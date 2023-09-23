Встречала ельчан Абхазия

Участники проекта «Активное долголетие» из города Ельца совершили путешествие на побережье Черного моря, в солнечную Абхазию.





Этот фитнес-тур — самое яркое и долгожданное событие. А подготовку к нему активисты начали еще в феврале. Десять дней незабываемых впечатлений, эмоций пролетели как один миг. При этом ельчане много чего успели!

Пляжным отдыхом не ограничились. В программе —грязевые ванны, экскурсии, походы в горы, посещение монастырей, дегустация блюд местной кухни.

— Отдохнули душой и телом, — говорит С. Ю. Голубева. — Представьте: вода 29 градусов, рядом — мандариновая роща, а инжир рвали прямо с деревьев. Гостеприимные хозяева нашего кемпинг-парка делали все, чтобы мы не скучали. А как угощали!

Ну и ельчане в долгу не остались: мастер-классы для местных жителей проводили.

— Сбылась моя мечта — я увидела озеро Рица, — делится впечатлениями Н. Н. Салазкина. — Такой природы, таких гор не встречалось нигде. За все время про телевизор даже не вспоминали, столько впечатлений! Еще мечтаю побывать в Карелии и на Байкале.

Ну а что касается Абхазии, участницы фитнес-тура решили вернуться туда на новогодние праздники.

Хотите оставаться бодрым и творческим человеком? Обязательно вступайте в ряды участников социального проекта «Активное долголетие»! Записаться можно по телефонам 8-800-450-48-48 (доб.2), 8(47467)2-83-94 или обратиться в соцслужбу г. Ельца по адресу: ул. М. Горького, д. 80.