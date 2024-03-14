Дом Петровых — объект культурного наследия

Андрей ПАШИНСКИЙ



Жилой дом Петровых в Ельце, расположенный по адресу: ул. К. Маркса, 17, получил статус регионального объекта культурного наследия.



Здание с долгой историей



Красивое, хоть и побитое временем строение украшает центр нашего города уже почти 200 лет. Его история связана с известной купеческой династией Петровых, из-за чего дом и получил свое название.

Территория, на которой расположен памятник, осваивалась на рубеже ХVI — ХVII веков, когда при расширении Ельца формировались Стрелецкая и Пушкарская слободы.

Пушкарская находилась западнее ул. Октябрьской с границей по р. Лучок. Название слободы сохранилось в наименовании одноименной улицы. После пожара 1769 года слободская свободная застройка была заменена на поквартальную. Застройщикам этой части города разрешили свободно выбирать материал: камень, дерево или смешанный тип, в отличие от зданий, расположенных севернее и ближе к центру. Там дозволялось лишь каменное строительство. Однако каким возвели первое здание, располагавшееся в границах нынешнего объекта культурного наследия, построенного в середине ХIХ в., неизвестно.

В ходе экспертизы по архивным данным выяснилось, что в начале ХХ века это здание принадлежало купцам, потомственным гражданам Ельца Петровым, в числе которых были церковный староста Вознесенского собора Александр Александрович и почетный мировой судья Елецкого окружного суда Сергей Александрович.

Так дом Петровых выглядит сейчас.

А так — в 1920-е годы, когда здесь располагался Дом крестьянина.



Елецкий архитектурный стиль



Архивные документы по строительству дома Петровых в настоящее время не найдены, но по своему стилю здание похоже на типичные для Ельца постройки 50-х — 60-х годов ХIХ столетия. Например, дом бывшего титулярного советника и особого архитектора духовного правления И. В. Черникина (ул. Октябрьская, 120) проектирован городским архитектором Никитой Ефимовым. Подробное обследование здания подтвердило, что конструктивные характеристики соответствуют тому времени, а существенных перестроек оно не претерпело.

Архитектура дома Петровых сочетает в себе постклассические элементы. Центральная часть главного фасада выделена глубокой лоджией с балконным ограждением, что придает зданию торжественный вид. Первый этаж сложен из кирпича, второй — деревянный, с парадными помещениями и дополнительным антресольным этажом, что роднит его со зданием по ул. Октябрьской, 120. В конце ХIХ в. к дому Петровых сделали пристройку с помещением для парадной лестницы, украшенную с фасада чугунным крыльцом, утраченным в середине ХХ века.



Новое время



В 1920 — 1930 годах здесь размещался Дом крестьянина — учреждение для приезжающих колхозников. При них имелись общежитие, столовая, проводились разнообразные консультации и лекции. С 1930 года такие заведения стали именовать Домами колхозников.

После их упразднения в 1941 году в здании располагались различные организации: торговые и складские помещения на нижнем этаже, городские службы жилищного хозяйства и архивы — на втором и антресольном. Постепенно дом Петровых стал ветшать, верхние этажи с 2010 года не используются, первый же частично оборудован под магазин.



Режим использования



После проведения экспертизы и включения здания в реестр объектов культурного наследия установлен режим использования этой территории. Здесь разрешены работы по сохранению и восстановлению (ремонт, в том числе капитальный, реставрация, приспособление для современного использования) без изменения архитектурных особенностей, ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта, а также благоустройство территории и озеленение цветниками и низкорослыми кустарниками без высокорослых растений.

Допустимы также работы по прокладке и реконструкции инженерных сетей, обеспечивающих эксплуатацию объекта культурного наследия, установка информационных надписей и обозначений, содержащих информацию об историческом здании.



Что здесь запрещено?



Запрещены снос объекта культурного наследия и хозяйственная деятельность любого вида, ведущая к его разрушению или изменению архитектурных особенностей, а также проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением тех, что связаны с сохранением здания или его отдельных элементов.

Также запрещены прокладка наземных и подземных инженерных коммуникаций, размещение рекламных стендов, растяжек и других конструкций, временных построек и объектов (киосков, павильонов, навесов, автостоянок) и ухудшение состояния территории объекта культурного наследия.

Пока точно неизвестно, что будет с домом Петровых дальше. Однако его восстановление, безусловно, украсит центр Ельца, подчеркнет уникальную архитектуру, культуру и богатую историю нашего города.