Секретные операции летчика Виктора Боровкова

Роман ДЕМИН

Минуло 80 лет с тех пор, как наш легендарный земляк, Герой Советского Союза летчик Виктор Дмитриевич Боровков принял участие в своей первой секретной операции под названием «Алсиб», а она в его судьбе оказалась далеко не единственной.

Портрет Героя Советского Союза В. Д. Боровкова кисти елецкого художника Ивана Мишина (1928 — 2001), написанный в 1985 году и хранящийся в городском краеведческом музее Ельца



Путевка в небо

из аэроклуба

Виктор Дмитриевич прожил в Ельце долгие годы, и прах его покоится в здешней земле. Однако родом он не из наших мест, а из Ивановской области, уроженец города Шуи. Родился там 28 марта 1916 года. Окончив семилетку и школу фабрично-заводского ученичества (ФЗУ — нечто вроде современного профучилища), юноша трудился слесарем на ткацко-прядильной фабрике. При этом учился на рабфаке Ивановского энергетического института и по тогдашней моде посещал занятия в аэроклубе.

В то время лозунг-призыв «Молодежь — на самолеты!» прокатился по всей стране. Советский Союз активно осваивал воздушное пространство, строил новые крылатые машины и моторы к ним. При этом СССР очень нуждался в летных кадрах, поэтому не удивительно, что когда в 1936 году Виктора Боровкова призвали в армию, то учли его студенческую тягу к небу: парня направили на учебу в Тамбовское авиа­училище гражданского воздушного флота. После его окончания молодой пилот даже успел поработать на грузопассажирских авиалиниях в Ташкенте.

Но дыхание приближающейся войны становилось все ощутимее. Видимо, поэтому в 1940 году наш герой окончил еще и Конотопскую военную авиашколу им. Полины Осипенко, готовившую летчиков-истребителей.



В первые годы

войны

С первых дней Великой Отечественной вой­ны В. Д. Боровков трудился инструктором по подготовке «сталинских соколов» для истребительной авиации. При этом регулярно писал руководству рапорты с просьбой о переводе его на фронт, но опытного наставника не отпускали, ведь в это время наши военно-воздушные силы понесли ощутимые потери, и, чтобы возместить их, срочно требовалось готовить новых и новых летчиков. Многое зависело от того, кто преподает зеленым юнцам ускоренный курс пилотирования, передавая ученикам свое мастерство в крайне сжатые сроки.

Только в 1943 году положение с обучением советских летчиков стало улучшаться. Вот тогда-то инструктор Виктор Боровков получил новое назначение, но и на сей раз не связанное с фронтом, о котором он так мечтал.

Ему поручили стать участником секретного по тем временам проекта «Алсиб». Это воздушная трасса, по которой перегоняли американские самолеты, поставляемые в СССР из США по ленд-лизу. Все начиналась на Аляске, на аэродроме городка Фэрбенкса, где советские летчики принимали у американских коллег истребители Р-39 «Аэрокобра», а также другие машины. Наши парни поднимались на них в воздух и брали курс на чукотский поселок Уэлькаль и далее на Якутск и Красноярск.



Секретный «Алсиб»

Летать по «Алсибу» было далеко не просто не только из-за огромных расстояний, капризной погоды, а следовательно, невероятных нагрузок, ложившихся на плечи летчиков-перегонщиков. В то время их навигационное оборудование состояло из карты, компаса, высотомера, да еще природного летного чутья, ведь радиоприборы на самолеты устанавливали на наших базах ВВС перед самой отправкой на фронт. Так что каждый рейс из Фэрбенкса до Красноярска грозил стать для его участников смертельным. Не случайно в 1-ю перегоночную авиадивизию набирали самых опытных летчиков, таких как инструктор старший лейтенант В. Д. Боровков.

Уже в наши дни к 70-летию «Алсиба» о подвиге этих парней сняли фильм «Алсиб. Секретная трасса». Сегодня мы знаем, что тот воздушный мост начали строить в 1941 году согласно постановлению Государственного комитета обороны (ГКО) СССР. Всего сделали 26 основных и запасных аэродромов дозаправки. И это в крайне сжатые сроки, в суровых условиях сибирской тайги, а также чукотской тундры, вбивая в вечную мерзлоту кедровые сваи, на которых затем монтировали взлетно-посадочные полосы.

К осени 1942 года «Алсиб» заработал в полную силу, и до 1945 года по нему доставили 8 тысяч (!) американских бомбардировщиков, истребителей и транспортных самолетов.



Тайны

воздушной трассы

По воспоминаниям Виктора Дмитриевича Боровкова, аэродромы «Алсиба» не могли принимать группы самолетов и поэтому взлетать и садиться приходилось друг за другом. Да и в полете пилоты старались держаться в пределах прямой видимости своих спутников. И все же нервное напряжение зашкаливало, ведь, как говорил ветеран, каждый осознавал, что в случае нештатной ситуации упавший самолет вряд ли станут искать (этому мешала секретность трассы, непредсказуемость метеоусловий и труднодоступность большинства ее участков), а летчика, как правило, записывали в пропавшие без вести, что автоматически лишало его семью, по сути потерявшую кормильца, помощи государства…

По официальным данным, в СССР на трассе «Алсиб» за время войны случилось около 40 катастроф, а 80 самолетов так и не добрались до конца воздушного коридора длиной в 14 тысяч километров. Общие потери составили 115 человек, из них едва ли 30 похоронены на военных кладбищах. Судьба большинства пилотов по сию пору неизвестна. Лишь малую часть останков героев впоследствии случайно находили геологи, местные охотники или оленеводы. Бескрайняя сибирская тайга, суровые сопки и болотистая чукотская тундра умеют хранить тайны.



Авиабазы

на полюсе

Несмотря на самоотверженный труд на «Алсибе», звание Героя Советского Союза В. Д. Боровков получил вовсе не за перегонку американских самолетов. Сегодня существуют две версии истории с высшей наградой, присужденной нашему земляку. На мой взгляд, наиболее вероятна та, что связана с еще одной секретной миссией Боровкова.

Сразу после окончания Второй мировой вой­ны отношения СССР с бывшими союзниками резко похолодали. В то время США имели в своем арсенале атомную бомбу и военные базы на территории Европы и Азии, вблизи границ Советского Союза. И хотя вскоре аналогичное оружие появилось и у Страны Советов, достать до территории своего главного предполагаемого противника СССР не мог. У страны еще не было баллистических ракет и стратегических бомбардировщиков, способных доставить ядерный заряд через океан. Но вскоре советские военные нашли оригинальный способ достижения баланса в тогдашнем противостоянии. План предполагал создание авиабаз в районе Северного полюса.



«Север-2»

С самой макушки планеты советские самолеты вполне могли достать Соединенные Штаты. Таким образом, у СССР появлялся существенный козырь для сдерживания агрессивных амбиций вчерашнего партнера. А чтобы выяснить, как поведет себя техника в экстремальных климатических условиях и возможен ли вообще столь грандиозный проект в глубоком Заполярье, наши военные организовали секретную высокоширотную экспедицию «Север-2».

Весной 1948 года гвардии капитана В. Д. Боровкова включили в число ее участников. Он на новом самолете Ла-11 выполнил дальний перелет в условиях Арктики. Впервые в истории авиации Виктор Дмитриевич летал надо льдами Северного Ледовитого океана на одноместном истребителе, удаляясь от берега на расстояние свыше 12 тысяч километров. Кроме того, отважный летчик дважды выполнял посадки на ледовый аэродром, расположенный почти у Северного полюса. При этом его самолет не имел посадочных лыж. Садиться приходилось на шасси на крайне ограниченной заснеженной площадке, в очень непростых арктических метеоусловиях, благо опыта Виктору Дмитриевичу занимать не приходилось — выручала школа «Алсиба».

За эти подвиги в Арктике группа летчиков (в их числе и наш отважный земляк) была удостоена званий Героев Советского Союза. Но это только первая версия давних деяний мужественного офицера ВВС, есть еще и другая…



Легенда

о «Черной вдове»

Согласно семейной легенде, о втором варианте истории с награждением незадолго до своей смерти Виктор Дмитриевич рассказал сыну, военному журналисту Анатолию.

В 1949 году В. Д. Боровкова включили в состав делегации, направлявшейся на хорошо знакомую летчику американскую авиабазу в Фэрбенксе. Там бывшие братья по оружию что-то праздновали, вот и решили пригласить советских соратников на торжества. Перед отправкой за границу все делегаты, как и положено, прошли специальное собеседование. При этом «товарищи в штатском» просили летчиков обратить особое внимание на любую информацию о секретном американском истребителе. По агентурным данным, он базировался в Фэрбенксе и проходил у наших под кодовым названием «Черная вдова».

Уже во время торжественных застолий в США Виктор Дмитриевич встретил знакомого американского военного. Подзагулявшие летчики вышли на аэродром, где в одном из дальних его уголков стоял самолет под охраной часового. Захмелевший американский коллега, кивнув в сторону машины, сказал Боровкову: вот, мол, «наше все»! Тот и бровью не повел: «Ха! Мы и не такой хлам видали…» Задетый за живое янки предложил рассмотреть будущее авиации США поближе и даже в присутствии часового, отлично знавшего своего командира, позволил русскому влезть в кабину, дабы тот наконец узрел и осознал мощь американской техники. Оказавшись за штурвалом, наш земляк, недолго думая, запустил двигатели, вырулил машину на «взлетку» и, подняв ее в воздух, лег на привычный курс до советской Чукотки…

Возможно, это легенда, но кто знает, кто знает…



Против

американцев

Как бы то ни было, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 декабря 1949 года за отвагу и мужество, проявленные при выполнении воинского долга, а также за освоение новой военной техники гвардии капитану В. Д. Боровкову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1950 — 1951 годах Виктор Дмитриевич участвовал в войне в Корее, где уже в звании майора командовал эскадрильей. Здесь ему довелось бить бывших союзников.

Так, 11 ноября 1950 года четыре наших МиГ-15 вылетели на разведку с китайского аэродрома в Аньшане. Внезапно их атаковали 18 (!) американских реактивных истребителей F-80 («Шутинг стар», или «Падающая звезда»). Командир 28-го гвардейского истребительного полка майор Колядин вместе со своим ведомым тут же совершил резкий боевой разворот, и советским летчикам пришлось вести воздушный бой отдельными парами, без взаимной огневой поддержки. Тем не менее ведомый комполка сбил F-80.

В это же время майор Боровков заметил, что его ведомый не последовал за ним, выполняя воздушный маневр, а летит по прямой, преследуемый двумя «Шутинг старами». Боровков тут же бросился на выручку подопечному, отчаянно ругаясь по рации: «Двадцать третий, в хвосте самолеты противника, отверни!» Но тот продолжал полет под огнем американцев. Благо наш земляк подоспел вовремя и длинной очередью сбил «Падающую звезду». Отбив еще несколько атак противника, советские летчики вернулись на свой аэродром.



Награды и память

Позже наш земляк продолжил службу летчика-истребителя в военной авиации, оставаясь наставником молодых, готовил новые кадры для ВВС. В 1958 году по состоянию здоровья Виктор Дмитриевич уволился в запас, переехал в Елец и работал здесь в системе гражданской обороны, а затем военруком в СШ № 22, вел активную деятельность по патриотическому воспитанию молодежи.

Кроме звезды Героя и ордена Ленина, В. Д. Боровков награжден двумя орденами Красного Знамени, Отечественной войны (также двумя), Красной Звезды (трижды) и многочисленными медалями, в том числе «За боевые заслуги».

Виктор Дмитриевич — почетный гражданин своего родного города Шуи. Его имя увековечено на воинском мемориале в числе шуян — Героев Советского Союза. Кроме того, в областном центре, Иванове, на комплексе, посвященном героям, также есть фамилия нашего земляка.

Памятная доска в честь полковника запаса В. Д. Боровкова имеется и в Ельце на здании бывшей СШ № 22 (теперь это корпус школы № 8, ул. Ефремовская, 1). Именно Виктору Дмитриевичу в 1967 году доверили зажечь Вечный огонь у памятника погибшим воинам на площади Революции.

Говорят, в лихие 90-е ветерану жилось несладко. В последнее время его единственным верным другом оставалась маленькая рыжая собачка. После того как ее сбила машина, а воры выкрали парадный китель летчика с его наградами, В. Д. Боровков пережил нервный шок, наверняка ускоривший смерть героя. Его не стало 4 августа 1995 года. Однако ельчане помнят и чтят своего земляка.