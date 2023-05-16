Вниманию предпринимателей города Ельца!



В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее

предпринимательство и поддержка индивидуальной

предпринимательской инициативы» начат прием заявок на Акселератор

социальных проектов.

«МСП: Акселератор социальных проектов» – это двухмесячная бесплатная

программа Корпорации МСП для компаний из социальной сферы.

В акселераторе вы сможете развить и масштабировать свой бизнес –

нетворкинг, тестирование новых идей, оптимизация финансовых

показателей, работа с клиентами, выход на новые рынки.

В «МСП: Акселератор социальных проектов» вы будете:

работать с индивидуальными трекерами и экспертами;

• оптимизировать каналы продаж;

• увеличивать инвестиционный потенциал вашей компании;

• разрабатывать маркетинговую и PR-стратегию;

• создавать коллаборации с другими проектами;

• выстраивать работу с командой.

Кто может участвовать?

Владельцы предприятий социального обслуживания, образования,

культурно-просветительской деятельности, IT в социальной сфере, экоуслуг,

здравоохранения и реабилитации и не только.

Основные требования к участникам:

• ООО или ИП;

• вашему бизнесу не менее 1 года;

• наличие первых продаж;

• от 2-х сотрудников в команде.

Знакомьтесь с подробной программой и регистрируйтесь на МСП.РФ.

(https://мсп.рф/education/acceleration/aks_social_2023)

Успей подать заявку до 21 мая!