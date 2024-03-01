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Первая полоса

Ельчане стали лучшими на слете «Защитник»

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Андрей ПАШИНСКИЙ

Сборная команда Ельца одержала победу на областном военно-патриотическом слете «Защитник», проходившем на территории муниципального оздоровительного центра «Белая березка».

Глава Ельца Е. В. Боровских и ветеран СВО Никита Шалунов (в центре) с командой ельчан на военно-патриотическом слете «Защитник».


Преуспели во всех дисциплинах


Старшеклассники из елецких школ № 1 им. М. М. Пришвина, 10 с углубленным изучением отдельных предметов, 23 и 24 на протяжении трех дней соревновались с соперниками из образовательных учреждений региона в военно-спортивных дисциплинах: разборке и сборке автомата Калашникова, снаряжении магазина, метании гранаты, лазертаге, комплексном силовом упражнении, перетягивании каната, эстафете. А еще юноши состязались в строевой подготовке и караульной службе, прошли «тропу разведчика». Кроме ельчан, в мероприятии участвовали 8 команд из Липецкой области.
В результате напряженного противостояния наши парни заняли первое место, выиграв сертификат на поездку в Москву и экскурсию в главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации. Второе место тоже у наших земляков — студентов Елецкого колледжа инновационных технологий.
Военно-патриотический слет «Защитник» организован администрацией Ельца совместно с региональным центром подготовки граждан РФ к военной службе и региональной общественной организацией по защите интересов ветеранов боевых действий на Северном Кавказе. Важность подобных мероприятий для патриотического воспитания молодежи не раз подчеркивал губернатор Липецкой области И. Г. Артамонов.


Патриот с юных лет

Одним из гостей слета стал ветеран специальной военной операции десантник Никита Шалунов. Кроме СВО, он также участвовал в военной операции в Сирийской Арабской Республике, дважды награжден орденом Мужества. Никита с детства увлекался спортом, он кандидат в мастера спорта по самбо, дзюдо и боксу. Еще в школе парня увлекали военно-патриотические мероприятия. Примером были и реальные люди, окружавшие его: отец, тренер, дядя, служивший в разведке, и прадед, ветеран Великой Отечественной войны.
По словам Никиты, отец учил его, что в любой ситуации нужно оставаться патриотом, преданным своей Родине, и защищать близких. Все это повлияло и на выбор профессии: заканчивая школу, парень решил, что станет военным.
Никита Шалунов мечтал поступить в Рязанское гвардейское воздушно-десантное командное училище им. генерала армии В. Ф. Маргелова. С первого раза не получилось, поэтому отправился на срочную службу. После «дембеля» в звании младшего сержанта Никита заключил контракт, затем перевелся в Рязань, где отслужил 8 лет, параллельно учился заочно в Елецком филиале РосНОУ на факультете экономики.
В 2015 году его командировали в Сирию, где шли активные боевые действия против террористической организации ИГИЛ (запрещена на территории РФ). В январе 2022 года взвод Никиты отправили на учения в Беларусь, а уже в феврале поступил приказ о начале специальной военной операции на Украине. Никита Шалунов служил в 137-м парашютно-десантном полку, выполнял обязанности командира группы. Ему должны были присвоить офицерское звание, но получить его он не успел — попал под обстрел и получил тяжелые ранения.


Несгибаемая сила воли

Затем последовал длительный период реабилитации, который Никита сравнил с войной собственных мыслей и чувств, напряжением воли. Из-за повреждения позвоночника парень пока передвигается на инвалидной коляске, но есть шанс, что он снова встанет на ноги. Никита не отчаивается и верит в лучшее. Он занимается плаванием и лечебной физкультурой. Его часто приглашают на соревнования в Ельце и Елецком районе. На военно-патриотическом слете «Защитник» Никита Шалунов познакомился с главой Ельца Е. В. Боровских. Евгений Вячеславович отметил смелость, силу духа и оптимизм героя, подарил ему на память две книги о мужестве и храбрости предков — «Елецкая наступательная операция» и «Елец. 9 веков истории». На своей официальной странице «ВКонтакте» Е. В. Боровских подчеркнул, что такие встречи остаются в памяти молодежи и служат отличным патриотическим примером для подрастающего поколения.

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