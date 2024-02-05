новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Первая полоса

Награды для лучших семей

0 3

Николай СЫРОМЯТНИКОВ

В Большом зале правительства Липецкой области прошло торжественное открытие Года семьи. Как отметил губернатор Липецкой области И. Г. Артамонов, наступивший год будет особенным, потому что он посвящен самому главному в жизни человека.


В рамках мероприятия награждены победители областного конкурса «Семья года», в числе которых оказались и ельчане.
В номинации «Золотая семья» лидировали наши Агафоновы, а в номинации «Многодетная семья» второе место заняла елецкая семья Быковых.

  • упруги Агафоновы, И. Г. Артамонов и Иван Агафонов.
  • Семья Быковых с губернатором Липецкой области И. Г. Артамоновым.


Агафоновы


Семейному союзу Владимира Николаевича и Елены Алексеевны Агафоновых 39 лет, они воспитывают троих детей. Пожалуй, в Ельце немного таких людей, которые настолько преданы физкультуре, спорту и вообще здоровому образу жизни, как Агафоновы.
Владимир Николаевич — тренер-преподаватель спортшколы олимпийского резерва «Локомотив», один из самых известных в нашем регионе наставников спортивной молодежи. Человек заслуженный и многократно награжденный на местном, региональном и федеральном уровнях, портрет В. Н. Агафонова украшал как городскую, так и областную Доски почета «Трудовая слава». Судья всероссийской категории подготовил мастера спорта России международного класса по самбо, четырех мастеров спорта и 18 КМС по самбо и дзюдо.
Елена Алексеевна сейчас на пенсии. Она 34 года преподавала в СШ № 8. Активная спортсменка. В 2015 году заняла 1-е место в фестивале «ГТО» в зачет круглогодичной спартакиады трудящихся г. Ельца в составе команды муниципального управления образования. В 2022 году Е. А. Агафонова лидировала в «Кроссе наций». Елена Алексеевна также обладатель большого количества благодарностей и поощрений различных уровней.
Если рассказывать обо всех спортивных достижениях их сыновей Александра, Никиты и Ивана, то, пожалуй, это тема для отдельной статьи — борцы Агафоновы добились многого.
Александр — мастер спорта по дзюдо и самбо, победитель международного фестиваля борьбы «Санта-2007», дзюдоист — серебряный призер 2-й летней спартакиады молодежи России и чемпионата ЦФО по дзюдо, неоднократный победитель всероссийских и областных соревнований. Сейчас, как и отец, занимается тренерской работой. Воспитанники Александра Владимировича неоднократно становились победителями и призерами городских и областных соревнований.
Никита Агафонов — тоже, как и брат, мастер спорта по самбо и дзюдо, успешно выступает на всероссийских и международных соревнованиях: бронзовый призер Всероссийской универсиады по дзюдо, победитель Всероссийского фестиваля студенческого спорта по самбо (2014 г., 2015 г.), неоднократный победитель первенства ЦФО по самбо и дзюдо.
Имя младшего Агафонова, Ивана, не сходит с новостных лент: победитель первенства мира по самбо (г. Лимасол, Кипр, 2016 г.), чемпионата мира среди школьников по дзюдо (Индия, 2017 г.), самбист семикратно лидировал на первенстве России, Иван — бронзовый призер Кубка России по самбо среди мужчин (г. Кстово, 2022 г.) и чемпионата России по этой борьбе среди студентов (г. Верхняя Пышма, 2022 г.), победитель VIII Всероссийской летней универсиады по самбо (г. Грозный, 2022 г.), серебряный призер V Международного турнира по самбо «Мемориал заслуженного тренера СССР М. Бурдикова» (г. Кстово, 2021 г.), серебряный призер Игр стран СНГ (Беларусь, 2023 г.). В 2019 году Ивану Агафонову присвоено почетное звание «Мастер спорта России международного класса» по самбо, он член сборной команды РФ по этому виду спорта.


Быковы

Сергей Владимирович и Тамара Александровна Быковы в браке 17 лет, у них пятеро детей. Если Агафоновы — семья спортивная, то Быковы больше в творчестве.
Глава семьи работает контролером контрольно-пропускного пункта службы внутреннего контроля АО «Энергия». Тамара Александровна трудилась почтальоном, сейчас в декрете. Старшая дочь Даша — первокурсница Липецкого областного колледжа искусств им. К. Н. Игумнова, будущая певица. Девушка способная, победитель и призер многочисленных конкурсов исполнительского мастерства.
Трое детей учатся в православной гимназии им. свт. Тихона Задонского, Саша — в девятом классе, Катя — в пятом, Маша — во втором. Александр — парень старательный, увлекается спортом, любит погонять в футбол. В свободное время служит в алтаре елецкого Великокняжеского храма. Катя и Маша занимаются еще и в ДШИ № 3 по классу скрипки, обе участницы образцового ансамбля скрипачей «Веселый смычок». Маша вдобавок танцует в хореографическом коллективе «Триумф». Маленькие скрипачки неоднократно участвовали в международных и всероссийских конкурсах юных исполнителей, у них уже много наград и грамот. Младшей из Быковых, Анечке, только четвертый год. У нее еще все впереди.

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Татьяна Банных нас еще удивит!

Артамонов и Сериков привезли в Елец гостей из Беларуси

Поздравили и наградили спортсменов-наставников

«Золотая пора»: и утки целы, и люди довольны

Технологии, нацеленные в будущее

1 из 14
Новости ВРФ