Вниманию предпринимателей города Ельца!
В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» начат прием заявок на Акселератор
социальных проектов.
«МСП: Акселератор социальных проектов» – это двухмесячная бесплатная
программа Корпорации МСП для компаний из социальной сферы.
В акселераторе вы сможете развить и масштабировать свой бизнес –
нетворкинг, тестирование новых идей, оптимизация финансовых
показателей, работа с клиентами, выход на новые рынки.
В «МСП: Акселератор социальных проектов» вы будете:
работать с индивидуальными трекерами и экспертами;
• оптимизировать каналы продаж;
• увеличивать инвестиционный потенциал вашей компании;
• разрабатывать маркетинговую и PR-стратегию;
• создавать коллаборации с другими проектами;
• выстраивать работу с командой.
Кто может участвовать?
Владельцы предприятий социального обслуживания, образования,
культурно-просветительской деятельности, IT в социальной сфере, экоуслуг,
здравоохранения и реабилитации и не только.
Основные требования к участникам:
• ООО или ИП;
• вашему бизнесу не менее 1 года;
• наличие первых продаж;
• от 2-х сотрудников в команде.
Знакомьтесь с подробной программой и регистрируйтесь на МСП.РФ.
(https://мсп.рф/education/acceleration/aks_social_2023)
Успей подать заявку до 21 мая!