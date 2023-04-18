«Гони рубль, родственник!»

Если у телезрителей эта фраза из к/ф «Афоня» вызывает улыбку, то полицейским и жертвам дистанционных аферистов не до смеха: схема «ваш родственник попал в беду и нужны деньги» по-прежнему действует безотказно — напуганные старики отдают огромные суммы. По информации штаба ОМВД России по г. Ельцу, телефонные жулики за первые два дня апреля выудили у ельчан свыше миллиона рублей — такой получился первоапрельский «розыгрыш».



«Жертвы ДТП»

Как показывает практика работы полиции, потенциальными потерпевшими по такого рода уголовным делам чаще всего выступают пожилые люди, беззащитные от информационных атак телефонных мошенников: с 31 марта по 2 апреля у пенсионерок под предлогом «помощи попавшим в беду родственникам» выманили свыше 350 тысяч рублей.

К примеру, 79-летняя бабушка отдала курьеру дистанционных жуликов 90 тысяч рублей: старушку по телефону убедили в том, что ее дочь попала в ДТП и, чтобы «решить вопрос» с невозбуждением уголовного дела, надо заплатить. Пенсионерка поверила лжеполицейскому и сделала, как просили. Дочь жертвы, как чаще всего и происходит в подобных ситуациях, узнала обо всем этом уже потом, после звонка растревоженной мамы.

А 87-летняя ельчанка в схожей ситуации (только вместо дочери был внук) лишилась и того больше — 303 тысяч рублей.

Полицейские ОМВД России по г. Ельцу настоятельно рекомендуют взрослым детям стариков как можно чаще напоминать родителям о возможности такого рода обмана, проговаривать алгоритм действий в подобных ситуациях.

А пенсионерам правоохранители советуют: если позвонили такие «доброжелатели», прежде всего успокойтесь. Под любым предлогом прервите разговор и сами перезвоните родственнику, от имени которого или о котором идет речь. Если его телефон отключен, наберите номер снохи (невестки, зятя, внуков и т. п.). Не надо вступать в беседу с незнакомцем, кем бы тот ни представился. ПОМНИТЕ: ВЫ НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖНЫ! Также незамедлительно сообщите о звонке сотрудникам полиции в дежурную часть ОМВД по телефонам: 02 (102), 6-01-84 и 6-00-94.

Мнимые кредиты

Лжеполицейские и «банкиры» продолжают стричь купюры с внушаемых жертв. Люди никак не возьмут в толк, что никаких денежных операций по телефонным «рекомендациям» совершать нельзя — это обман!

Горожанина по телефону «развел» псевдополицейский на 700 тысяч рублей: потерпевший поверил, что некие злоумышленники на его имя пытаются оформить кредит. Для «перекрытия» этой операции мужчина сам влез в кредитные отношения, оформил вышеназванную сумму и «обезопасил» ее, переслав деньги реальным жуликам.

Схема стара, но на удивление до сих пор продуктивна, несмотря на многократные напоминания о подобном мошенничестве через СМИ и Интернет.

…И опять предоплата

Авансирование платы за интернет-товары, которые обманщики не собираются поставлять, — тоже тема, не теряющая своей актуальности.

С мошенником связался 40-летний автомобилист из Елецкого района, нашедший на одном из сайтов объявление о продаже колес на машину. Предложение его устроило, мужчина позвонил по указанному телефону. «Продавец» настоял на полной предоплате (30 тысяч рублей). Покупатель деньги перевел, и на этом взаимоотношения сторон сошли на нет — соискатель товара так его и не дождался. Спустя некоторое время он обратился в ОМВД России по г. Ельцу с заявлением о мошенничестве.