Отделение СФР по Липецкой области с 1 февраля индексирует на 7,4% ряд выплат, которые получают тысячи жителей региона. Размер повышения определен постановлением Правительства РФ на основе данных Росстата об уровне инфляции прошлого года. Это вторая волна массовых повышений с начала года после проведенной в январе индексации пенсий и изменения прожиточного минимума, по которому рассчитываются многие социальные выплаты и меры поддержки.

Февральское повышение касается людей с инвалидностью, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и других липчан, пользующихся правом на федеральные льготы. В Липецкой области таких получателей около 160 тысяч человек. Дополнительно к пенсии им назначается ежемесячная денежная выплата. В феврале данная мера поддержки, как и многие другие пособия, вырастет на 7,4%.

Вместе с ежемесячной денежной выплатой региональное отделение Социального фонда индексирует входящую в нее компенсацию набора соцуслуг. По умолчанию набор предоставляют в натуральном виде бесплатными лекарствами и медизделиями, путевкой в санаторий или проездом на пригородных электричках. По желанию набор можно частично или полностью получать деньгами.

В феврале на 7,4% также будет проиндексирован материнский капитал. Максимальное повышение ждет родителей, которые пока ни разу не распоряжались его средствами. Для таких семей сумма вырастет на 43,4 тысячи рублей и составит более 630 тысяч рублей. Если оформлен повышенный материнский капитал на второго ребенка и при этом не было никаких трат по сертификату, сумма вырастет на 57,4 тысячи рублей – до 833 тысяч рублей. Родителям, сохранившим неполную сумму на сертификате, в феврале также будет проиндексирован остаток средств. На сегодня в Липецкой области больше 30 тысяч семей, которые использовали лишь часть средств из материнского капитала.

Кроме материнского капитала будут повышены другие выплаты семьям, в которых недавно появились дети. В частности, по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка, а также единовременное пособие по беременности и родам. Перечисленные выплаты, как и прочие, будут проиндексированы на 7,4%.

Все повышения региональное отделение Соцфонда сделает беззаявительно, поэтому липчанам не нужно никуда обращаться или подавать какие-либо заявления, чтобы получить выплаты в новых проиндексированных размерах.

«Государство исполняет социальные обязательства перед гражданами, относящимися к определенным категориям и требующими особой заботы. В Липецкой области помимо федеральных мер поддержки жители пользуются региональными. Их перечень регулярно пересматривается и дополняется с учетом реалий времени», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.