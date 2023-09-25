Общее место, частное желание

Городской суд своим решением постановил демонтировать металлическую перегородку на лестничной площадке одного из елецких МКД: собственники квартир прибавили себе таким образом немного личного пространства за счет общего имущества многоквартирника. Соседка подала иск, требуя убрать этот ограничитель, препятствующий доступу к коллективной площади дома.

За установку такой перегородки должны проголосовать 100% собственников квартир в доме.

Дело рассматривалось в двух инстанциях — в первой и апелляционной (в областном суде). Судебная коллегия по гражданским делам с выводами елецкой коллеги согласилась и ее решение оставила без изменения.

Вообще тема «базиса и надстройки» для судов актуальна. К примеру, иски о сохранении жилого помещения в перепланированном и переустроенном состоянии ими рассматриваются довольно часто.

Но это когда речь идет о внутриквартирных переделках. Другое дело — надстройки, возведение которых затрагивает законные права и интересы остальных жильцов. Причем непосредственно.

На лестничной площадке 4-го этажа МКД соседи С. и П., проживающие в двух квартирах, соорудили металлический тамбур с такой же дверью. Они заверяли: новое помещение никому не мешает, более того, построено совершенно законно — на основании решения общего собрания жильцов (собственников), местное подразделение МЧС подтверждает: противопожарные правила наличие тамбура не нарушает.

Год назад, в начале сентября, соседка Н. обратилась в УК ООО «ЖЭУ» с просьбой «принять меры к устранению нарушений в виде установленной металлической двери, отделившей вход в квартиры С. и П. от лестничной площадки, в результате чего образовался тамбур, который С. и П. используют только лично для себя».

Управляющая компания провела проверку и направила семьям С. и П. предписания, в которых сказано, что «…перегородка с металлической дверью на лестничной клетке ограничивает доступ жителей дома к части коридора, относящегося к местам общего пользования. В результате произошло уменьшение площади помещений общего пользования, а также норм противопожарной безопасности». С. и П. ЖЭУ предложила предоставить протокол общего собрания собственников дома в качестве основания установки спорной перегородки, а также документацию по согласованию проекта изменений с пожарной службой.

Протокол будущие ответчики предоставили, в нем было 69,24% голосов собственников квартир МКД, согласных с установкой перегородки. Впоследствии в суд предъявили и информацию областного главка МЧС. Спасатели подтверждали: «требования пожарной бе­зопасности [после установки тамбура] соблюдаются и не ухудшают условия безопасной эвакуации людей, не ограничивают доступ к системам противопожарной защиты».

Однако применительно к данной ситуации в Жилищном кодексе есть одно «но», и мнение МЧС в этом случае не имеет принципиального значения.

Частью 2 статьи 40 ЖК РФ предусмотрено, что, если реконструкция, переустройство и (или) перепланировка помещений невозможны без присоединения к ним части общего имущества в многоквартирном доме, на такие действия должно быть получено согласие всех собственников помещений в МКД. В противном случае постройка считается самовольной и ее возведение нарушает жилищные права (в данном случае соседки Н.).