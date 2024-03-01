Елецкая рояльная звучала в Кремлевском дворце

Елецкая рояльная гармонь недавно звучала в Государственном Кремлевском дворце. Как рассказал в группе «ВКонтакте» начальник управления культуры г. Ельца К. Н. Матюхин, на минувшей неделе он принял участие в концерте «За Победу!».

Константин Матюхин в Кремлевском дворце с уроженцем Тамбова Александром Ванюшкиным, автором народного гимна СВО «333».



Константина Николаевича пригласили семья Заволокиных и Российский центр им. Геннадия Заволокина. Вот как отозвался о мероприятии сам К. Н. Матюхин:

— Яркое, масштабное мероприятие! В центре внимания — патриотизм, любовь к Родине и своей народной культуре. На одной сцене собрались ярчайшие коллективы и исполнители из разных уголков нашей многонациональной страны. 6000 зрителей! — доказательство актуальности, нужности и необходимости жить сегодня своей культурой. Возвращался домой воодушевленным и полным позитива! Как говорится, респект и уважение организаторам и всем причастным к этому знаменательному событию!