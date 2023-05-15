Если сердце даёт о себе знать…

Для взрослого человека нормой считается, когда артериальное давление составляет

– 120/80 мм рт.ст. Но есть люди, которые отлично чувствуют себя с пониженным давлением

– 100/70 мм рт.ст. или повышенным – 140/110 мм рт.ст. и для них это считается нормой.

Только это является редким исключением, а для многих людей – это существенная

Первый показатель показывает количество сокращений сердечных стенок и

называется – систолическим давлением. Второй показатель – диастолическое давление,

указывает количество расслаблений сердечных стенок. Поэтому регулярно измеряйте

давление, чтобы диагностировать болезнь на ранней стадии.

Толчком к подозрению на гипертонию могут быть такие симптомы как постоянные

головные боли, а именно в височной и затылочной частях. Красный цвет лица. Онемение

пальцев, холод в конечностях. Снижение памяти, работоспособности, плохое внимание,

ухудшение зрения, появляются «мушки» в глазах, одышка, появляющаяся от небольшого

физического труда, головокружение и шум в ушах, повышенное чувство страха,

тревожность, обильное потоотделение, озноб, отёчность лица.

Это заболевание очень распространено в настоящее время. Большего всего оно

встречается у женщин после менопаузы, а также у мужчин, которым за 60 лет. Раньше

гипертония чаще всего встречалась у пожилых людей, но сегодня она наблюдается и у

детей, и у подростков. Юношеская гипертония встречается у 18% молодого населения

земли. Причина её возникновения в таком возрасте – наследственность. Недуг очень опасен

тем, что завышенное АД иногда ведёт к летальному исходу. Если вовремя не лечиться, то

возможны осложнения, такие как нарушения в работе головного мозга, почек и сердца.

Первичная профилактика включает в себя: физические нагрузки, они должны

соответствовать возрасту и особенностям организма. Необходимо также принимать во

внимание имеющиеся другие заболевания. Благотворно повлияют пешие длительные

прогулки на свежем воздухе, а также плавание, бег, езда на велосипеде. Необходимо

снизить употребление соли, употреблять не больше 6 грамм в сутки. Добавляйте в еду

травы, чеснок. Обязательно в меню нужно включать продукты с большим содержанием

кальция, калия и магния (творог, чернослив, изюм, картофель, курага, свекла). В рационе

больше должно быть нежирной рыбы, подсолнечного масла, фруктов и овощей. Каждый

день нужно употреблять молокопродукты, обязательно обезжиренный творог и кефир.

Отказаться от вредных привычек и не нервничать!

Вторичная профилактика включает в себя применение лекарственных препаратов и

немедикаментозное лечение, а также замедляет появление приступов. Немедикаментозное

лечение – изменение привычного образа жизни, но намного строже, чем при предыдущей

профилактике. При вторичной профилактике гипертонической болезни изменение образа

жизни носит не рекомендационный характер, а обязательное требование для полного

выздоровления. Здесь также обязательным условием является приём лекарств, которые

понижают давление. Но принимая их, необходимо иметь в виду, что сбивать давление

желательно постепенно, особенно пожилым людям и тем, у кого имеются болезни сердца.

Поддержать здоровье на должном уровне, особенно на ранних стадиях заболевания,

поможет отдых в санаториях. Лечебная физкультура и комплекс процедур окажет

благотворное влияние на организм. Обязательным условием, относящимся к мерам

вторичной профилактики, считается ежедневное измерение давления.

Главный специалист по терапии

УЗО Липецкой области Д.И. Лахин