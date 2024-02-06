Всероссийское агрономическое совещание, на котором побывали и представители Липецкой области, состоялось в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве. Это ключевое мероприятие для растениеводческой отрасли в преддверии весенней посевной кампании. В совещании принял участие начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Алексей Телков.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании назвал основные результаты работы в 2023 году и стратегические задачи на перспективу. Как отметил глава Минсельхоза, прошлый год принес России второй в ее истории урожай зерновых. По прогнозам, вместе с новыми регионами будет 147 млн тонн. В 2023 году был обновлен рекорд по сое, подсолнечнику, плодам и ягодам, а в организованном секторе собран максимальный за 30 лет объем картофеля.

Липецкая область вносит заметный вклад в этот успех и продолжает входить в число лучших в стране по целому ряду показателей. Аграрии региона установили рекорды по сбору плодово-ягодной продукции, картофеля, сои и рапса. Получили очень хороший урожай зерновых и сахарной свёклы. И почти по всем этим культурам Липецкая область входит в число регионов-лидеров по урожайности, в том числе благодаря тому, что по уровню внесения минеральных удобрений регион среди передовиков.

Кроме того, Липецкая область уже давно выполняет одно из ключевых поручений Президента России Владимира Путина по обеспечению продовольственной безопасности страны и является лидером по производству многих продуктов питания. По готовности к весенней посевной кампании в регионе отмечается высокий уровень обеспеченности семенами, средствами защиты растений и минеральными удобрениями, а по энергообеспеченности Липецкая область входит в топ-3 в стране. «Агропромышленный комплекс является одной из самых инновационных отраслей региональной экономики, позволяя удовлетворять покупательский спрос в качественной продукции с местной маркой», – неоднократно подчёркивал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.