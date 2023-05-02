Наши прадеды и деды едут в «Поезде Победы»

Роман ДЕМИН

В минувший понедельник, 24 апреля, в Елец во второй раз прибыл уникальный (единственный в мире!) передвижной музей «Поезд Победы», впервые посетивший наш город в январе прошлого года.

Елецкие школьники в вагоне-теплушке, возле двери которой можно ощутить ветер военного лихолетья.



Пробирает до мурашек

Несмотря на то, что мне уже доводилось знакомиться с экспозицией уникального состава в 2022 году, она по-прежнему производит сильное впечатление. Увиденное вновь порой пробирало до мурашек.

В числе первых посетителей «Поезда Победы» оказались глава Ельца Е. В. Боровских, председатель горсовета депутатов В. Н. Никонов, представители депутатского корпуса, журналисты, елецкие школьники и учащиеся местных учебных заведений. И все они отмечали воздействие музея на человеческое сознание. Один из юных горожан метко сравнил это с непосредственным прикосновением к великой истории Родины, сказав, что увидел в этом поезде своих прадедов.

Напомню, «Поезд Победы» представляет собой 9 вагонов с экспонатами (большинство из них подлинные), рассказывающими в основном о Великой Отечественной войне. Каждый вагон посвящен различным ее событиям и явлениям, где причудливо переплелись драматические эпизоды, исторические факты, судьбы и воспоминания людей.



Такие разные вагоны

Есть, например, вагон «Бронепоезд», где можно посмотреть в настоящий перископ или попробовать поднять полновесную копию снаряда от пушки советского бронепоезда «Илья Муромец», который докатил по стальным магистралям до самого Берлина. Есть вагоны «Концлагерь», «Банно-прачечный» и «Госпиталь», в которых воссозданы соответственно атмосфера фашистских застенков, эпизоды быта красноармейцев и медицины той эпохи. Помещения поезда «населены» фигурами, искусно скопированными с фото реальных людей, живших во время войны. Все очень натуралистично, детализировано, вплоть до морщинок на лицах или пробитых пулями орденов на груди солдат. Но цепляет не только это.



Что цепляет?

Думаю, что более всего людей задевает мастерски исполненное погружение в эпоху лихолетья при помощи современных технологий. Иллюзию реальности отлично передают звуки (они соответствуют тематике каждого вагона) и зрительные эффекты. Все окна «Поезда Победы» — это жидкокристаллические мониторы, за которыми (а точнее на которых, как за настоящими окнами) проплывают соответствующие «живые» картинки. Полустанки, люди, движущаяся военная техника… Все так, как если бы я выглядывал из окошка настоящего поезда, следующего в далеком от нас военном времени. Особый эффект произвел вагон-теплушка с открытой дверью, за которой тоже проносились характерные эпохе пейзажи. Я подошел ближе к этой двери и вдруг почувствовал на лице ветер, врывающийся снаружи из грозных 40-х годов прошлого века. Улетный эффект! Плюс еще в том, что в каждом вагоне есть интерактивные экраны, касаясь которых, можно узнать подробности интересующих событий и фактов. Замечательно!



Администратор Сергей

В Елец «Поезд Победы» прибыл из Липецка, где также делал остановку на два дня (22 и 23 апреля), об этом рассказал мне администратор музея на колесах Сергей Лукша. Оказалось, он совсем не историк, а юрист по образованию. Работал на одном из центральных телевизионных каналов в Москве. Волею судеб попал в этот проект, реализуемый совместно с «РЖД» с 2020 года. С тех пор Сергей вместе с поездом побывал в сотнях городов России, а также в Белоруссии. При этом администратор говорит, что успевает видеться с семьей, которая с пониманием относится к его одиссее.

О том, как воздействует выставка на людей, Сергей отлично знает. По его словам, он видел, как тут ненароком утирали слезы взрослые серьезные мужчины — министры и политики, спортсмены и бизнесмены, звезды кино и обычные люди. Не случайно эту экспозицию увидели более 220 тысяч человек. А за три дня пребывания в Ельце музей на колесах «Поезд Победы» посетили около 4000 горожан и гостей города.



Что нового?

В отличие от прошлогодней экспозиции в 2023 году музей пополнился двумя новыми тематическими блоками, посвященными японскому милитаризму и знаменитому Нюрнбергскому процессу.

В первом из них можно видеть японских военных врачей, ставивших бесчеловечные медицинские опыты на живых людях.

Второй открывается галереей нацистских преступников, сидящих на скамье подсудимых. А напротив них стоит с карандашом и блокнотом в руках наш земляк, знаменитый художник Н. Н. Жуков, памятник которому есть на улице Мира. Именно Николай Николаевич делал зарисовки, будучи приглашен на судебный процесс над главными пособниками фашизма. Живописец оставил нам в наследие сотни ярких работ — портретов, ярко характеризующих военных преступников, казненных по решению международного трибунала.

В ТЕМУ:

Проект «Поезд Победы» реализуется командой творческой мастерской «Невский баталист» совместно с медиагруппой «Красный квадрат» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, ОАО «Российские железные дороги» и всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы».