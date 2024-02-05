Награды для лучших семей

Николай СЫРОМЯТНИКОВ

В Большом зале правительства Липецкой области прошло торжественное открытие Года семьи. Как отметил губернатор Липецкой области И. Г. Артамонов, наступивший год будет особенным, потому что он посвящен самому главному в жизни человека.



В рамках мероприятия награждены победители областного конкурса «Семья года», в числе которых оказались и ельчане.

В номинации «Золотая семья» лидировали наши Агафоновы, а в номинации «Многодетная семья» второе место заняла елецкая семья Быковых.

упруги Агафоновы, И. Г. Артамонов и Иван Агафонов.

Семья Быковых с губернатором Липецкой области И. Г. Артамоновым.



Агафоновы



Семейному союзу Владимира Николаевича и Елены Алексеевны Агафоновых 39 лет, они воспитывают троих детей. Пожалуй, в Ельце немного таких людей, которые настолько преданы физкультуре, спорту и вообще здоровому образу жизни, как Агафоновы.

Владимир Николаевич — тренер-преподаватель спортшколы олимпийского резерва «Локомотив», один из самых известных в нашем регионе наставников спортивной молодежи. Человек заслуженный и многократно награжденный на местном, региональном и федеральном уровнях, портрет В. Н. Агафонова украшал как городскую, так и областную Доски почета «Трудовая слава». Судья всероссийской категории подготовил мастера спорта России международного класса по самбо, четырех мастеров спорта и 18 КМС по самбо и дзюдо.

Елена Алексеевна сейчас на пенсии. Она 34 года преподавала в СШ № 8. Активная спортсменка. В 2015 году заняла 1-е место в фестивале «ГТО» в зачет круглогодичной спартакиады трудящихся г. Ельца в составе команды муниципального управления образования. В 2022 году Е. А. Агафонова лидировала в «Кроссе наций». Елена Алексеевна также обладатель большого количества благодарностей и поощрений различных уровней.

Если рассказывать обо всех спортивных достижениях их сыновей Александра, Никиты и Ивана, то, пожалуй, это тема для отдельной статьи — борцы Агафоновы добились многого.

Александр — мастер спорта по дзюдо и самбо, победитель международного фестиваля борьбы «Санта-2007», дзюдоист — серебряный призер 2-й летней спартакиады молодежи России и чемпионата ЦФО по дзюдо, неоднократный победитель всероссийских и областных соревнований. Сейчас, как и отец, занимается тренерской работой. Воспитанники Александра Владимировича неоднократно становились победителями и призерами городских и областных соревнований.

Никита Агафонов — тоже, как и брат, мастер спорта по самбо и дзюдо, успешно выступает на всероссийских и международных соревнованиях: бронзовый призер Всероссийской универсиады по дзюдо, победитель Всероссийского фестиваля студенческого спорта по самбо (2014 г., 2015 г.), неоднократный победитель первенства ЦФО по самбо и дзюдо.

Имя младшего Агафонова, Ивана, не сходит с новостных лент: победитель первенства мира по самбо (г. Лимасол, Кипр, 2016 г.), чемпионата мира среди школьников по дзюдо (Индия, 2017 г.), самбист семикратно лидировал на первенстве России, Иван — бронзовый призер Кубка России по самбо среди мужчин (г. Кстово, 2022 г.) и чемпионата России по этой борьбе среди студентов (г. Верхняя Пышма, 2022 г.), победитель VIII Всероссийской летней универсиады по самбо (г. Грозный, 2022 г.), серебряный призер V Международного турнира по самбо «Мемориал заслуженного тренера СССР М. Бурдикова» (г. Кстово, 2021 г.), серебряный призер Игр стран СНГ (Беларусь, 2023 г.). В 2019 году Ивану Агафонову присвоено почетное звание «Мастер спорта России международного класса» по самбо, он член сборной команды РФ по этому виду спорта.



Быковы



Сергей Владимирович и Тамара Александровна Быковы в браке 17 лет, у них пятеро детей. Если Агафоновы — семья спортивная, то Быковы больше в творчестве.

Глава семьи работает контролером контрольно-пропускного пункта службы внутреннего контроля АО «Энергия». Тамара Александровна трудилась почтальоном, сейчас в декрете. Старшая дочь Даша — первокурсница Липецкого областного колледжа искусств им. К. Н. Игумнова, будущая певица. Девушка способная, победитель и призер многочисленных конкурсов исполнительского мастерства.

Трое детей учатся в православной гимназии им. свт. Тихона Задонского, Саша — в девятом классе, Катя — в пятом, Маша — во втором. Александр — парень старательный, увлекается спортом, любит погонять в футбол. В свободное время служит в алтаре елецкого Великокняжеского храма. Катя и Маша занимаются еще и в ДШИ № 3 по классу скрипки, обе участницы образцового ансамбля скрипачей «Веселый смычок». Маша вдобавок танцует в хореографическом коллективе «Триумф». Маленькие скрипачки неоднократно участвовали в международных и всероссийских конкурсах юных исполнителей, у них уже много наград и грамот. Младшей из Быковых, Анечке, только четвертый год. У нее еще все впереди.