Если сердце даёт о себе знать…
Для взрослого человека нормой считается, когда артериальное давление составляет
– 120/80 мм рт.ст. Но есть люди, которые отлично чувствуют себя с пониженным давлением
– 100/70 мм рт.ст. или повышенным – 140/110 мм рт.ст. и для них это считается нормой.
Только это является редким исключением, а для многих людей – это существенная
Первый показатель показывает количество сокращений сердечных стенок и
называется – систолическим давлением. Второй показатель – диастолическое давление,
указывает количество расслаблений сердечных стенок. Поэтому регулярно измеряйте
давление, чтобы диагностировать болезнь на ранней стадии.
Толчком к подозрению на гипертонию могут быть такие симптомы как постоянные
головные боли, а именно в височной и затылочной частях. Красный цвет лица. Онемение
пальцев, холод в конечностях. Снижение памяти, работоспособности, плохое внимание,
ухудшение зрения, появляются «мушки» в глазах, одышка, появляющаяся от небольшого
физического труда, головокружение и шум в ушах, повышенное чувство страха,
тревожность, обильное потоотделение, озноб, отёчность лица.
Это заболевание очень распространено в настоящее время. Большего всего оно
встречается у женщин после менопаузы, а также у мужчин, которым за 60 лет. Раньше
гипертония чаще всего встречалась у пожилых людей, но сегодня она наблюдается и у
детей, и у подростков. Юношеская гипертония встречается у 18% молодого населения
земли. Причина её возникновения в таком возрасте – наследственность. Недуг очень опасен
тем, что завышенное АД иногда ведёт к летальному исходу. Если вовремя не лечиться, то
возможны осложнения, такие как нарушения в работе головного мозга, почек и сердца.
Первичная профилактика включает в себя: физические нагрузки, они должны
соответствовать возрасту и особенностям организма. Необходимо также принимать во
внимание имеющиеся другие заболевания. Благотворно повлияют пешие длительные
прогулки на свежем воздухе, а также плавание, бег, езда на велосипеде. Необходимо
снизить употребление соли, употреблять не больше 6 грамм в сутки. Добавляйте в еду
травы, чеснок. Обязательно в меню нужно включать продукты с большим содержанием
кальция, калия и магния (творог, чернослив, изюм, картофель, курага, свекла). В рационе
больше должно быть нежирной рыбы, подсолнечного масла, фруктов и овощей. Каждый
день нужно употреблять молокопродукты, обязательно обезжиренный творог и кефир.
Отказаться от вредных привычек и не нервничать!
Вторичная профилактика включает в себя применение лекарственных препаратов и
немедикаментозное лечение, а также замедляет появление приступов. Немедикаментозное
лечение – изменение привычного образа жизни, но намного строже, чем при предыдущей
профилактике. При вторичной профилактике гипертонической болезни изменение образа
жизни носит не рекомендационный характер, а обязательное требование для полного
выздоровления. Здесь также обязательным условием является приём лекарств, которые
понижают давление. Но принимая их, необходимо иметь в виду, что сбивать давление
желательно постепенно, особенно пожилым людям и тем, у кого имеются болезни сердца.
Поддержать здоровье на должном уровне, особенно на ранних стадиях заболевания,
поможет отдых в санаториях. Лечебная физкультура и комплекс процедур окажет
благотворное влияние на организм. Обязательным условием, относящимся к мерам
вторичной профилактики, считается ежедневное измерение давления.
Главный специалист по терапии
УЗО Липецкой области Д.И. Лахин