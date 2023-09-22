Ельчане — мастера высокой пробы

Токарь АО «Елецгидроагрегат» Альберт Данилов второй раз подряд становится победителем областного публичного конкурса «Лучший по профессии» среди представителей предприятий машиностроительной и металлообрабатывающей отраслей. Подобные состязания проводятся в 21-й раз, и ельчане и в этом году оказались на высоте.

Токарь А. Данилов (справа) и фрезеровщик И. Бурдуков.

Контролер ОТК И. Бурдукова.



А соперники

кто?

Лучших выбирали по пяти номинациям: «Токарь», «Фрезеровщик», «Слесарь», «Сварщик», и «Контролер ОТК». Всего за победу боролись 45 работников 12 машиностроительных и металлообрабатывающих предприятий Липецка, Ельца, Лебедяни, села Боринское Липецкого района и Усмани. К тому же впервые в номинации «Сварщик» состязались студенты профессиональных образовательных организаций из Липецка, Елецкого, Данковского, Чаплыгинского, Хлевенского и Грязинского районов. Участники выполняли задания, включающие теоретическую и практическую части.

Вот имена победителей: токарь АО «Елецгидроагрегат» Альберт Данилов, фрезеровщик ООО «Лебедянский машиностроительный завод» Максим Постовой, слесарь ПАО «НЛМК» Владимир Акульшин, сварщик ООО «Импульс» Иван Папин и контролер ОТК из АО «Народное предприятие КВАЛИТЕТ» Ирина Бурдукова (кстати, еще одна ельчанка). Лучшим сварщиком-студентом стал Василий Бабошкин из Липецкого индустриально-строительного колледжа.



Не подвели

Среди елецких участников есть и те, кому до золота чуть не хватило, но они также в числе лидеров. Как, например, фрезеровщик АО «Елецгидроагрегат» Иван Бурдуков. «В областном конкурсе ныне он стал вторым, повторить успех прошлого года, когда показал лучший результат по теоретической и практической части, не получилось. Что ж, неудивительно: уровень мастерства участников год от года растет», — констатирует на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» редактор газеты «Елецкий агрегатчик» Галина Каверина.

И отмечает еще одну участницу — контролера ОТК Евгению Косареву, студентку ЕКП и ОТ. В своей номинации она стала четвертой — достойный результат, учитывая, что трудится девушка всего один год.

С почетным третьим местом позд­равляем еще одного учащегося этого учебного заведения, Ивана Нефедьева. Он соревновался среди студентов в номинации «Сварщик».



Приятные

бонусы

Лучшего по профессии определили в преддверии профессионального праздника — Дня машиностроителя, который отмечается 24 сентября. В этом году решено увеличить денежную премию. Лауреаты конкурса, помимо дипломов, получили за первое место 100 тысяч рублей, за второе — 70 тысяч, за третье — 50 тысяч.

Конкурсы профессионального мастерства по различным рабочим специальностям проводятся в Липецкой области ежегодно. По мнению губернатора И. Г. Артамонова, состязания способствуют обмену передовым опытом, повышению престижа рабочих профессий, прославлению человека труда. Отрадно, что ельчане год от года занимают здесь призовые места. Как говорится, постоянство — признак мастерства.

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«Как ускорить развитие производства компонентов для машиностроительного комплекса?» — такова тема расширенного заседания Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России. Оно состоялось в минувший вторник на площадке АО «Елецгидроагрегат».

Подробнее о том, как проходило заседание, и о его итогах читайте в следующем номере «Красного знамени».