и заканчивая первыми советскими кофемашинами и фильмоскопами.

При этом все фото сопровождались короткими рассказами об истории вещи. Благодарим всех, кто принял участие в конкурсе, а это около 20 человек. Несмотря на то, что было довольно трудно решить, кому же отдать победу, ее коллективным мнением журналистов мы присудили самой молодой конкурсантке — Екатерине Трофимовой.

Она не только прислала фото старого советского журнального столика, но и своими руками дала ему вторую жизнь, довольно подробно описав эту историю, за что и получила приз от редакции «Красного знамени» — коробку конфет и баночку кофе.

А вот история, которую прислала нам эта творческая девушка:

«Этот советский журнальный столик был куплен более 30 лет назад, еще во времена СССР, моей бабушкой Юлей. Он представитель неубиваемой советской мебели, срок годности которой едва ли не вечность!

У столика богатый жизненный опыт, ведь он использовался не только по своему прямому назначению, но и в качестве прочного верстака для всяких домашних ремонтных работ.

Конструкция стола выдерживала трех взрослых людей, сидящих на его столешнице, когда присесть было больше некуда, без ущерба и повреждений для всех.

Многие его собратья давно переехали на дачи либо стали кормом для плесени на свалках, вот и у бабушкиного стола однажды настал «судный» день, когда он перестал вписываться в новый (после ремонта) ин­терьер квартиры. И тогда я решила попробовать дать ему вторую жизнь…

Выглядел ветеран, конечно, не совсем эстетично. Поверхность вся потертая и поцарапанная. Для начала решила отреставрировать верхнюю часть стола, и в этом мне помогли участники военно-исторического клуба «Копье», сделавшие мне новую деревянную столешницу.

Ну а художественную работу я взяла на себя: нарисовала забавных персонажей из мультиков моего детства, чтобы их веселые мордахи поднимали настроение моим домашним и гостям. По-моему, получилось вполне симпатично!».