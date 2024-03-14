В Ельце побывал министр В. Н. Фальков

В минувший понедельник в ЕГУ им. И. А. Бунина побывал министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Николаевич Фальков.



Этот визит прошел в рамках рабочей поездки члена Правительства страны в Липецкую область. Его сопровождали губернатор региона И. Г. Артамонов, председатель облсовета депутатов В. В. Сериков и глава Ельца Е. В. Боровских.

В. Н. Фальков осмотрел главный корпус Елецкого государственного университета, где недавно завершился ремонт, сделанный за счет средств Минобрнауки, ознакомился со здешней выставкой, посвященной И. А. Бунину, а также с презентацией продуктов функционального питания, изготовленных по уникальным (запатентованным) технологиям ученых агропромышленного института елецкого вуза.

Министр науки и высшего образования России В. Н. Фальков (слева) и губернатор Липецкой области И. Г. Артамонов вручили министерскую награду зав. кафедрой агротехнологий, хранения и переработки сельхозпродукции агропромышленного института ЕГУ им. И. А. Бунина, кандидату сельскохозяйственных наук Т. В. Зубковой.



Затем состоялось расширенное совещание ученого совета, где обсуждались вопросы развития ЕГУ им. И. А. Бунина, на котором с отчетом о текущей деятельности, а также перспективах университета выступил его ректор, профессор С. В. Щербатых. Кратко и по-деловому Сергей Викторович рассказал об успехах коллектива, обрисовал задачи, стоящие перед педагогами и учеными, коснулся насущных проблем и способов их решения.

В ответном слове В. Н. Фальков поделился с присутствующими приятным впечатлением, произведенным на него знакомством с елецким университетом. И тут же порадовал ректорат словами:

— Посоветовавшись с губернатором И. Г. Артамоновым и учитывая потребности ЕГУ им. И. А. Бунина, уже в нынешнем году Минобрнауки как учредитель вуза планирует оказание финансовой помощи для начала капитального ремонта университетского физкультурно-оздоровительного комплекса. Считаю это необходимым и правильным не только с точки зрения занятий спортом и физической культурой в рамках обязательных программ обучения студентов, но и для проведения городских спортивных мероприятий, что вполне вписывается в модель университета, открытого для Ельца и его жителей.

Упомянул Валерий Николаевич и о других объектах, требующих капитальных вложений (в их числе — некоторые корпуса вуза). По мнению министра, необходимо разработать план, позволяющий в течение нескольких лет совместными усилиями поэтапно решить эту проблему.

Не обошли стороной и федеральную программу «Приоритет-2030», которая продлена по инициативе Президента РФ В. В. Путина и позволит государству материально поддержать вузы, стремящиеся к развитию, дабы повысить качество всей высшей школы. В нынешнем году ЕГУ им. И. А. Бунина надеется стать участником этого проекта: в Минобрнауки поданы все необходимые документы. Такую активную позицию В. Н. Фальков одобрил и с улыбкой заявил, что один из членов комиссии, решающей, кого из претендентов включить в программу, — на стороне елецкого университета. Тут он, конечно же, имел в виду себя. Шутки-шутками, однако поддержка самого министра дорогого стоит! Ведь успешное участие в «Приоритете-2030» поможет нашему вузу существенно повысить материальную и научно-образовательную базу, превратит его в центр научного, технологического и социально-экономического развития региона.

Весьма лестно отозвался В. Н. Фальков и о перспективах развития педагогического и медицинского направлений работы ЕГУ им. И. А. Бунина. И в этой связи призвал коллектив вуза присмотреться к сетевым программам обучения, которые помогают готовить специалистов с использованием ресурсов нескольких вузов, а также компаний и предприятий (будущих работодателей). Подобное взаимодействие, по мнению Валерия Николаевича, позволит повысить качество и доступность высшего образования, а также расширит перечень специальностей и направлений подготовки студентов.

— Мы, как учредители, поспособствуем поиску передовых вузов педагогической и медицинской направленности, способных решить проблемы, например, кадровые, чтобы привлечь лучших специалистов, ученых, педагогов и врачей. В этом и заключается выгода от сетевого партнерства, — подчеркнул министр.

Кроме того, он отметил высокое качество приема в ЕГУ им. И. А. Бунина, где средний проходной балл заметно выше, чем у коллег из областного центра, да и некоторых вузов других регионов. И вновь министр порадовал ельчан, сказав о том, что в этом году количество бюджетных мест в университете увеличат, что можно расценивать как своего рода знак доверия вузу.

Также В. Н. Фальков призвал его коллектив активнее взаимодействовать с общеобразовательными школами, поручил укреплять тесные связи с работодателями, заверил, что Минобрнауки сделает все, дабы университет динамично развивался.

Завершился рабочий визит члена правительства в ЕГУ им. И. А. Бунина вручением министерских наград лучшим сотрудникам вуза.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ:

— Мы с коллегами упрочим взаимодействие с Министерством образования и науки России для улучшения материально-технической базы вузов, а значит, и для повышения качества высшего образования. Думаю, все задуманное у нас получится! — подчеркнул губернатор Липецкой области И. Г. Артамонов, пообщавшись с журналистами по итогам визита в Елец.