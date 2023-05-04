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Праздник!

АКЦИЯ В ЧЕСТЬ СИМВОЛА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

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Сотрудники Елецкого линейного отдела МВД России на транспорте присоединились к акции «Георгиевская ленточка».

Транспортные полицейские на железнодорожном вокзале станции Елец поздравили пассажиров с наступающим праздником — Днем Победы в Великой Отечественной войне и вручили Георгиевские ленточки.

В преддверии празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники Елецкого линейного отдела МВД России на транспорте вручали ленточки гостям города со словами: «Георгиевская ленточка — не просто украшение, это знак гордости и благодарности нашим предкам, защищавшим наше Отечество. Наш долг перед ветеранами Великой Отечественной войны — знать историю своей страны, помнить и чтить героев, которые ценой собственной жизни остановили фашизм и отстояли свободу и независимость нашей Родины».

  Пассажиры поездов с воодушевлением поддерживая акцию и с гордостью прикрепляли ленты Победы к своей одежде.

В этом году акция «Георгиевская ленточка» имеет особое значение: в декабре 2022 года был принят закон, защищающий символ нашей Победы — теперь Георгиевская лента приравнена к символам воинской славы.

Штаб Елецкого ЛО МВД России на транспорте.

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